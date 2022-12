OTTAWA, ON, le 5 déc. 2022 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) applaudit le soutien du gouvernement fédéral aux professionnels et professionnelles de la santé formés à l'étranger et les investissements visant à améliorer la mobilité des effectifs de la santé entre les provinces et les territoires.

Le système de santé est en crise, les patients et patientes n'ayant pas accès aux soins en temps opportun et les prestataires de soins s'épuisant rapidement. L'AMC sait depuis longtemps que l'abolition des obstacles à la pratique entre les provinces et les territoires est l'une des nombreuses solutions possibles pour améliorer l'accès aux soins et réduire la pression sur les professionnels et professionnelles de la santé.

Nous sommes heureux de cette décision et nous espérons qu'il s'agit là d'une des nombreuses solutions à venir du gouvernement pour stabiliser nos systèmes de santé. L'AMC est prête à travailler avec les parties prenantes pour promouvoir un changement systémique qui bénéficiera à la fois aux personnes qui reçoivent des soins et à celles qui les leur fournissent.

Dr Alika Lafontaine

Président, Association médicale canadienne

