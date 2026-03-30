MIRABEL, QC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que l'Aviation royale canadienne (ARC) soit dotée de capacités modernes et prêtes à l'action grâce au projet Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol (ASTRV). Dans le cadre de cet effort, le Canada investit dans la capacité opérationnelle à long terme de la nouvelle flotte de CC-330 Husky. Cela consiste notamment à fournir le soutien en service nécessaire pour assurer la disponibilité opérationnelle et l'efficacité des aéronefs tout en renforçant l'industrie aérospatiale et de la défense au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, et l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, ont annoncé que l'Agence de l'investissement pour la défense a attribué trois contrats de soutien à long terme pour la flotte de CC-330 Husky. Deux contrats ont été attribués à L3Harris MAS Inc. pour l'entretien et pour le soutien du matériel, et un troisième contrat a été attribué à Airbus Defence and Space S.A. pour les services de soutien fournis par le fabricant d'origine.

D'une valeur initiale totale d'environ 1,5 milliard de dollars, les contrats prévoient la fourniture de services spécialisés d'ingénierie, de soutien en service, de réparation et de révision, ainsi que des services de gestion du matériel pour maintenir la flotte de CC-330 Husky en état de fonctionnement tout au long de sa durée de vie utile. Ces investissements aident le Canada à atteindre l'objectif de 2 % fixé par l'OTAN pour les dépenses de défense, et permettent aux Forces armées canadiennes (FAC) de continuer à disposer des capacités modernes et prêtes à l'action dont elles ont besoin.

Ces contrats comprennent les travaux nécessaires pour assurer la sécurité, la fiabilité et la disponibilité opérationnelle des aéronefs, y compris : l'entretien lourd de routine, la conformité réglementaire et en matière de navigabilité, la gestion des pièces de rechange et le soutien d'ingénierie spécialisé. Ces travaux sont essentiels pour préserver la pertinence opérationnelle et la disponibilité à long terme de la flotte. Les trois contrats ont le potentiel direct de créer et de préserver 720 emplois au Québec, en Ontario et en Alberta et de contribuer à hauteur de 90 millions de dollars par année au produit intérieur brut (PIB) du Canada. De plus, la Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada s'applique à ces contrats et apportera une valeur économique à la population canadienne grâce à la création d'emplois de grande qualité, à l'innovation et à la croissance économique au Canada.

Ces investissements cadrent avec la Stratégie industrielle de défense du Canada en renforçant la croissance industrielle nationale, en faisant en sorte que les secteurs de l'aérospatiale et de la défense du Canada puissent maintenir des capacités militaires essentielles et en créant des emplois bien rémunérés pour l'avenir.

Citations

« Ces contrats reflètent notre volonté de réaliser des approvisionnements rapides et efficaces qui renforcent le secteur aérospatial du Canada, tout en veillant à ce que l'Aviation royale canadienne dispose des capacités modernes et fiables dont elle a besoin. En investissant dans l'industrie canadienne et en établissant des partenariats avec des alliés de confiance, nous bâtissons une chaîne d'approvisionnement de la défense plus solide et plus résiliente pour l'avenir. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Dans le cadre du projet de l'avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol, l'Aviation royale canadienne fait l'acquisition des appareils sont elle a besoin pour mener ses opérations de manière efficace et sur de longues distances, tant au pays qu'à l'étranger. Ces contrats de soutien à long terme permettront de garantir que la flotte de CC-330 Husky du Canada demeure prête à accomplir les missions, et disponible à réagir aux menaces en constante évolution, à protéger notre souveraineté et à respecter les engagements durables du Canada envers ses alliés, n'importe où et n'importe quand, en fonction des besoins. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« Ces contrats illustrent parfaitement l'objectif clé de la Stratégie industrielle de défense : consolider la base industrielle nationale, fournir des capacités essentielles à nos courageux militaires et susciter des retombées économiques concrètes pour nos concitoyens. Dans le cadre de la Politique des retombées industrielles et technologiques, notre gouvernement fait en sorte que chaque dollar dépensé en matière de défense appuie des emplois au pays, stimule l'innovation, et renforce le secteur de l'aérospatiale et de la défense. En collaborant avec l'industrie, nous ouvrons de nouvelles possibilités pour les travailleurs d'ici et donnons à nos entreprises les moyens de prendre les devants dans un monde en constant changement. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« L'Agence de l'investissement pour la défense respecte son engagement de fournir à l'Aviation royale canadienne des capacités modernes et prêtes à l'action. L'attribution de ces contrats permettra de renforcer le secteur aérospatial du Canada, de créer des emplois bien rémunérés et de veiller à ce que la flotte de CC-330 Husky bénéficie des services d'ingénierie et de maintien en puissance dont elle a besoin pour demeurer opérationnelle. En investissant dans l'industrie canadienne et en établissant des partenariats avec des alliés de confiance, nous mettons en place une chaîne d'approvisionnement de la défense plus solide et plus résiliente pour l'avenir. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« Les contrats de soutien en service annoncés aujourd'hui permettront à l'ARC de maintenir ses capacités stratégiques de ravitaillement en vol et de transport. Grâce à cela, nous pourrons maintenir notre état de préparation opérationnelle et renforcer notre capacité à projeter la puissance aérienne canadienne à travers le pays, ainsi qu'à honorer nos engagements dans le cadre du NORAD et de l'OTAN. Le projet Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol dotera les Forces armées canadiennes d'une flotte de ravitailleurs élargie, ce qui leur conférera une plus grande autonomie lors des opérations. »

Lieutenante-générale Jamie Speiser-Blanchet

Commandant de l'Aviation royale canadienne

« Notre travail permettra au Canada d'être mieux préparé face aux défis mondiaux en améliorant la capacité de l'Aviation royale canadienne à effectuer des ravitaillements en vol, des transports stratégiques, des évacuations médicales et d'autres missions critiques. Ces contrats renforcent notre engagement à offrir des solutions novatrices et fiables grâce aux efforts de nos 1000 employés canadiens pour répondre aux besoins du Canada sur le plan de la défense. »

Ugo Paniconi

Directeur général, MAS, L3Harris

« Airbus est un très fier partenaire du Gouvernement du Canada établi ici depuis plus de 40 ans et employant 5 100 employés à travers le pays. Nous soutenons les Forces armées canadiennes depuis plusieurs décennies et sommes heureux de non seulement avoir étendu notre partenariat en 2023 lors de l'acquisition de 9 avions de transport et de ravitaillement, mais également de collaborer sur la maintenance de notre plateformes. Le CC-330 Husky constituera un atout stratégique essentiel pour l'Aviation royale canadienne. Airbus est fier de collaborer avec ses partenaires afin de garantir que le Canada puisse respecter ses engagements envers le NORAD, l'OTAN et la communauté internationale. »

Jean-François Godbout

Directeur général, Airbus défense et espace Canada Inc.

Les faits en bref

Dans le cadre du projet ASTRV, le gouvernement du Canada remplace la flotte vieillissante de CC-150 Polaris par une flotte d'aéronefs moderne, la flotte de CC-330 Husky, qui offrira à l'ARC une souplesse accrue pour mener à bien diverses missions de mobilité aérienne, notamment le ravitaillement en vol, le transport de passagers, l'évacuation sanitaire aérienne et le transport stratégique.

En juin 2023, le gouvernement du Canada a attribué un contrat de 3,6 milliards de dollars à Airbus Defence and Space S.A. pour l'acquisition d'une flotte de neuf appareils. Le contrat comprenait notamment l'acquisition de quatre nouveaux avions de transport et de ravitaillement multi‑rôle Airbus A330 ainsi que la conversion de cinq appareils A330-200 usagés.

Au total, cinq aéronefs usagés et quatre aéronefs neufs seront achetés, et la livraison de l'ensemble des avions de transport et de ravitaillement multi‑rôle commencera en 2027, après la conversion des aéronefs par Airbus Defence and Space S.A. en Espagne.

Les trois contrats annoncés aujourd'hui se répartissent comme suit : Un contrat d'une valeur initiale de 735 millions de dollars (taxes incluses) a été attribué de façon concurrentielle à L3Harris MAS Inc. pour appuyer les activités d'entretien et de gestion de la navigabilité de la flotte pendant une période initiale de 10 ans. Un deuxième contrat d'une valeur initiale de 366 millions de dollars (taxes incluses) a également été attribué de façon concurrentielle à L3Harris MAS Inc. pour fournir un soutien du matériel pendant la durée de vie opérationnelle de la flotte et comprend des travaux de réparation et de révision ainsi que des services de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ce contrat est d'une durée initiale de sept ans. Un troisième contrat d'une valeur initiale de 374 millions de dollars (taxes comprises) a été attribué sans appel d'offres à Airbus Defence and Space S.A., le fabricant d'origine de l'avion de transport et de ravitaillement multi‑rôle A330, afin de fournir des services d'ingénierie et un soutien en matière de navigabilité propres au fabricant pour la flotte pendant une période initiale de 10 ans.

Le projet ASTRV soutient les objectifs de sécurité, de souveraineté et de prospérité présentés dans la Stratégie industrielle de défense du Canada, en préservant des emplois hautement qualifiés et en renforçant au Canada les capacités d'entretien, de réparation et de révision, et de soutien en service essentielles à l'état de préparation militaire.

Grâce à la mise en œuvre de la Politique des retombées industrielles et technologiques, les contrats combinés de L3Harris MAS pour l'entretien et le matériel pourraient contribuer au PIB à hauteur de près de 70 millions de dollars par année et créer ou préserver plus de 550 emplois par année pour l'économie canadienne. De même, le contrat avec Airbus Defence and Space S.A. pourrait contribuer à hauteur de plus de 20 millions de dollars par année au PIB et créer ou préserver 170 emplois par année pour l'économie canadienne pendant la durée de 10 ans du contrat.

Le 2 octobre 2025, le premier ministre a annoncé la création de l'Agence de l'investissement pour la défense. Ce nouvel organisme de service spécial a été créé pour renforcer le système d'approvisionnement en matière de défense du Canada. Il s'agit d'une avancée majeure dans la modernisation du processus visant à réinvestir pour reconstruire et réarmer les FAC afin de répondre aux menaces mondiales en constante évolution et de répondre aux besoins opérationnels.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Leela Polushin, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Mujtaba Hussain, Attaché de presse et gestionnaire des enjeux, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe des relations avec les médias, Cabinet de l'honorable Mélanie Joly, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]