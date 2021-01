La Subaru Crosstrek figure parmi les finalistes dans la catégorie Meilleur véhicule utilitaire compact au Canada en 2021

La Crosstrek 2021 franchit le premier pas dans la course vers l'obtention du prix Utilitaire canadien de l'année décerné par l'AJAC

MISSISSAUGA, ON, le 19 janv. 2021 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que la Crosstrek 2021 a été nommée finaliste de catégorie, ouvrant la voie à l'obtention d'un prix de catégorie de la part de l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC). C'est aujourd'hui que la Crosstrek a reçu l'honneur de figurer parmi les finalistes dans la catégorie Meilleur véhicule utilitaire compact au Canada en 2021.

Plus de 250 modèles étaient admissibles à l'évaluation que les journalistes de l'AJAC ont réalisée durant l'année 2020. Les modèles inchangés, redessinés ou récemment remaniés étaient admissibles au programme 2021, à condition qu'un nombre minimum de votes aient été soumis par les journalistes de l'AJAC qui évaluent les véhicules dans les mêmes conditions routières que les automobilistes canadiens.

« Malgré les nombreux défis à relever en 2020, les journalistes de l'AJAC se sont mobilisés pour tester les véhicules et soumettre leurs évaluations dans le cadre du programme Voiture canadienne de l'année 2021 », a déclaré Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC. « Nos membres représentent collectivement le plus grand groupe de journalistes automobile chevronnés au pays, répartis de Vancouver à Halifax. C'est avec intégrité et fierté que nous présentons leurs recommandations impartiales aux automobilistes canadiens. »

« Nos véhicules sont conçus pour les routes et le climat du Canada et la sécurité est une priorité absolue », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Nous sommes très fiers qu'un modèle Subaru soit considéré par une association aussi distinguée que l'AJAC. »

Si la Subaru Crosstrek remportait une catégorie, elle serait admissible, de concert avec les gagnants des sept autres catégories, au prix Voiture canadienne de l'année 2021 ou encore Véhicule utilitaire canadien de l'année 2021. Les gagnants seront dévoilés le 20 février 2021 en partenariat avec le Salon de l'auto de Montréal.

Au sujet de l'AJAC

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association réunissant des journalistes, rédacteurs et photographes professionnels ainsi que des membres du monde des affaires dont le travail se concentre sur l'automobile et l'industrie automobile au Canada. Collectivement, nous visons à promouvoir, encourager, soutenir et faciliter le professionnalisme chez les journalistes automobiles du Canada et à garantir une couverture du monde automobile dans le respect des faits et de l'éthique. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres, aux événements annuels de l'AJAC et aux programmes prix Voiture canadienne de l'année et Utilitaire canadien de l'année, des Prix de l'Innovation et de l'ÉcoRandonnée.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

