LONGUEUIL, QC, le 4 juin 2025 /CNW/ - L'ancien astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Marc Garneau s'est éteint à l'âge de 76 ans.

Marc Garneau était l'un des six premiers astronautes canadiens sélectionnés en décembre 1983. Il s'est envolé à bord de la navette Challenger le 5 octobre 1984, en tant que spécialiste de charges utiles, entrant ainsi dans l'histoire en tant que premier Canadien dans l'espace. Il a effectué deux autres vols, à bord de la navette Endeavour, en 1996 et 2000.

Après sa carrière d'astronaute, Marc Garneau a été nommé président de l'Agence spatiale canadienne, puis a été élu au Parlement, où il a occupé les fonctions de ministre des Transports et de ministre des Affaires étrangères du Canada. Ses décennies de service inébranlable - en tant qu'ingénieur naval, astronaute et parlementaire - sont une source d'inspiration pour tous les Canadiens. Il a incarné l'essence même du service public.

Parmi les prix et distinctions qu'il a reçus figurent l'Ordre du Canada (1984); le prix F.W. (Casey) Baldwin de l'Institut aéronautique et spatial du Canada (1985); la Exceptional Service Medal de la NASA (1997); le titre de chancelier de l'Université Carleton (2003); la Médaille du jubilé d'or de la reine Elizabeth II (2002); et plusieurs doctorats honoris causa.

Citations

« Nous sommes profondément reconnaissants envers Marc Garneau pour son service public exceptionnel, son leadership visionnaire et ses contributions durables au Canada et au monde, qu'il s'agisse d'avoir marqué l'histoire en tant que premier Canadien dans l'espace ou d'avoir dirigé l'Agence spatiale canadienne en tant que président.

Au-delà de ses remarquables réalisations, Marc était un être humain exceptionnel : réfléchi, doté de principes et profondément engagé au service des autres. Son intégrité et sa générosité d'esprit ont touché tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui.

Son héritage continuera à nous inspirer alors que nous faisons progresser le rôle de l'espace dans l'amélioration de la vie sur Terre. »

Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne

Liens

SOURCE Agence spatiale canadienne

