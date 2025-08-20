Symboles boursiers

L'expertise mondiale de CGI dans le secteur du commerce de détail permettra à Kesko de produire des résultats tangibles

HELSINKI, Finlande, le 20 août 2025 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde, et l'entreprise de commerce de détail Kesko ont signé une entente de partenariat stratégique pour accélérer la transformation numérique. Le partenariat implique une large gamme de services de TI, dont les services aux utilisateurs finaux, les services liés à la capacité et au nuage ainsi que les intégrations. Par ailleurs, CGI soutiendra le réseau de détaillants K Group dans ses initiatives de développement numérique.

« L'objectif de K Group est d'être à l'avant-garde des services numériques dans le secteur du commerce de détail. Durant le processus d'appel d'offres concurrentiel, nous voulions trouver un partenaire doté des meilleures capacités pour soutenir la croissance de nos activités ainsi que notre développement en tirant parti des plus récentes technologies. Le développement de l'automatisation et de solutions fondées sur l'intelligence artificielle (IA) joue un rôle essentiel dans le renouvellement de nos activités et l'amélioration de notre productivité. La solide expertise de CGI à l'échelle mondiale, combinée à sa présence locale, a su nous convaincre de sa capacité à nous appuyer dans la réalisation de nos objectifs », indique Arto Hiltunen, chef de la direction informatique chez Kesko.

« Dans le secteur des TI, la tendance veut que les entreprises avant-gardistes comme Kesko mettent désormais au point des modèles stratégiques de collaboration qui favorisent la contribution active des partenaires au développement des affaires et à la croissance, en poursuivant des objectifs communs et en assumant conjointement les risques. Nous remercions Kesko pour sa confiance dans la conclusion d'un véritable partenariat solide, dans le cadre duquel la réalisation d'objectifs stratégiques est guidée par des indicateurs et des investissements partagés », souligne Leena-Mari Lähteenmaa, présidente de CGI Finlande, Pologne et pays baltes.

CGI aide les organisations de commerce de détail, de biens de consommation et de services à tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) et des stratégies fondées sur les données pour accroître leur rentabilité en offrant une expérience client omnicanale fluide, en améliorant l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, en rationalisant l'exploitation des magasins, en favorisant une transformation durable et en optimisant les investissements en TI. Apprenez-en davantage : cgi.com/fr/commerce-de-detail-et-services-aux-consommateurs

