OTTAWA, ON, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Comment assurer un avenir meilleur pour les soins de santé au Canada? Autrement dit, comment pouvons-nous planifier un système de santé au sein duquel les bons soins sont prodigués au bon endroit et au bon moment? De quoi avons-nous besoin, maintenant et dans les années à venir, pour améliorer les conditions de travail des effectifs de la santé?

C'est avec ces questions à l'esprit que l'Association médicale canadienne (AMC) explorera les priorités des jeunes médecins, infirmières et infirmiers lors de la troisième et dernière séance virtuelle du Sommet de l'AMC sur la santé | Hors-série : choix audacieux pour les soins de santé, le mercredi 22 février 2023, de 19 h à 20 h 30 (HE).

« Le système de santé dépend de travailleurs et de travailleuses qui ont longtemps été considérés comme faisant partie d'une ressource illimitée, indique le Dr Alika Lafontaine, président de l'AMC. Nous devons changer de mentalité et adopter une attitude bienveillante à l'égard des personnes qui travaillent dans le système. Comment attirer, former et maintenir en poste davantage de médecins, de personnel infirmier et d'autres effectifs de la santé dans un secteur en crise? Comment créer un système qui accorde la priorité aux personnes qui le composent - celles qui reçoivent des soins et celles qui les prodiguent? Il est crucial d'aborder ces questions dans nos efforts pour bâtir des systèmes de santé plus forts et plus résilients. »

Lors de la dernière séance Choix audacieux, le Dr Lafontaine animera une table ronde réunissant la Dre Marcia Anderson, médecin et défenseure de la santé des Autochtones, Mme Sara Fung, infirmière autorisée et animatrice d'un balado sur le domaine de la santé, la Dre Sarah Hanafi, médecin résidente, et le Dr Kevin Smith, président et chef de la direction du Réseau universitaire de santé.

Inscrivez-vous dès maintenant. Les médias intéressés sont priés d'écrire à l'adresse [email protected].

