L'ancien paralympien décoré et intronisé à l'Allée des célébrités canadiennes Rick Hansen présentera le prix à Danielle Campo lors d'une cérémonie spéciale le 20 novembre au Liberty Grand de Toronto

TORONTO, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Après l'excitation des Jeux olympiques et paralympiques de cet été et avant les prochains Olympiques spéciaux mondiaux d'hiver de Turin, l'Allée des célébrités canadiennes rendra hommage à deux des plus grandes personnalités du pays en leur accordant une reconnaissance spéciale : Dr Frank J. Hayden, le visionnaire dont les recherches révolutionnaires ont donné naissance au mouvement des Olympiques spéciaux, sera intronisé sur l'Allée des célébrités, tandis que Danielle Campo, triple médaillée d'or paralympique et défenseur des droits des personnes handicapées, recevra le titre National Hero en 2024.

Rick Hansen, ancien athlète paralympique bien-aimé et intronisé à l'Allée des célébrités en 2007, mieux connu sous le nom de "Man In Motion" pour son périple de 40 000 km autour du monde en fauteuil roulant, remettra l'Honneur National Hero à Campo lors d'une célébration spéciale de l'Allée des célébrités canadiennes, le mercredi 20 novembre, au Liberty Grand, à Toronto.

"Il s'agit d'une année spéciale pour célébrer deux Canadiens remarquables dans le monde du sport, et il est approprié de les honorer tous les deux en cette année olympique 2024", a déclaré Jeffrey Latimer, directeur général de l'Allée des célébrités canadiennes. "Dr Hayden a déclenché un mouvement mondial qui a transformé les sports pour les personnes ayant une déficience intellectuelle grâce aux Olympiques spéciaux, tandis que Danielle Campo a inspiré des générations avec ses performances record et ses multiples médailles au cours de ses années paralympiques. En tant que défenseurs et champions infatigables des personnes handicapées, leur héritage a façonné le monde du sport au Canada - et au-delà - pour le meilleur."

À propos de l'honneur National Hero de l'Allée des célébrités canadiennes

Lancé en 2021, le titre National Hero de l'Allée des célébrités canadiennes est décerné à une personne dont l'altruisme, les efforts dévoués et les contributions exceptionnelles ont fait une différence significative dans notre société au cours de l'année en question. Le National Hero de 2024 recevra un don à l'appui de son œuvre de bienfaisance ou de sa cause. Les récipiendaires précédents de l'Honneur National Hero incluent Laurent Duvernay-Tardif (2021), James Temerty (2022) et Catherine Abreu (2023). Pour plus d'informations sur l'Allée des célébrités canadiennes, visitez le site www.canadaswalkoffame.com.

