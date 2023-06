MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - Dès le début du mois de juillet, l'Agence de mobilité durable deviendra progressivement responsable de plusieurs stationnements hors rue supplémentaires dans l'arrondissement de Verdun. La Ville de Montréal a, en effet, confié à l'Agence la gestion de nouveaux stationnements municipaux permettant une meilleure harmonisation des pratiques.

Cela se traduira notamment par la mise en place d'une tarification de courte durée et de permis mensuels pour deux terrains soient :

le terrain situé sur le boulevard Lasalle Est, entre de l'Église et Galt ;

; le terrain sur le boulevard Lasalle Est, entre les rues Wilibrord et la 1 e avenue.

Par ailleurs et afin d'améliorer l'expérience des clients des stationnements en permettant notamment le paiement à l'aide de l'application mobile P $ Montréal, le mode de paiement Payez-Affichez deviendra du Payez-Partez pour les terrains situés :

Sur le boulevard Gaétan-Laberge, entre les rues de l'Église et Hickson ;

; Sur la 4 e avenue, entre les rues Wellington et Verdun ;

avenue, entre les rues et ; Sur la rue Gordon, entre les rues Wellington et Verdun .

Plusieurs de ces terrains feront l'objet d'aménagements dans les prochaines années, afin d'améliorer leur durabilité et l'expérience vécue par les citoyens qui les utilisent.

« Cette nouvelle gestion de stationnements hors rue vers l'Agence offrira aux résidents plus de disponibilité de stationnement grâce à la rotation des places ainsi qu'une offre diversifiée en termes de stationnements de courte durée ou mensuels. L'Agence envisage également répondre aux besoins de mobilité durable et partagée en ajoutant des équipements ou stationnements réservés dans un avenir rapproché » souligne Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable.

Pour connaître la localisation de ces stationnements hors rue et les modalités de paiement, visitez la page Stationnement de notre site Web ou appelez notre service à la clientèle au 514 868-3737.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

