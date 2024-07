Les profils de cette année comprennent Kurt Browning, Andy Kim, Autumn Peltier, Linda Schuyler et Lorraine Segato.

- La production commence le 10 juillet et se termine le 16 juillet.

TORONTO, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Avec un clin d'œil véritablement nordique au pouvoir illimité de la narration, l'Allée des célébrités canadiennes annonce l'évolution et l'expansion continues du programme transformateur Future Storytellers de l'Allée des célébrités canadiennes, présenté par le partenaire fondateur NBCUniversal et Seeing Red Media. Cette initiative vise à propulser les voix de la prochaine génération de cinéastes canadiens issus de communautés sous-représentées, en offrant une scène inégalée pour enrichir leur expérience d'apprentissage et de mentorat auprès de certaines des icônes culturelles les plus estimées du Canada. Les vignettes sont présentées dans les divertissements d'avant-spectacle de Cineplex, lors du gala annuel de l'Allée des célébrités canadiennes et sur le site canadaswalkoffame.com.

La production des vignettes Future Storytellers de l'Allée des célébrités canadiennes de 2024 commencera du 10 au 16 juillet à Toronto et mettra en vedette cinq nouveaux cinéastes canadiens émergents de Humber et Sheridan Colleges, racontant les histoires des intronisés et des honorés de l'Allée des célébrités canadiennes. Les associations incluent le champion du monde de patinage artistique Kurt Browning (intronisé en 2001) avec Nick Tablac (diplômé de Humber College); l'iconique chanteur-compositeur de pop rock Andy Kim (intronisé en 2018) et Arshia Prajapati (diplômé de Sheridan College); Autumn Peltier, militante internationale pour les droits des Autochtones et de l'eau et héroïne communautaire de l'Allée des célébrités canadiennes 2023, présenté par MLSE, avec Anne Hoang (diplômée de Humber College); la co-créatrice du phénomène culturel jeunesse canadien iconique Degrassi (intronisée en 2023), Linda Schuyler avec Yagnam (Humber College); et la chanteuse/guitariste principale du collectif musical basé à Toronto, The Parachute Club (intronisée en 2023), Lorraine Segato et Poppi Fella Pellegrino (diplômée de Sheridan College).

Depuis sa création en 2022 avec le soutien du partenaire fondateur NBCUniversal, le programme Future Storytellers de l'Allée des célébrités canadiennes a soutenu les visions uniques et le potentiel de huit cinéastes étudiants, chacun sélectionné pour sa capacité à insuffler une nouvelle vie au récit cinématographique canadien. Ces cinéastes sont jumelés avec des intronisés et des honorés de l'Allée des célébrités canadiennes, transformant leurs vies impactantes en des vignettes captivantes de 2,5 minutes. Les profils passés incluent Director X (intronisé en 2022), Wendy Crewson (intronisée en 2015), Jully Black (intronisée en 2021), Graham Greene (intronisé en 2021), Donovan Bailey (intronisé en 2017), Jeanne Beker (intronisée en 2016), Veronica Tennant (intronisée en 2001), et Kardinal Offishall (lauréat du prix d'impact musical Allan Slaight 2023).

