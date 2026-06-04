OTTAWA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) félicite le gouvernement fédéral pour sa nouvelle stratégie nationale sur l'intelligence artificielle (IA), qui élargira l'utilisation de cette dernière dans le secteur de la santé tout en offrant de solides protections à la population canadienne.

L'IA s'avère déjà prometteuse pour alléger la charge administrative des médecins, améliorer l'efficacité du système et faciliter la prise de décisions cliniques, mais elle présente également des risques qui exigent de toute urgence l'instauration de balises strictes.

Nous saluons la mise en place de mécanismes solides pour protéger les Canadiennes et les Canadiens, surtout les enfants, contre les risques liés à l'IA et les préjudices en ligne, tout en soutenant l'accès à des informations sur la santé exactes et fiables.

La promesse d'investir dans l'infrastructure des données sur la santé afin d'utiliser l'IA pour améliorer la prestation des soins et l'état de santé de la patientèle est encourageante. L'accent mis sur la littératie en matière d'IA contribuera en outre à accroître les compétences et le niveau de préparation du milieu par l'entremise de la formation continue, de sorte que les professionnelles et professionnels de la santé soient pleinement outillés pour travailler dans des systèmes de santé intégrant l'IA.

L'AMC est prête à collaborer avec le gouvernement fédéral pour bâtir un avenir où l'IA contribue à accroître la qualité des soins, à renforcer notre système de santé et à améliorer les résultats pour l'ensemble de la population canadienne.

Dr Bolu Ogunyemi

Président de l'AMC

SOURCE Association médicale canadienne

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