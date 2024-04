OTTAWA, ON, le 16 avril 2024 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est heureuse de voir que le budget fédéral de 2024 prévoit des investissements dans les effectifs de la santé, la santé des communautés autochtones et les déterminants sociaux de la santé.

Les investissements dans la santé mentale des jeunes et la mise en place d'un programme national d'alimentation scolaire peuvent aider à répondre à un besoin important pour nos plus jeunes concitoyens et concitoyennes. Nous applaudissons également les investissements dans l'assurance médicaments et les soins dentaires, et sommes encouragés par le nouveau financement destiné à alléger une partie du fardeau administratif des médecins, notamment par des solutions fondées sur l'intelligence artificielle. De plus, les nouveaux fonds pour l'intégration des prestataires de soins de santé formés à l'étranger contribueront à renforcer nos effectifs et à l'élargir l'accès aux soins.

L'AMC se réjouit également des mesures importantes prévues pour combattre le racisme envers les Autochtones dans le secteur de la santé; ces mesures sont essentielles à la réconciliation et à l'amélioration de l'équité en santé. Nous sommes impatients de voir le Fonds d'équité en santé autochtone à l'œuvre.

Bien que ces annonces soient encourageantes, l'AMC rappelle que les gouvernements doivent garder le cap sur la stabilisation et la restructuration du système de santé. Des millions de Canadiens et de Canadiennes ont de la difficulté à accéder aux soins en temps opportun dans ce système en péril dont le personnel tente tant bien que mal d'empêcher l'effondrement complet.

À la suite des investissements historiques dans les soins de santé annoncés l'année dernière, l'AMC félicite les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour la conclusion d'ententes bilatérales de financement. Avec ces nouveaux fonds vient maintenant la nécessité de passer à l'action. Il est temps de faire le travail requis de façon transparente et responsable pour que l'ensemble de la population canadienne sache qu'elle peut recevoir des soins quand et où elle en a besoin.

De concert avec les gouvernements, les organisations de soins de santé, les prestataires de soins et toute la population canadienne, nous pouvons commencer à élargir l'accès aux soins et à bâtir un meilleur système de santé pour l'avenir.

Dre Kathleen Ross

Présidente de l'AMC

