OTTAWA, ON, le 11 avril 2024 /CNW/ - En cette période des impôts, l'Agence du revenu du Canada a mis en place une nouvelle option de validation de l'identité, connue sous le nom de service de vérification des documents. Cette nouvelle option vise à faciliter l'inscription aux services numériques, y compris Mon dossier. Un utilisateur peut rapidement valider son identité pour obtenir un accès immédiat à son compte en ligne de l'Agence à l'aide d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement, comme un passeport ou un permis de conduire. Cette nouvelle option de validation de l'identité s'applique également aux services numériques pour les entreprises et les représentants, comme Mon dossier d'entreprise et Représenter un client.

À l'heure actuelle, le processus d'inscription exige que les particuliers demandent un code de sécurité de l'Agence par la poste; le recevoir peut prendre jusqu'à 10 jours ouvrables. Grâce à la nouvelle option de validation de l'identité, les utilisateurs pourront obtenir un accès immédiat à leur compte sans avoir à attendre leur code par la poste. Il est toujours possible de demander un code de sécurité de l'Agence par la poste.

Les services numériques de l'Agence permettent aux utilisateurs de facilement mettre à jour leurs renseignements personnels, de s'inscrire au dépôt direct ou même de voir s'ils ont des chèques non encaissés. De plus, ces services leur fournissent un accès à des renseignements importants sur l'impôt et les prestations, et ils accélèrent le processus de production des déclarations de revenus. En offrant aux particuliers des options de libre-service pour gérer leurs affaires fiscales en ligne, ces derniers peuvent éviter des appels ou d'éventuels retards pendant la période des impôts.

Pour utiliser cette nouvelle option de validation de l'identité, l'utilisateur doit être âgé de 16 ans ou plus et avoir un appareil mobile muni d'une caméra qui lui permettra de prendre une photo de sa pièce d'identité délivrée par le gouvernement. Seules les pièces d'identité suivantes sont actuellement acceptées :

passeport canadien;

permis de conduire canadien;

carte d'identité provinciale ou territoriale.

Au moment de s'inscrire à Mon dossier, les particuliers devront également fournir leur numéro d'assurance sociale (NAS), leur date de naissance et des renseignements disponibles dans une déclaration de revenus et de prestations produite pour l'année d'imposition en cours ou précédente et pour laquelle l'Agence a émis une cotisation.

La protection des renseignements personnels est une priorité pour l'Agence et elle souhaite assurer aux Canadiennes et Canadiens que cette nouvelle option de validation de l'identité est sécuritaire.

Citation

« Déjà 20,5 millions de Canadiens utilisent les services numériques de l'Agence. Nous espérons que cette nouvelle solution incite davantage de personnes à s'y inscrire et ainsi accéder plus facilement aux renseignements dont elles ont besoin pour faire leurs impôts et obtenir les prestations auxquelles elles ont droit. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

Faits en bref

Les services numériques de l'Agence du revenu du Canada permettent aux utilisateurs de consulter et de gérer facilement leurs renseignements sur l'impôt et les prestations à partir de n'importe où.

permettent aux utilisateurs de consulter et de gérer facilement leurs renseignements sur l'impôt et les prestations à partir de n'importe où. Les tâches comme la mise à jour de l'adresse ou des renseignements sur le dépôt direct ou sur le statut matrimonial font toujours partie des principaux facteurs générateurs d'appels à l'Agence. Il est possible d'effectuer ces tâches rapidement et facilement au moyen des services numériques de l'Agence.

En ayant accès à Mon dossier, les particuliers peuvent vérifier l'état des demandes envoyées à l'Agence et demander des prestations, comme la prestation dentaire canadienne.

