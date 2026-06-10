DÉCLARATION - Priorité aux enfants, pas aux profits des géants technologiques : l'AMC salue l'initiative du gouvernement fédéral

OTTAWA, ON, le 10 juin 2026 /CNW/ - Les géants du Web et des médias sociaux exploitent depuis beaucoup trop longtemps l'attention des enfants canadiens. C'est pourquoi l'Association médicale canadienne (AMC) appuie le projet de loi sur les médias sociaux sécuritaires.

Assez, c'est assez. On ne peut accepter que des plateformes étrangères continuent à s'enrichir au détriment de la santé mentale, de la vie privée et de la sécurité personnelle de nos enfants.

Cette mesure législative fait du Canada un chef de file mondial de la sécurité numérique qui protège sa population, en particulier les jeunes, contre les dérives du Web.

Elle répond à un besoin criant.

L'AMC estime que les gouvernements, les organismes de réglementation et les plateformes numériques ont la responsabilité d'encadrer les fonctionnalités nuisibles, les réseaux sociaux et les agents conversationnels, ainsi que de valoriser les faits et de sévir contre ceux et celles qui tirent profit des fausses informations et de l'exploitation des vulnérabilités.

Nous avons besoin d'une rigoureuse surveillance publique, notamment d'un organisme national de réglementation indépendant, pouvant accéder plus facilement aux données des plateformes et investir du pouvoir pour protéger efficacement les jeunes.

Les médecins du Canada se réjouissent à l'idée de collaborer à cette initiative législative en faisant part de leur vécu en la matière et de celui de leurs patientes et de leurs patients. Nous pressons tous les partis fédéraux d'agir promptement pour adopter cette mesure et ainsi aider à protéger les jeunes Canadiennes et Canadiens les plus vulnérables contre l'insatiable cupidité des géants technologiques.

Dr Bolu Ogunyemi

Président de l'AMC

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements et demandes d'entrevue: Relations de l'AMC avec les médias, [email protected]; Yuliya Arutyunyan, 514 475-9732; Eric Lewis, 506 566-1671