L'administration Martinez Ferrada met le pied sur l'accélérateur pour colmater les nids-de-poule

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada dévoile aujourd'hui un deuxième plan d'action pour accélérer le colmatage de nids-de-poule. Devant l'état dégradé du réseau routier des dernières années, l'administration est au travail pour répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais.

Ce second plan s'ajoute au premier plan d'action déployé par l'administration en mars dernier. Dix contrats avaient alors été octroyés de gré-à-gré, et complétés au début du printemps. En février, la Ville avait également transféré une somme de 2,5 M$ aux arrondissements afin de bonifier leurs sommes dédiées au colmatage de nids-de-poule.

Déjà, dans les deux dernières semaines, la Ville a procédé à plusieurs opérations de colmatage, réparant près de 22 000 nids-de-poule entre le 20 avril et le 3 mai 2026.

Plus de moyens pour les arrondissements

L'administration Martinez Ferrada déploie trois mesures pour accélérer le colmatage de nids-de-poule sur les principales artères de quartiers ciblés.

Un million $ destinés aux arrondissements. Tel que promis durant la campagne, l'administration Martinez Ferrada multiplie les efforts pour donner plus de pouvoir et de moyens aux arrondissements, ceux-ci ayant, entre autres, la responsabilité de colmater les nids-de-poule sur leur territoire. Les sommes seront acheminées aux arrondissements ayant déjà dépensé les enveloppes attribuées pour le colmatage, considérant que certains arrondissements disposent encore de sommes à dépenser, ainsi qu'aux arrondissements ayant reçu le plus grand nombre de plaintes du 311.

Tel que promis durant la campagne, l'administration Martinez Ferrada multiplie les efforts pour donner plus de pouvoir et de moyens aux arrondissements, ceux-ci ayant, entre autres, la responsabilité de colmater les nids-de-poule sur leur territoire. Les sommes seront acheminées aux arrondissements ayant déjà dépensé les enveloppes attribuées pour le colmatage, considérant que certains arrondissements disposent encore de sommes à dépenser, ainsi qu'aux arrondissements ayant reçu le plus grand nombre de plaintes du 311. Un million $ pour des contrats de colmatage manuel par lots ouverts au marché. D'une durée d'un an, ces contrats auront comme objectif principal de permettre un colmatage rapide et flexible pour éviter des nids-de-poule excessifs durant les périodes de redoux en fin et en début d'année.

D'une durée d'un an, ces contrats auront comme objectif principal de permettre un colmatage rapide et flexible pour éviter des nids-de-poule excessifs durant les périodes de redoux en fin et en début d'année. Une somme de 125 000 $ pour un contrat de colmatage manuel sur la rue Notre-Dame. Celui-ci s'ajoute aux 4,8 millions $ prévus pour les opérations de planage et de revêtement annoncés par l'administration, qui auront lieu dès cet été.

« En campagne, on a promis qu'on reviendrait aux missions de base de la Ville et aux vrais besoins des citoyens, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Cet hiver, rappelez-vous, j'avais dit que ça allait être l'enfer, les nids-de-poule, et c'est ce qu'on voit partout au Québec. On met le pied sur la pédale pour colmater plus de nids-de-poule parce qu'on traverse vraiment le pire printemps qu'on a connu depuis des années », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Je me réjouis que ce soient les arrondissements qui bénéficient de ces sommes supplémentaires pour assurer le colmatage de nids-de-poule. Avec la mairesse, on va s'assurer que chaque maire et mairesse d'arrondissement ait tout ce qu'il lui faut pour dépenser ces sommes et offrir aux Montréalais des rues qui ont de l'allure », a mentionné le responsable de la propreté et des services aux citoyens au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luis Miranda.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]