OTTAWA, ON, le 12 juill. 2021 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) est heureuse d'annoncer que l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) Global Ratings maintient la note de la SPFL d'émetteur à long terme et de dette de premier rang à A+, réaffirmant ainsi le cadre stratégique régissant les activités de la Société. En raison de l'incertitude associée à l'achèvement aux restrictions des déplacements transfrontaliers non essentiels, ils ont également maintenu leurs perspectives «négatives» qui ont été établies dès le début de la pandémie mondiale.

S&P a conclu « Bien que le trafic commercial, qui représente environ 60 % des revenus de péage de la société, soit revenu à des volumes proches de la normale puisque le commerce international persévère, l'incertitude concernant la durée des restrictions à la frontière rend difficile la prévision d'un modèle de reprise. Néanmoins, nous pensons que la poursuite du déploiement du vaccin, ainsi que la demande de voyage refoulée, stimuleront un rebond du trafic de passagers une fois la frontière ouverte au trafic non essentiel. En conséquence, nous pensons que les indicateurs financiers clés de la SPFL commenceront à s'améliorer vers des niveaux reflétant la note actuelle au-delà de 2022. »

La chef de la direction de la SPFL, Natalie Kinloch, a été honorée de recevoir la réaffirmation de cette note élevée et a déclaré « Dans un contexte fortement imprévisible et inconnu, résultant des efforts concertés de la SPFL pour approfondir nos relations avec les clients importants, maintenir de fortes relations collaboratives avec les agents du gouvernement du Canada et, surtout, en raison du travail acharné et de la résilience éprouvée de notre personnel, il est très agréable de voir un observateur stratégique externe, hautement informé et neutre qui approuve de notre approche. Nous sommes désireux d'un retour à d'une certaine mesure de normalité à nos opérations. Nous anticipons finalement pouvoir renouer nos relations avec les voyageurs qui sont absents depuis si longtemps. »

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à fournir le plus haut niveau d'intendance de sorte que ses ponts internationaux et structures associées soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

