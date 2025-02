TORONTO, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Les quatre gagnants des prix de la Voiture canadienne de l'année 2025 (CCOTY), présentés par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC), ont été annoncés aujourd'hui lors des cérémonies d'ouverture du Salon international de l'auto du Canada.

La Honda Civic est la Voiture canadienne de l'année 2025. C'est la deuxième fois en quatre ans que la Civic - de nouveau la voiture la plus vendue au Canada - remporte les honneurs, après avoir gagné en 2022. Les jurés de l'AJAC ont identifié l'ergonomie et la maniabilité de la Honda comme étant les éléments-clés de son attrait.

Le Véhicule utilitaire canadien de l'année 2025 est le Hyundai Santa Fe. Ce VUS familial entièrement redessiné a rencontré un franc succès auprès des juges de l'AJAC, qui ont salué son ergonomie intérieure, son système d'infodivertissement et son raffinement.

Deux prix sont également décernés au marché en pleine croissance des véhicules électriques. Déjà lauréate du CCOTY, la BMW i4 a remporté un autre prix en tant que Voiture électrique canadienne de l'année 2025. Les juges ont adoré son groupe motopropulseur fluide et efficace de même que sa haute qualité.

Le véhicule utilitaire électrique canadien de l'année 2025 est le Hyundai Ioniq 5 N. Les juges de CCOTY ont déjà reconnu l'Ioniq 5 ordinaire comme Véhicule utilitaire canadien de l'année et Véhicule électrique de l'année; c'est maintenant au tour du modèle N de haute performance de remporter un trophée - le deuxième trophée de Hyundai au CCOTY 2025. Ses 641 chevaux et sa sportive fonction N Shift, qui simule la boîte de vitesses et la sonorité d'un moteur à essence, ont impressionné le jury.

Les gagnants du CCOTY 2025 en un coup d'œil :

Voiture canadienne de l'année - Honda Civic

Voiture électrique canadienne de l'année - BMW i4

Véhicule utilitaire canadien de l'année - Hyundai Santa Fe

Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année - Hyundai Ioniq 5 N

« Félicitations aux gagnants de la Voiture canadienne de l'année 2025 », a déclaré Jason Campbell, directeur général du Salon international de l'auto du Canada. « Nous sommes heureux de nous être associés à l'AJAC et à la Voiture canadienne de l'année pour annoncer les gagnants de 2025. La rude concurrence dans les quatre catégories reflète la profonde qualité du marché automobile canadien. Les acheteurs ont plus que jamais l'embarras du choix. Nous invitons les visiteurs à venir découvrir les gagnants des prix de la Voiture canadienne de l'année au salon, qui renferme aussi de nombreuses autres incroyables machines de plus de 40 marques. »

"Chaque année, je suis fier de l'équipe de la Voiture canadienne de l'année et de nos jurés experts de l'AJAC, et cette année n'est pas différente", a déclaré Evan Williams, président de l'AJAC Nos 47 jurés experts de tout le pays ont conduit chaque véhicule avant de voter, sur les mêmes routes canadiennes et dans les mêmes conditions canadiennes que celles auxquelles vous êtes confrontés jour après jour. C'est la raison pour laquelle je suis si confiant dans notre capacité à identifier chaque année les meilleurs véhicules pour les Canadiens, qu'il s'agisse d'une voiture ou d'un véhicule utilitaire, fonctionnant à l'essence ou à l'électricité. Félicitations aux BMW, Honda and Hyundai pour leurs victoires bien méritées".

Les quatre véhicules gagnants seront exposés au Salon international de l'automobile du Canada jusqu'au 23 février 2025.

À propos de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY)

Les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY) sont décernés depuis 1986 et, depuis le début, l'objectif du programme n'a pas changé : nous cherchons à fournir aux Canadiens des conseils fiables pour l'achat d'une voiture, provenant de journalistes automobiles professionnels et respectés de tous les coins du pays.

Les prix CCOTY sont décernés par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC), une association professionnelle qui réunit les meilleurs journalistes automobiles du Canada et fournit aux consommateurs des conseils impartiaux pour l'achat d'une voiture, provenant de l'ensemble de l'industrie, dans tous les médias.

Des milliers d'essais routiers ont lieu chaque année au Canada et les journalistes utilisent ces expériences pour voter sur les véhicules qui se démarquent dans chaque segment. Des milliers de données recueillies au cours du processus permettent de déterminer quels véhicules méritent d'être distingués dans leur segment.

À partir de 2024, les prix CCOTY se composeront de quatre catégories principales :

Voiture canadienne de l'année

Véhicule utilitaire canadien de l'année

Voiture électrique canadienne de l'année

Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année

Pour plus d'informations, consultez www.canadiancaroftheyear.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux @canadiancaroftheyear

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui se consacrent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, ses principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien, ainsi que d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de ses membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules organisés par l'AJAC, à savoir les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'Innovation et l'EcoRandonnée.

