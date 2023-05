La célébration du 25e anniversaire de l'Allée des célébrités canadiennes aura lieu le 2 décembre à Toronto ;

Diffusion sur CTV

Les projets de manifestations et d'expériences publiques pour célébrer le 25e anniversaire sont en cours.

TORONTO, le 1er mai 2023 /CNW/ - 25 ans et plus de 200 intronisations gravés de façon permanente dans l'histoire. L'Allée des célébrités canadiennes, la plus haute marque d'accomplissement du pays, commémore son anniversaire d'argent en tant qu'étalon-or du Canada.

Au cours d'une année charnière qui rendra hommage aux pionniers canadiens des 25 dernières années, l'Allée des célébrités canadiennes a annoncé aujourd'hui la première série d'intronisations pour 2023, qui marqueront le début des 25 prochaines années de célébration de la grandeur canadienne. Il s'agit des personnes suivantes :

L'Allée des célébrités canadiennes est restée fidèle à son engagement de célébrer et d'inspirer les plus grands accomplissements du Canada, évoluant d'un petit rassemblement à Toronto en 1998 pour devenir une institution culturelle nationale reconnue avec une programmation et des événements tout au long de l'année à travers le pays qui racontent l'histoire des Canadiens qui ont eu un impact.

"Alors que l'Allée des célébrités canadiennes célèbre son premier quart de siècle et se tourne vers l'avenir, nous restons déterminés à mettre en lumière et à célébrer les artisans du changement, les pionniers et les influenceurs canadiens qui ont un impact culturel durable sur le tissu de l'identité canadienne", déclare Jeffrey Latimer, directeur général de l'Allée des célébrités canadiennes. "Notre première série d'intronisations illustre les valeurs de respect, d'excellence, de contribution à la communauté et d'inspiration pour les autres Canadiens. Nous avons hâte de partager ce que nous réserve la célébration de cette année, qui sera remplie de moments de rétrospective, de gratitude et de fierté canadienne."

La célébration annuelle du 25e anniversaire de l'Allée des célébrités canadiennes aura lieu à Toronto le 2 décembre 2023. Elle comprendra des spectacles mémorables et des hommages des plus grandes stars d'aujourd'hui et des anciens élèves les plus estimés des 25 dernières années. Une émission spéciale sera diffusée à une date ultérieure sur CTV. Les noms d'autres personnes intronisées seront annoncés dans les mois à venir.

