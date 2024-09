TORONTO, le 19 sept. 2024 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes annonce son appel national de candidatures pour le Programme des héros communautaires 2024, présenté par le partenaire fondateur Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) et le nouveau partenaire Seeing Red Media. Depuis 2018, le programme des héros communautaires reconnaît un jeune Canadien de moins de 30 ans qui apporte un changement marquant dans sa communauté. Les Canadiens sont invités à proposer un candidat méritant sur le site CommunityHero.ca. Les soumissions seront acceptées à partir d'aujourd'hui et jusqu'au jeudi 24 octobreth à 22 h HAE.

Le gagnant du grand prix recevra

Un don de 10 000 dollars à une œuvre de bienfaisance canadienne enregistrée ou à une cause de leur choix.

à une œuvre de bienfaisance canadienne enregistrée ou à une cause de leur choix. Une page de profil dédiée sur le site web de Héros communautaire

Une opportunité de mentorat inestimable avec un autre héros canadien, à annoncer.

Reconnaissance lors de la cérémonie de remise des prix et du gala de célébration de l'Allée des célébrités canadiennes 2025, et plus encore.

De l'environnement à la santé mentale, en passant par les droits des autochtones et l'égalité des sexes, les anciens héros communautaires ont touché le cœur et l'esprit des Canadiens d'un océan à l'autre, transformant leur expérience en une occasion d'aider les autres et de faire la différence chez eux et dans le monde entier.

Autumn Peltier de la Première nation Wiikwemkoong, ON: À tout juste 19 ans, militante internationale des droits des autochtones et de l'eau.

Rabiah Dhaliwal de Surrey, C.-B. : Fondatrice et directrice de la Fondation Voices for Hope, elle milite pour l'équité en matière de santé mentale, la prévention du suicide et la justice pour les personnes handicapées.

Aditi Sivakumar d'Ottawa, ON : Après avoir été témoin des effets dévastateurs de la violence fondée sur le genre, Aditi s'est donné pour mission de fournir des informations éducatives et de l'aide aux femmes et aux jeunes filles confrontées à la violence au Canada et ailleurs, par l'intermédiaire de la plateforme My Empowerment.

Abhay Singh Sachal, de Surrey, C.-B: fondateur de Break The Divide, une organisation à but non lucratif fondée sur les principes de l'environnementalisme, de la durabilité et de la réconciliation, qui favorise l'empathie et la compréhension afin d'inspirer des projets d'action locale dans les communautés.

Stella Bowles, de Bridgewater, N.-É : environnementaliste et défenseur de l'activisme des jeunes, elle a été nommée héroïne communautaire de l'Allée des célébrités canadiennes pour la première fois en 2018. Les tests révolutionnaires qu'elle a effectués sur les rivières pour détecter la contamination fécale ont attiré l'attention nationale et ont conduit à une initiative gouvernementale de 15,7 millions de dollars pour nettoyer la rivière LaHave en Nouvelle-Écosse, qui a maintenant été achevée avec succès.

