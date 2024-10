Symboles boursiers

STOCKHOLM, le 16 oct. 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente avec l'Agence suédoise des impôts pour offrir des services d'identification et de signature électroniques qui permettront d'améliorer la production de la déclaration de revenus pour des millions de suédois. Le partenariat souligne la façon dont les solutions de CGI peuvent générer de la valeur pour la société en augmentant l'efficacité, ce qui permet d'améliorer l'expérience numérique et de fournir des services citoyens sécurisés aux organismes gouvernementaux.

« CGI est fière de poursuivre le développement de services stables, sécurisés et axés sur les citoyens ainsi que de permettre à nos clients de générer une importante valeur sociétale. Avec l'Agence suédoise des impôts, nous élaborons des processus numériques au profit d'une grande portion de la population suédoise. Assurer au quotidien la prestation de services publics essentiels est une responsabilité que nous prenons très au sérieux », précise Leif Alama, vice-président principal, CGI en Suède.

Les autorités suédoises ont un grand intérêt pour des processus et services numériques fiables afin de maintenir les fonctions sociales importantes. En 2024, plus de sept millions de contribuables ont choisi de produire leur déclaration de façon numérique : un nouveau record.

CGI est un partenaire éprouvé en matière de transformation numérique pour l'Agence suédoise des impôts, qui aide l'autorité à effectuer sa transition vers davantage de processus numériques. Le processus de production de déclaration de revenus a, par exemple, évolué d'un processus papier à un processus quasiment entièrement numérique grâce à l'automatisation.

