OTTAWA, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - À l'approche du dépôt du budget fédéral de 2025, le premier ministre Mark Carney a indiqué que des « sacrifices » devront être faits. Dans ce contexte, à la veille du dévoilement du budget, l'Association médicale canadienne (AMC) exhorte le gouvernement fédéral à protéger les transferts en santé, essentiels au financement des soins de santé partout au Canada.

Comme l'ensemble de la population canadienne, les médecins reconnaissent les défis actuels sur les plans économique et politique. Toutefois, 89 % des personnes au Canada estiment que l'amélioration de l'accès à notre système de santé universel doit demeurer une priorité nationale pour bâtir un pays plus fort et plus résilient.

Plus qu'un simple programme social, les soins de santé constituent un moteur économique. La productivité, l'innovation et la croissance passent par la santé de la population. Investir dans les soins de santé, c'est aussi investir dans l'avenir économique et le bien-être collectif. Ensemble, avec tous les gouvernements, nous devons bâtir des collectivités plus fortes, une main-d'œuvre plus résiliente et une économie de la santé plus durable.

En 2024, les dépenses totales en santé ont atteint 372 milliards de dollars. Malgré ces investissements considérables, de nombreux Canadiens et Canadiennes doivent encore attendre des années avant de recevoir les soins dont ils ont besoin. Cette situation met en évidence l'urgence d'une transformation du système de santé fondée sur l'innovation, l'efficience et l'équité. Le Canada doit mettre à profit ces importantes dépenses en santé pour stimuler le développement de nouvelles technologies et accélérer les avancées scientifiques qui permettront d'améliorer l'accès aux soins, tout en renforçant l'économie canadienne.

Nous pouvons faire mieux. Plusieurs mesures peuvent être mises en œuvre à coût nul ou minimal à long terme, notamment : la simplification du processus d'immigration pour les travailleurs et travailleuses de la santé, l'amélioration de la collecte et du partage des données de santé, l'accroissement de la mobilité du personnel médical entre les provinces et les territoires, ainsi que la mise en place de mécanismes de reddition de comptes rigoureux pour les transferts fédéraux en santé.

Il est temps de passer des engagements à l'action. La réforme des soins de santé doit garantir que toute personne au Canada pourra consulter un ou une médecin, recevoir les soins nécessaires et avoir l'assurance que le système sera là lorsqu'elle en aura besoin. Les engagements pris doivent maintenant se traduire par des résultats tangibles. Le véritable changement se manifestera par des progrès mesurables, des temps d'attente réduits, des équipes de soins renforcées et un accès équitable dans toutes les régions du pays.

Protégeons les acquis et collaborons pour bâtir un système de santé accessible et inclusif, au service de l'ensemble de la population canadienne.

Dre Margot Burnell

Présidente de l'AMC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

