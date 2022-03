La transformation du Marilyn Bell I en traversier électrique en 2021 - une première au Canada - a fortement contribué à la réduction des émissions directes de l'Aéroport Billy Bishop, car le traversier était responsable de la majeure partie de ces émissions relevant du champ d'application 1

TORONTO, le 29 mars 2022 /CNW/ - C'est avec fierté que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto présente aujourd'hui la cinquième édition de son Rapport sur la durabilité. Ce rapport annuel présente les mesures prises pour mettre en place des politiques, programmes et initiatives visant à rendre l'aéroport plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'objectif étant d'établir une nouvelle norme en matière d'exploitation d'un aéroport moderne en milieu urbain.

Ce rapport dresse ainsi un véritable bilan, puisqu'il rend compte de notre performance environnementale en 2021, assure un suivi d'indicateurs clés tels que les émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'incidence économique, et mesure nos progrès en regard des pratiques exemplaires d'organisations du monde entier en matière de présentation de rapports. Ce qui est nouveau cette année, et complémentaire de l'importante méthodologie de la Global Reporting Initiative (GRI) à laquelle nous nous référons pour la production de rapports, c'est la description détaillée de notre contribution à la réalisation des objectifs de développement durable de Nations Unies (ODD) - description que vous trouverez dans un tableau figurant en annexe du rapport.

En 2021, l'Aéroport Billy Bishop a continué à mettre en œuvre des pratiques durables, à soutenir la communauté, à favoriser le bien-être de ses employés, et à investir dans des programmes et des infrastructures contribuant à la protection de l'environnement ainsi qu'à la croissance de l'économie de Toronto.

« Le Marilyn Bell I était responsable de la majeure partie des émissions directes de l'aéroport, et l'électrification de ce traversier en 2021 nous a incontestablement permis de nous rapprocher à grands pas de nos objectifs de réduction de nos émissions de GES.

En faisant le choix de l'électricité verte Bullfrog Power (choix grâce auquel nos émissions relevant du champ d'application 2 sont nulles depuis plus de 10 ans) et en réalisant d'importants investissements dans le but de réduire nos émissions directes, nous montrons l'exemple pour ce qui est de l'adoption de pratiques commerciales durables et progressons considérablement vers notre objectif, qui est de faire de l'Aéroport Billy Bishop l'un des aéroports les plus propres, écologiques et silencieux au monde. »

- Gene Cabral, Executive Vice President, PortsToronto and Billy Bishop Toronto City Airport.

En bref

Le traversier Marilyn Bell I, qui permet de transporter des passagers, des véhicules et diverses fournitures jusqu'à l'Aéroport Billy Bishop , est le premier traversier au Canada à être équipé d'un système d'alimentation et de propulsion à émissions nulles dont les composants n'ont pas besoin de diésel pour fonctionner. Depuis sa modernisation en 2021, il ne génère plus d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui se traduira par une réduction d'environ 530 tonnes des émissions annuelles directes de l'aéroport.

Le partenariat conclu avec Bullfrog Power permet à l'Aéroport Billy Bishop de continuer d'utiliser uniquement de l'électricité verte solaire et éolienne - ce qu'aucun autre aéroport ne fait au Canada.

Grâce à son programme Voyagez en toute sécurité, l'Aéroport Billy Bishop a obtenu l'accréditation accordée dans le cadre du Programme d'accréditation des mesures d'hygiène aéroportuaire (AHA) du Conseil international des aéroports (ACI). Cet agrément souligne notre détermination à protéger la santé et la sécurité de nos passagers, employés et partenaires, ce qui est d'autant plus important depuis le 8 septembre 2021, date à laquelle les compagnies aériennes commerciales ont repris du service à l'aéroport.

a obtenu l'accréditation accordée dans le cadre du Programme d'accréditation des mesures d'hygiène aéroportuaire (AHA) du Conseil international des aéroports (ACI). Cet agrément souligne notre détermination à protéger la santé et la sécurité de nos passagers, employés et partenaires, ce qui est d'autant plus important depuis le 8 septembre 2021, date à laquelle les compagnies aériennes commerciales ont repris du service à l'aéroport. Le Rapport sur la durabilité de l'Aéroport Billy Bishop a été élaboré en collaboration avec le Delphi Group, un pionnier de la durabilité et de la gestion du risque environnemental, qui a passé plus de 25 années à aider certaines des entreprises canadiennes les plus connues à améliorer la durabilité de leur organisation.

Pour lire ce rapport dans son intégralité, cliquez ici.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut chaque année et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'Aéroport Billy Bishop est réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, mais aussi pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter toute une série de prix attribués en fonction de l'avis des passagers.

À propos du Delphi Group

Les priorités environnementales décrites dans le Rapport sur la durabilité de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto ont été évaluées par le Delphi Group. Pionnier de la durabilité et de la gestion du risque environnemental, le Delphi Group a passé plus de 25 années à aider certaines des entreprises canadiennes les plus connues à améliorer la durabilité de leur organisation - ainsi que la durabilité des collectivités locales et mondiales au sein desquelles elles exercent leurs activités.

