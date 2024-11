Quon, étudiante en médecine et ingénieure électricienne, a mobilisé plus de 300 bénévoles pour financer 150 projets communautaires et a dirigé 95 initiatives d'accessibilité, obtenant un financement de 3,70 millions de dollars.

Cliquez ICI pour les images

TORONTO , le 28 nov. 2024 /CNW/ - La recherche nationale d'un jeune Canadien extraordinaire a abouti à une conclusion inspirante. L'Allée des célébrités canadiennes est fière d'annoncer que Stephanie Quon, de Vancouver, sera la lauréate du prix Héros communautaire 2024. Chaque année, ce prix, présenté en partenariat avec Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) et Seeing Red Media, reconnaît un jeune artisan du changement de moins de 30 ans qui a un impact sur sa communauté. En tant que héros communautaire de l'Allée des célébrités canadiennes 2024, Quon recevra le mentorat d'un autre héros canadien, une page sur www.CommunityHero.ca, une reconnaissance lors de la remise des prix et du gala de célébration de l'Allée des célébrités canadiennes 2025, ainsi qu'un don de 10 000 $ à l'organisme de bienfaisance canadien enregistré ou à la cause de son choix.

Jeune leader inspirante, Quon est étudiante en médecine à l'université de Colombie-Britannique et diplômée en génie électrique. En 2017, elle a fondé The Sprouts Initiative, une initiative communautaire fondée sur les piliers de l'accessibilité, de la durabilité et de la communauté. En tant que directrice exécutive pendant plus de sept ans, elle a collecté 1,87 million de dollars pour financer plus de 150 projets communautaires et a mobilisé plus de 300 bénévoles.

Parmi ses principales réalisations, citons le don de plus de 15 000 repas à des refuges locaux, la distribution de 3 000 pailles réutilisables gratuites dans tout le Canada pour susciter des conversations sur les déchets plastiques, l'envoi de 13 000 œuvres d'art interactives à l'étranger pour favoriser l'unité, ainsi que l'assemblage et le don de plus de 15 000 colis d'accueil.

Quon a également dirigé 95 projets d'accessibilité dans tout le Canada, notamment l'installation de rampes d'accès et de panneaux en braille, ce qui lui a permis d'obtenir un financement de 1,82 million de dollars. En collaborant directement avec les fondations et les refuges locaux pour personnes handicapées, elle a identifié les besoins en matière d'accessibilité et proposé des solutions efficaces.

Ses contributions remarquables ont été récompensées par de nombreux prix, notamment la BC Medal of Good Citizenship, le BC Achievement Award, le YWCA Metro Vancouver Young Woman of Distinction, la Gold Medal Student Award d'Ingénieurs Canada, le Terry Fox Humanitarian Award, et elle a été reconnue comme l'une des 25 meilleures environnementalistes de moins de 25 ans par Starfish Canada.

Visitez le site www.CommunityHero.ca pour en savoir plus sur le programme et pour obtenir les biographies complètes des Héros communautaires à ce jour.

SOURCE L’Allée des célébrités canadiennes

Contact médias : Adrienne Kakoullis, Rise PR |416-450-6637 | [email protected]