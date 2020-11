Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, et Judith Robertson, commissaire de l'ACFC, ont lancé le 10 e anniversaire du Mois de la littératie financière lors d'un évènement virtuel où étaient conviés des représentants des secteurs privé, public et sans but lucratif qui ont tous à cœur d'améliorer la littératie et le bien-être financiers des Canadiens.

En raison de l'incertitude financière créée par la pandémie de COVID-19, le Mois de la littératie financière vise cette année à aider les Canadiens à comprendre leurs finances et à prendre des décisions financières éclairées lors de périodes difficiles. C'est aussi pourquoi l'ACFC a décidé de présenter « 10 choses à savoir en période d'incertitude financière » à cette occasion. Les Canadiens sont encouragés à faire de petits gestes qui les aideront beaucoup, comme suivre où va leur argent, réduire leurs dettes, évaluer leurs objectifs financiers, et épargner pour les imprévus. Des conseils et outils sont offerts aux Canadiens à l'adresse Canada.ca/Mois-de-la-litteracie-financiere.

En outre, l'ACFC présente deux évènements virtuels pour aider les Canadiens à gérer leurs finances :



10 novembre : « Gestion de l'argent et des dettes : Choses importantes à savoir » - un webinaire gratuit sur l'établissement d'un budget et la gestion des dettes destiné à tous les Canadiens;

19 novembre : « Votre argent : tirez-en profit! » - un webinaire gratuit destiné aux étudiants postsecondaires et aux nouveaux diplômés voulant apprendre à mieux gérer leur argent qui est présenté en partenariat avec l'Association des banquiers canadiens.

Lors de l'évènement virtuel d'aujourd'hui, la commissaire de l'ACFC a annoncé le lancement de consultations sur le renouvellement de la Stratégie nationale pour la littératie financière pour recueillir des opinions et des idées quant aux approches à privilégier afin de permettre aux Canadiens d'acquérir les connaissances, les compétences et la confiance en matière financière dont ils ont besoin pour faire face aux défis que l'avenir leur réserve.



Citations

« En misant sur la littératie financière, nous offrons aux Canadiens les outils dont ils ont besoin pour améliorer leur bien-être financier alors que nous nous préparons pour la reprise. Notre gouvernement reste déterminé à les soutenir en cette période d'incertitude économique. Il est important de tenir les Canadiens au courant de l'éventail de moyens que nous mettons en œuvre pour les aider, comme nos mesures de soutien d'urgence et les investissements ciblés que nous réalisons afin de combler les brèches de notre filet de sécurité sociale. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada plus fort et résilient. »

- L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances

« Alors que nous célébrons le 10e anniversaire du Mois de la littératie financière, nous avons de quoi être fiers des progrès que nous avons accomplis jusqu'à maintenant et nous sommes ravis de mettre à profit les leçons que nous avons apprises au fil du temps. Je suis particulièrement reconnaissante des contributions des intervenants de partout au pays à l'avancement de la littératie financière au Canada. Cette année, le Mois de la littératie financière revêt plus d'importance que d'habitude compte tenu des défis auxquels nous sommes confrontés en raison de la pandémie de COVID-19. Comme les gens peuvent améliorer considérablement leur situation financière lors d'une période d'incertitude en posant de petits gestes, j'encourage les Canadiens à prendre un peu de temps ce mois-ci pour explorer les conseils et les outils offerts par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. »

- Judith Robertson, commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada

Faits en bref

L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a pour rôle de protéger les consommateurs de produits et services financiers et d'inciter les entités sous réglementation fédérale, dont les banques, à se conformer à leurs obligations législatives, aux codes de conduite auxquels elles adhèrent et à leurs engagements publics.

L'ACFC et le Groupe d'action sur la littératie financière ont créé le Mois de la littératie financière en 2011. Aujourd'hui, des centaines d'organisations des secteurs privé, public et sans but lucratif y participent en faisant la promotion du Mois de la littératie financière et en organisant des évènements et des activités partout au pays dans le but commun de renforcer la littératie financière des Canadiens et Canadiennes.

littératie financière en 2011. Aujourd'hui, des centaines d'organisations des secteurs privé, public et sans but lucratif y participent en faisant la promotion du littératie financière et en organisant des évènements et des activités partout au pays dans le but commun de renforcer la littératie financière des Canadiens et Canadiennes. Les organisations sont encouragées à participer en organisant des évènements, en diffusant des ressources, et en faisant la promotion du Mois de la littératie financière dans les réseaux sociaux et par l'entremise de la Base de données canadienne sur la littératie financière.

