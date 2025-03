VANCOUVER, BC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Les trois lauréats des prix de l'Innovation 2025 de l'AJAC, présentés par l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC), ont été annoncés aujourd'hui lors de la cérémonie d'ouverture d'Elevate, le salon de l'auto de Vancouver.

Le groupe motopropulseur électrique de la Lucid Air Pure a remporté le prix de l'AJAC pour la meilleure innovation verte cette année. Lucid a développé sa propre technologie de groupe motopropulseur afin de mieux intégrer des éléments tels que le moteur et la batterie, créant ainsi le véhicule électrique le plus efficace en vente au Canada. Les groupes motopropulseurs efficaces permettent de construire des véhicules plus légers et de tirer davantage d'autonomie d'une quantité d'énergie donnée, tout en offrant les performances qu'attendent les acheteurs.

Le lauréat du prix de l'AJAC pour la meilleure innovation en matière de sécurité en 2025 est la BMW Digital Key Plus. Son utilisation de la technologie à bande ultra large offre un moyen novateur de lutter contre le vol de voitures. La communication bidirectionnelle entre le véhicule et la clé virtuelle intégrée dans le téléphone empêche un criminel de capter le signal d'une clé dans une maison et de le retransmettre pour permettre à un complice de voler la voiture, un type d'attaque devenu courant ces dernières années.

L'AJAC a décerné son prix de la meilleure innovation technique en 2025 aux groupes motopropulseurs hybrides légers pour grands véhicules de Mazda, dont sont munis les deux derniers VUS multisegments de la marque, le CX-70 et le CX-90. La combinaison d'un moteur à six cylindres en ligne turbocompressé, d'un système hybride léger de 48 volts et d'une nouvelle transmission à huit rapports augmente l'efficacité énergétique, améliore l'accélération initiale, renforce la dynamique de conduite et agrandit la zone de déformation à l'avant des véhicules.

« L'AJAC est ravie de récompenser les meilleures nouvelles technologies de cette année dans le cadre de ses prix de l'innovation », a déclaré Graham Heeps, président du jury. « La sécurité, l'efficacité et l'électrification sont des priorités pour les acheteurs de véhicules canadiens. La BMW Digital Key Plus a impressionné les juges parce qu'elle constitue une réponse innovante à une question de sécurité qui a fait les manchettes partout au pays. Avec la technologie de véhicule électrique de Lucid et celle des groupes motopropulseurs hybrides légers de Mazda, le jury a également constaté comment de nouvelles approches peuvent entraîner une amélioration de l'efficacité énergétique dont profitent les consommateurs. »

À propos des prix de l'innovation de l'AJAC

L'AJAC remet chaque année ses prix de l'Innovation aux meilleures nouvelles technologies automobiles dans trois catégories : meilleure innovation verte, meilleure innovation en matière de sécurité et meilleure innovation technique.

Les prix de l'Innovation sont décernés par l'Association des journalistes automobiles du Canada, un regroupement professionnel des meilleurs journalistes automobiles au pays qui fournit aux consommateurs des conseils impartiaux sur l'achat d'une voiture. Un jury d'experts composé de journalistes de l'AJAC évalue les candidatures et établit une liste restreinte de finalistes, qui sont ensuite présentés en détail aux juges. Le jury vote pour les nouvelles technologies qu'il considère comme les meilleures de l'année.

Les innovations sont évaluées en fonction de leur intérêt pour le consommateur, de leur originalité, de leur coût et de leur influence probable sur le marché (les nouvelles technologies commencent souvent par équiper des modèles haut de gamme avant de se retrouver dans des véhicules plus abordables).

Pour plus d'informations, consultez www.canadiancaroftheyear.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux @canadiancaroftheyear

À propos de l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui s'intéressent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, ses principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien ainsi que d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de ses membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation de véhicules organisés par l'AJAC, soit les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'Innovation et l'ÉcoRandonnée.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Pour plus d'informations : Graham Heeps, président des prix de l'Innovation, [email protected]; Evan Williams, président de l'AJAC, 902-401-1784, [email protected]; Cindy Hawryluk, directrice des opérations et des événements de l'AJAC, 905-978-7239, [email protected]