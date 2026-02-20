OTTAWA, ON, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Au nom des médecins du Canada et de l'Association médicale canadienne (AMC), je tiens à féliciter la présidente sortante de l'AMC, la Dre Joss Reimer, pour sa nomination à titre d'administratrice en chef de la santé publique du Canada.

La Dre Reimer est une leader passionnée très respectée dans le domaine de la santé publique. À titre de médecin-hygiéniste en chef de l'Office régional de la santé de Winnipeg et de porte-parole du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, elle a été une source de calme et de raison quand les Manitobaines et les Manitobains en avaient besoin. Ses collègues ont reconnu son leadership : Doctors Manitoba lui a décerné le prix de l'humanitaire de l'année (Humanitarian of the Year) en 2022.

En travaillant avec la Dre Reimer au sein du Conseil d'administration de l'AMC, je l'ai vue mettre cette même passion au profit de l'AMC en tant que présidente. Elle a dirigé la lutte contre les fausses informations sur la santé et a fermement défendu des solutions pour améliorer l'accès aux soins pour l'ensemble de la population canadienne. En 2024, elle a présenté les excuses officielles de l'AMC aux peuples autochtones pour les préjudices causés par la profession médicale, une étape importante du parcours vers la réconciliation dans le domaine des soins de santé.

Félicitations, Joss. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec vous dans le cadre de vos nouvelles fonctions afin de protéger la santé de la population canadienne.

Dre Margot Burnell

Présidente de l'AMC

