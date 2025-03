Pluvicto MC est maintenant remboursé par le régime public provincial aux patients atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) évolutif exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA)

Il s'agit d'un important jalon qui souligne la reconnaissance croissante de l'effet du traitement par radioligand sur le cancer avancé de la prostate

MONTRÉAL, le 7 mars 2025 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) se réjouit de la décision du gouvernement de l'Alberta d'offrir le remboursement de PluvictoMC (lutécium [177Lu] vipivotide tétraxétan injectable) aux patients admissibles atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA). L'Alberta figure désormais avec l'Ontario et la Nouvelle-Écosse parmi les provinces canadiennes à offrir le remboursement public de ce traitement par radioligand, élargissant ainsi les options thérapeutiques à la portée des patients au Canada.

L'ajout du traitement par radioligand PluvictoMC à la liste des traitements remboursés par le régime d'assurance médicaments de l'Alberta permet aux personnes admissibles atteintes d'un CPRCm exprimant le PSMA ayant déjà reçu au moins un inhibiteur de la voie de signalisation du récepteur des androgènes et une chimiothérapie à base de taxanes d'y avoir accès.

« Le gouvernement de l'Alberta s'est engagé à améliorer l'accès aux traitements qui prolongent la vie de tous les Albertains, en particulier ceux qui luttent contre un cancer de la prostate avancé. En ajoutant le Pluvicto™ aux traitements financés par notre régime public, nous garantissons aux patients un accès élargi à une nouvelle thérapie qui peut améliorer les résultats cliniques. Cette décision renforce notre engagement à fournir des soins novateurs et fondés sur des données probantes et à soutenir la santé et le bien-être des Albertains », a déclaré Adriana LaGrange, ministre de la Santé de l'Alberta.

Cette annonce marque un pas considérable pour les patients atteints d'un cancer avancé de la prostate en Alberta. En effet, le remboursement de PluvictoMC par le régime public est accueilli par les cliniciens et les groupes de défense des patients comme une étape importante répondant à un besoin médical non satisfait.

« Il s'agit d'un jalon déterminant pour les Albertains atteints d'un cancer avancé de la prostate qui sont à court d'options », a déclaré le Dr Steven Yip, oncologue médical basé à Calgary. « Cette décision contribue à combler une lacune importante dans notre paysage thérapeutique, en offrant une option vitale aux patients qui ont peu de solutions de rechange à leur disposition. Pour mes patients ayant épuisé toutes les autres avenues, cette nouvelle est synonyme d'espoir renouvelé et leur offre la possibilité de passer davantage de temps avec leurs proches et de jouir d'une meilleure qualité de vie1. »

« Il s'agit d'un tournant important pour les patients de l'Alberta qui sont aux prises avec un cancer avancé de la prostate », a déclaré Dre Abby Collier, directrice générale de la Fondation canadienne du cancer de la prostate. « L'innovation continue est essentielle pour faire progresser les soins et réduire le fardeau que représente le cancer de la prostate pour les patients, leurs familles et leurs communautés. Le remboursement de PluvictoMC par le régime public permet de s'assurer que les patients admissibles peuvent recevoir leur traitement dans leur région, entourés de leurs proches et de leurs réseaux de soutien. Nous sommes encouragés par la décision de l'Alberta et espérons que d'autres provinces emboîteront le pas afin que tous les Canadiens admissibles aient un accès équitable à cette option thérapeutique cruciale. »

PluvictoMC est désormais financé par le régime public de trois provinces, ce qui marque une avancée importante dans l'élargissement de l'accès à cet traitement du cancer avancé de la prostate.

« Nous sommes encouragés par la décision de l'Alberta de rembourser PluvictoMC qui marque une étape importante pour assurer un accès équitable aux patients », a déclaré Mark Vineis, président national de Novartis Canada. « Novartis reste déterminée à collaborer avec les autres provinces et territoires pour assurer que tous les patients canadiens admissibles vivant avec un cancer de la prostate avancé aient accès à PluvictoMC. »

PluvictoMC a été approuvé par Santé Canada en août 2022 et constitue le premier traitement ciblé par radioligand pour les patients atteints d'un CPRCm exprimant le PSMA au Canada2.

À propos de PluvictoMC

PluvictoMC (lutécium [177Lu] vipivotide tétraxétan injectable) est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) évolutif exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) ayant déjà reçu au moins un inhibiteur de la voie de signalisation du récepteur des androgènes et une chimiothérapie à base de taxanes1. Il s'agit d'un traitement de précision contre le cancer qui associe un composé de ciblage (ligand) et un radio-isotope thérapeutique (particule radioactive)1. Après son administration dans le sang, PluvictoMC se lie aux cellules cibles, notamment aux cellules cancéreuses de la prostate exprimant le PSMA, une protéine transmembranaire1. Après la liaison, les émissions d'énergie du radio-isotope endommagent les cellules cibles et les cellules environnantes, perturbant leur capacité à se reproduire et/ou déclenchant la mort cellulaire1.

