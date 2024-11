La célébration annuelle de l'Allée des célébrités canadiennes aura lieu à une nouvelle date, en juin 2025.



Autres personnes intronisées et personnes honorées en 2025, ainsi que les projets d'événements et d'expériences publiques, sera annoncée dans le courant de l'année prochaine.



Cliquez ici pour une photographie en haute résolution

TORONTO, le 21 nov. 2024 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes, la plus haute marque d'excellence du pays, a annoncé la première série d'intronisations qui rejoindront les rangs illustres de l'organisation en 2025. Il s'agit des personnes suivantes :

En outre, l'Allée des célébrités canadiennes est ravie d'annoncer le retour de sa cérémonie annuelle de remise des prix et de son gala de célébration le samedi 14 juin, 2025 au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Cet événement très attendu, qui rend hommage à des Canadiens remarquables pour leurs réalisations et contributions exceptionnelles, promet une expérience renouvelée pour les participants. Les projets d'événements et d'expériences publiques, ainsi que les noms des autres personnes intronisées et honorées en 2025, seront dévoilés au cours de l'année prochaine.

"C'est une grande joie d'annoncer ce premier groupe de Canadiens extraordinaires," déclare Jeffrey Latimer, directeur général de l'Allée des célébrités canadiennes. "Tout comme leurs étoiles seront cimentées de façon permanente sur l'Allée des célébrités canadiennes, leur impact a été cimenté dans le tissu même des vies et des communautés qu'ils ont touchées, à la fois au Canada et dans le monde entier." M. Latimer ajoute : "Nous sommes ravis de déplacer la célébration au mois de juin, ce qui permettra à un plus grand nombre de fans de s'intéresser à l'Allée des célébrités canadiennes."

Les six nouveaux intronisés rejoindront les rangs de plus de 230 Canadiens estimés commémorés sur l'Allée des célébrités canadiennes, y compris Dr Frank J. Hayden, le visionnaire dont les recherches révolutionnaires ont donné naissance au mouvement des Jeux olympiques spéciaux, dont l'intronisation a déjà été annoncée pour 2024. Le Dr Hayden est le seul intronisé pour 2024 et a été honoré hier soir lors d'une cérémonie spéciale au Liberty Grand de Toronto.

