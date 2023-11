Le projet d'électrification des transports desservant l'Aéroport Billy Bishop devrait aboutir à l'« écologisation » de tous les modes d'accès à l'aéroport relevant de la compétence de ce dernier, et contribuer à la réduction des nuisances sonores

TORONTO, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Cette semaine, dans le cadre de la conférence annuelle Airports Going Green qui s'est tenue à Phoenix (Arizona), l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ) s'est vu décerner une mention honorable pour son projet d'électrification des transports le desservant, car ce projet représente une contribution exceptionnelle aux efforts d'amélioration de la durabilité déployés par l'industrie de l'aviation.

Le traversier Marilyn Bell de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto – le premier service de traversier à zéro émission et 100 % électrique au Canada. (Groupe CNW/Aéroport Billy Bishop de Toronto)

Principal forum de cette industrie consacré à la durabilité, la conférence Airports Going Geen (AGG) rassemble des innovateurs ainsi que des chefs de file et des spécialistes du développement durable de l'aviation, qui viennent du monde entier. Chaque année lors de cette conférence, des prix sont attribués pour récompenser des projets, des programmes ou des individus qui se sont distingués en apportant des innovations et en ouvrant la voie dans le domaine de la durabilité au sein de l'industrie de l'aviation.

« Nous nous réjouissons de voir nos efforts reconnus par Airports Going Green, principal forum de l'industrie de l'aviation consacré à la durabilité », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto - la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. « Leur objectif à long terme étant d'assurer la durabilité, PortsToronto et Nieuport Aviation ont saisi une occasion d'investir dans un projet novateur d'électrification des transports desservant l'aéroport - projet qui devrait contribuer à réduire considérablement l'impact du fonctionnement de l'aéroport sur l'agglomération voisine. Nous sommes ravis de pouvoir partager notre expérience et encourager d'autres acteurs de l'industrie à intégrer l'écosystème élargi de l'aéroport à leur démarche de planification du développement durable. »

« Reflétant les désirs et les besoins de nos communautés, Nieuport Aviation et PortsToronto s'alignent bien sur notre vision d'exploiter un aéroport plus propre, plus vert et plus silencieux pour Toronto, l'Ontario et le Canada », a déclaré Neil Pakey, président et chef de la direction de Nieuport Aviation. « Cette reconnaissance d'Airports Going Green témoigne du fait que la commodité, le choix et la durabilité ne s'excluent pas mutuellement, bien au contraire ; ils sont tous proposés à nos précieux passagers. »

Le projet d'électrification des transports desservant l'Aéroport Billy Bishop , en bref

La transformation du Marilyn Bell en traversier électrique a permis de réduire d'environ 530 tonnes les émissions annuelles directes de l'aéroport.

en traversier électrique a permis de réduire d'environ 530 tonnes les émissions annuelles directes de l'aéroport. Une fois qu'ils seront opérationnels, les nouveaux bus-navettes électriques de l'Aéroport Billy Bishop devraient permettre de transporter chaque année plus de 500 000 passagers de l'aéroport, sans faire de bruit ni polluer.

devraient permettre de transporter chaque année plus de 500 000 passagers de l'aéroport, sans faire de bruit ni polluer. Grâce au partenariat conclu entre Bullfrog Power et de l'Aéroport Billy Bishop , cela fait plus de 10 ans que l'aéroport ne génère plus d'émissions relevant du champ d'application 2.

, cela fait plus de 10 ans que l'aéroport ne génère plus d'émissions relevant du champ d'application 2. D'après les estimations, la mise en service (à venir) de six autobus électriques par l'Aéroport Billy Bishop devrait éviter chaque année le rejet d'environ 2,100 tonnes de CO 2 dans l'atmosphère.

devrait éviter chaque année le rejet d'environ 2,100 tonnes de CO dans l'atmosphère. Les efforts déployés afin d'encourager les passagers de l'Aéroport Billy Bishop à utiliser des modes de transport alternatifs ont porté leurs fruits : en effet, 41 % des voyageurs quittent l'aéroport à pied, à vélo, à bord de la navette ou en transport en commun.

à utiliser des modes de transport alternatifs ont porté leurs fruits : en effet, 41 % des voyageurs quittent l'aéroport à pied, à vélo, à bord de la navette ou en transport en commun. La diminution de la circulation de véhicules aux abords de l'aéroport a permis à l'Aéroport Billy Bishop de réduire la superficie au sol des zones dédiées à l'accès des véhicules, notamment sur le site voisin de Bathurst Quay /des silos de Canada Maltage, site qui se transforme depuis en un espace communautaire dynamique abritant un parc tout proche de l'aéroport.

Pour en savoir plus sur ce projet, cliquez ici .

À propos de la conférence Airports Going Green

Principal forum de l'industrie de l'aviation consacré à la durabilité, la conférence Airports Going Geen® (AGG) rassemble des innovateurs ainsi que des chefs de file et des spécialistes du développement durable de l'aviation, qui viennent du monde entier. Les séances ont notamment pour thème les stratégies de collaboration entre les aéroports, leurs locataires et divers autres intervenants; les innovations dans le domaine de l'énergie renouvelable et des carburants de remplacement; les initiatives axées sur les déchets et le recyclage; les technologies émergentes, et bien d'autres sujets. La conférence AGG est dirigée par le Chicago Department of Aviation, en partenariat avec l'AAAE.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès et un moteur essentiel de l'économie de Toronto, générant chaque année plus de 1,2 milliard de dollars en production économique totale et 470 millions de dollars en produit intérieur brut (PIB). L'Aéroport Billy Bishop soutient 4 740 emplois, dont 2 080 directement associés aux opérations aéroportuaires, et facilite les soins de santé pour les Ontariens en fournissant une base pour les services d'évacuation médicale reliés aux hôpitaux locaux.

L'Aéroport Billy Bishop est réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, mais aussi pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter toute une série de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. La priorité étant de rendre son fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, d'importantes améliorations ont été apportées à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto ces dernières années, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement durable , qui font l'objet de comptes rendus annuels. Cet aéroport est exploité par PortsToronto , qui en est propriétaire.

À propos de Nieuport Aviation

Nieuport Aviation possède et exploite l'aérogare passagers de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. Forte d'une solide expertise internationale dans le domaine de la gestion d'infrastructures aéronautiques, cette société s'engage à offrir à sa clientèle un service de classe mondiale. En plus de gérer l'aérogare passagers, Nieuport Aviation offre aux passagers un service de navette gratuit entre l'aéroport et le centre-ville de Toronto, et contribue ainsi au bon déroulement des voyages.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 14 millions de $ dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

SOURCE Aéroport Billy Bishop de Toronto

Renseignements: Renseignements aux médias : Jessica Pellerin, Gestionnaire, Relations avec les médias et relations publiques, PortsToronto, Tél. cell. : (647) 298-0585, Adresse courriel : [email protected]