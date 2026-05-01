GATINEAU, QC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les usagers qu'il y aura une fermeture complète de la traverse des Chaudières aux automobilistes pour permettre la tenue du Défi CN pour le CHEO durant la période suivante :

le dimanche 3 mai, de 6 h 30 à 14 h

Durant cette période, la traverse sera fermée dans les 2 directions, entre la rue Jos-Montferrand et la rue Wellington. Seuls la circulation locale et les services de transport en commun (STO, OC Transpo et taxis) seront autorisés.

La traverse demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur la traverse et les remercie de leur patience.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements : Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)