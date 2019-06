L'Agence du revenu du Canada apporte des améliorations à ses services pour aider les petites et moyennes entreprises

OTTAWA, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Agence du revenu du Canada (ARC) accorde une attention particulière à la collaboration avec ses intervenants afin de discuter de questions fiscales, de la transformation de ses services et de la gestion quotidienne de ses activités. À l'automne 2018, l'Agence a tenu des consultations Mieux vous servir où elle a pu entendre les commentaires des entreprises, des comptables, des associations de l'industrie et des employés de l'Agence. Grâce à son programme Mieux vous servir, l'Agence comprend mieux les besoins et les attentes des entreprises et elle peut ainsi améliorer leur expérience relative à ses services et leur offrir ce qu'il y a de meilleur.

Les résultats complets des consultations sont présentés dans le Rapport sur les consultations « Mieux vous servir » de 2018 de l'Agence du revenu du Canada auprès des petites et moyennes entreprises. Le rapport établit un plan d'action clair et réalisable à l'horizon 2021 pour apporter des améliorations aux services et aux programmes visant les petites et moyennes entreprises.

Voici certaines des améliorations apportées en réponse aux commentaires reçus lors des consultations :

les entreprises pourront s'inscrire pour recevoir une confirmation par courriel lorsqu'elles envoient un document ou un paiement à l'Agence;

les entreprises pourront télécharger jusqu'à dix documents à la fois dans le service Soumettre des documents en ligne;

un nouveau bouton « Payer » dans les portails en ligne permettra aux entreprises de payer leurs soldes dus en un seul clic;

la portée du service des agents de liaison est élargie pour y inclure les entreprises constituées en société;

le service téléphonique réservé aux préparateurs de déclarations de revenus sera disponible à l'année;

plus de correspondance de l'Agence sera disponible par l'entremise des portails en ligne.

L'Agence veille également à ce que les entreprises et les comptables soient au courant de ces améliorations. Pour une liste complète des améliorations qui seront apportées, allez à Voyez comment l'ARC aide les petites et moyennes entreprises. L'Agence communiquera plus de renseignements aux entreprises lorsqu'elle mettra en œuvre un nouveau service ou programme.

Pour en savoir plus sur les nouvelles améliorations apportées aux services et sur les mesures prises par l'ARC dans le cadre du programme Mieux vous servir, allez à Petites et moyennes entreprises : l'Agence du revenu du Canada est là pour « Mieux vous servir ».

Citations

« Notre gouvernement veut que les petites et moyennes entreprises sachent qu'on les a entendues. Lorsque nous avons consulté des propriétaires d'entreprises et des comptables l'automne dernier, ils ont été ouverts et honnêtes avec nous. En parlant avec eux, j'ai pu constater qu'ils étaient reconnaissants des améliorations apportées à ce jour, mais qu'ils avaient aussi d'autres changements à nous proposer. Nous avons reçu beaucoup de commentaires utiles qui nous aideront à répondre à leurs besoins. Nous croyons fermement que si les petites et moyennes entreprises possèdent tous les outils nécessaires pour réussir, c'est tout le monde qui y gagne. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Les propriétaires d'entreprise se joignent à leur chambre de commerce locale dans l'ensemble du Canada puisqu'ils savent que cette collaboration contribuera à l'essor et au développement de leur entreprise. En aidant l'Agence à mieux comprendre les problèmes fiscaux auxquels ils font face, nos membres savent aussi qu'ils contribuent à jeter les bases qui pourraient ultimement réduire les coûts et accroître l'efficacité des propriétaires d'entreprises. La Chambre de commerce du Canada a eu le plaisir de collaborer avec l'Agence aux consultations « Mieux vous servir » de 2018. Notre partenariat avec les chambres locales et l'Agence aide cette dernière à servir plus efficacement les entreprises canadiennes. Nous attendons avec impatience de poursuivre notre travail avec l'Agence au nom d'entreprises de toutes les tailles. »

- L'honorable Perrin Beatty, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Canada

« Il convient de souligner l'engagement de l'Agence d'être à l'écoute de ses intervenants en mettant sur pied de nombreuses initiatives telles que les tables rondes des consultations « Mieux vous servir ». Les comptables professionnels agréés, en tant que représentants de particuliers et d'entreprises, se réjouissent de pouvoir faire part à l'Agence de leurs points de vue et suggestions pour améliorer les services et rendre le régime fiscal plus simple et plus efficace. »

- Bruce Ball, vice-président, Fiscalité, CPA Canada

Faits en bref

Le plus récent plan d'action Mieux vous servir comprend plus de 25 mesures pour améliorer les services offerts aux petites et moyennes entreprises.

Au cours des consultations Mieux vous servir de 2018, l'Agence a reçu plus de 1 000 commentaires et suggestions.

Lors des consultations Mieux vous servir de 2018, l'Agence s'est rendue dans 18 villes à travers le Canada .

. Dans le cadre des consultations Mieux vous servir de 2016, l'Agence a présenté et mis en œuvre plus de 50 mesures pour améliorer les services offerts aux entreprises. Parmi ces mesures, notons que les entreprises peuvent maintenant recevoir un code de sécurité de l'Agence par courriel, demander la visite d'un agent de liaison et fournir à leurs employés des feuillets T4 en format électronique.

