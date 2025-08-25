Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

www.cgi.com/fr/salle-de-presse

AUSTIN, Texas, le 25 août 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un contrat avec le contrôleur des comptes publics du Texas visant à mettre en œuvre un système de gestion financière moderne de logiciel-service (SaaS) fondé sur la solution CGI AdvantageMD. Dans le cadre du contrat pluriannuel, CGI remplacera les systèmes actuels de l'État, soit le Uniform Statewide Accounting System (USAS), le Texas Identification Number System (TINS) et le State Property Accounting (SPA), par une solution gouvernementale complète de système de gestion intégré (ERP).

« Ce projet constitue une modernisation importante du principal système de comptabilité du Texas et met à la disposition des agences d'État des outils plus efficaces et fiables pour soutenir les Texans, a souligné Kelly Hancock, contrôleur intérimaire du Texas. La solution CGI Advantage a fait ses preuves dans le cadre de mises en œuvre comparables à l'échelle de l'État et propose une conception adaptée aux besoins gouvernementaux qui favorise une transition harmonieuse pour ce projet déterminant. »

Le bureau du contrôleur du Texas fait office de centre financier de l'État et assure la supervision des paiements et de la comptabilité pour l'ensemble des agences et des établissements d'enseignement supérieur de l'État. Le nouveau système traitera plus de 42,7 millions de transactions par an et soutiendra un total d'environ 5 000 utilisateurs répartis dans 225 agences d'État et établissements d'enseignement supérieur.

« En tant que Texans, nous mesurons pleinement la responsabilité de remplacer le système Uniform Statewide Accounting System, qui a traité de manière fiable des paiements valant des millions de dollars pour l'État du Texas », a déclaré Wes Carberry, vice-président principal et responsable de l'unité d'affaires du Texas de CGI. « CGI s'engage à préserver cette réputation de fiabilité avec sa solution conçue précisément pour les besoins gouvernementaux. Conservant les fonctionnalités essentielles qui servent à l'État depuis longtemps, cette solution proposera une plateforme technologique plus moderne, conviviale et efficace. Nous reconnaissons que ce programme n'est pas seulement une question de technologie et qu'il vise à maintenir la confiance des Texans à l'égard des systèmes financiers du gouvernement. »

La mise en œuvre comprendra des modules de gestion financière CGI Advantage, des capacités en libre-service pour les fournisseurs ainsi qu'une intégration aux différents systèmes de l'État. La solution infonuagique servira de système moderne et flexible qui détaille les rapports, améliore l'analyse de données et simplifie les processus tout en garantissant la conformité aux exigences étatiques et fédérales.

À propos de CGI Advantage

CGI Advantage est une plateforme de gestion intégrée unifiée qui combine technologie moderne et solutions gouvernementales. Cette plateforme intuitive et sécurisée répond aux exigences des gouvernements d'États et locaux et simplifie les activités de gestion financière, de ressources humaines, de budgétisation axée sur la performance, d'approvisionnement et d'intelligence d'affaires. Solution éprouvée, CGI Advantage repose sur plus de 46 années d'expérience dans le secteur public, soutenue par une communauté active de clients qui apprécient l'innovation et la valeur du réseau mondial d'experts de CGI. Apprenez-en davantage sur cgi.com/fr/solution/cgi-advantage.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 93 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements: Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973 8363; Médias: Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Relations avec les médias, [email protected], +1 438 468 9118; Médias locaux: Steve Bosic, Directeur, Marketing et communications, États-Unis, [email protected], +1 978 569 6098