TORONTO, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Dans le cadre du programme Airport Carbon Accreditation, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ) a obtenu le niveau de certification 1 en reconnaissance de ses efforts de gestion du carbone et de développement durable. Cette nouvelle a été confirmée hier à Grand Rapids (Michigan) lors de la conférence et exposition annuelle du Conseil international des aéroports (ACI) - Amérique du Nord.

La gestionnaire principale de l'ESG de PortsToronto, Juhi Matta, et le vice-président, Aéroport, Warren Askew, reçoivent l'accréditation carbone de l'aéroport de niveau 1 lors de la conférence et exposition annuelles de l'Airports Council International – Amérique du Nord à Grand Rapids, Michigan. (Groupe CNW/Aéroport Billy Bishop de Toronto)

Le programme Airport Carbon Accreditation est le seul programme mondial de certification de la gestion des émissions de carbone pour les aéroports qui soit approuvé par les institutions. Grâce à sept niveaux de certification, les administrateurs du programme évaluent et reconnaissent de manière indépendante les efforts déployés par les aéroports pour gérer et réduire leurs émissions de carbone. Pour accéder au niveau 1, un aéroport doit déterminer quelles sont les sources d'émissions au sein de son périmètre opérationnel, calculer ses émissions annuelles de carbone et produire un rapport sur son empreinte carbone.

« Je suis extrêmement fier que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto ait obtenu le niveau de certification 1 dans le cadre du programme Airport Carbon Accreditation. Cette distinction vient récompenser les efforts que nous avons déployés ces dernières années afin de rendre l'aéroport plus propre, plus écologique et plus silencieux, et représente une étape importante de notre démarche de lutte contre les changements climatiques. Le fait de mieux comprendre notre impact actuel permet à PortsToronto et à ses partenaires du complexe aéroportuaire de continuer à prendre des décisions éclairées, à promouvoir l'adoption de pratiques responsables dans le secteur de l'aviation, et à favoriser la concrétisation de notre vision commune de développement durable », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto - la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto.

« La meilleure première étape vers une amélioration cohérente et mesurable consiste à suivre de manière exhaustive les impacts et les activités », a déclaré Neil Pakey, président et chef de la direction de Nieuport Aviation. « Le cadre fourni par le programme Airport Carbon Accreditation de l'ACI nous a donné une base solide pour s'appuyer sur les mesures déjà importantes prises pour faire de YTZ un aéroport plus propre et plus vert. Une compréhension claire d'où nous en sommes dans notre parcours de développement durable permet à tous les partenaires de l'aéroport de s'aligner sur où nous voulons être et, surtout, sur les étapes que nous devons suivre pour y arriver. »

En bref

L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est alimenté à l'électricité propre et renouvelable , par l'entremise de Bullfrog Power.

est , par l'entremise de Bullfrog Power. Depuis 2010, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto a évité l'émission de 20 231 tonnes de CO 2 .

À titre de comparaison, c'est comme si... Plus de 4 500 voitures étaient retirées de la circulation pendant un an 9 825 hectares de forêts poussaient pendant un an Plus de 766 000 ampoules étaient remplacées par des DEL

a évité l'émission de . À titre de comparaison, c'est comme si... Le tout premier traversier canadien entièrement électrique a été mis en service pour desservir cet aéroport insulaire.

Des bus-navettes électriques seront bientôt mis en circulation, ce qui permettra de réduire les émissions de CO 2 générées par l'actuelle flotte d'autobus à moteur diésel .

Si vous souhaitez en savoir plus sur les efforts déployés pour rendre le fonctionnement de l'aéroport plus propre, plus écologique et plus silencieux, nous vous invitons à consulter le rapport ESG 2023 de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, disponible ici.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 100 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde et offrira dès 2025 un service de prédédouanement pour les États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec des hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

À propos du programme Airport Carbon Accreditation

Le programme Airport Carbon Accreditation est le seul programme mondial de certification de la gestion des émissions de carbone pour les aéroports qui soit approuvé par les institutions. Il évalue et reconnaît de manière indépendante les efforts déployés par les aéroports pour gérer et réduire leurs émissions de carbone, grâce à sept niveaux de certification : « Cartographie », « Réduction », « Optimisation », « Neutralité », « Transformation », « Transition » et « Niveau 5 ». À travers ces sept niveaux de certification, le programme Airport Carbon Accreditation reconnaît que les aéroports sont à différentes étapes de leur parcours vers une gestion globale du carbone. Il s'agit d'un programme destiné aux aéroports de toutes tailles, qui concerne non seulement les aéroports-pivots et régionaux avec un trafic régulier de passagers, mais aussi les aéroports accueillant des aéronefs d'aviation générale et les aéroports spécialisés dans le fret.

