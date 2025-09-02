OTTAWA, ON, le 2 sept. 2025 /CNW/ - À l'amorce d'un nouveau cycle universitaire, l'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et l'Association médicale canadienne (AMC) se réjouissent de voir la première année de médecine se dérouler sous un système d'agrément pleinement canadien et autonome.

Depuis le 1er juillet 2025, les facultés de médecine canadiennes ne sont plus soumises à l'agrément américain délivré par le Liaison Committee on Medical Education (LCME). Elles sont désormais évaluées et agréées exclusivement selon les normes canadiennes par le Comité d'agrément des facultés de médecine du Canada (CAFMC). Fondé en 1979, le CAFMC est reconnu par la Fédération mondiale pour l'éducation médicale (WFME) comme un organisme d'agrément indépendant.

Les dirigeants de l'AFMC et de l'AMC poussent un soupir de soulagement.

À la lumière des événements récents aux États-Unis - et en particulier du décret présidentiel de Donald Trump rendant illégal pour les organismes d'agrément américains d'inclure des exigences en matière d'équité, de diversité et d'inclusion dans le processus d'agrément des facultés de médecine -- l'AFMC et l'AMC ont un devoir renforcé de protéger les principes d'EDI ainsi que de répondre aux besoins de santé de leurs communautés spécifiques.

« Bien que le partage des normes des facultés de médecine avec les États-Unis ait bien fonctionné par le passé, il est temps de tracer notre propre voie », déclare la Dre Constance LeBlanc, présidente-directrice générale de l'AFMC. « Les facultés de médecine canadiennes jouent un rôle essentiel pour garantir que le système de santé canadien, hautement estimé, continue d'offrir des soins accessibles et de qualité répondant aux besoins évolutifs des populations diversifiées du Canada. Cela exige des normes d'agrément solides, conformes aux valeurs et à la réalité canadiennes. »

« Alors que le sceau d'excellence canadien constitue un atout distinctif, il est évident que nos facultés de médecine respectent elles aussi pleinement cette norme », déclare la Dre Margot Burnell, présidente de l'AMC. « Le retour au Canada de notre norme d'agrément garantira que notre précieux système de santé universel reste aussi diversifié que notre pays. »

En tant qu'instances de parrainage du CAFMC, l'AFMC et l'AMC poursuivent une collaboration étroite afin de garantir que les 18 facultés de médecine du Canada répondent aux besoins de la population, en veillant à ce que tous les étudiants reçoivent une formation de calibre mondial tenant compte des besoins de toutes les populations et communautés. L'AFMC et l'AMC s'unissent pour soutenir l'accès à l'éducation, la diversité dans la profession médicale et l'accès aux soins pour les populations méritant une attention particulière, tant au Canada qu'à l'échelle internationale.

Pour tout complément d'information sur le sujet :

Pourquoi le Canada doit se charger de l'agrément de ses propres facultés de médecine | AMC

Déclaration de l'AFMC sur les réformes américaines relatives à l'agrément des facultés de médecine - AFMC

À propos de l'AFMC

L'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) représente les 18 facultés de médecine du pays et se fait la voix nationale de la médecine universitaire. Elle réunit des experts de la formation pour promouvoir l'excellence en éducation médicale, en recherche en santé et en responsabilité sociale, afin d'améliorer la santé de tous les Canadiens.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations de l'AMC avec les médias : [email protected], Eric Lewis, 506 566-1671; AFMC: [email protected]