Montréal lance la construction d'UTILE Des Carrières, un projet clé pour le logement étudiant

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal, UTILE et l'Association étudiante de Polytechnique (AEP) annoncent le début de la construction d'UTILE Des Carrières, un immeuble de 149 appartements qui permettra de loger jusqu'à 235 personnes étudiantes dans des logements à but non lucratif qui leur sont dédiés. Situé tout près de l'intersection des rues Saint-Hubert et Saint-Grégoire, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, l'immeuble accueillera ses premiers locataires pour la rentrée d'automne 2027.

La responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Caroline Braun, a procédé à la pelletée de terre protocolaire en compagnie de M. Laurent Levesque, président-directeur général et cofondateur d'UTILE et de Mme Catherine Tessier, coordonnatrice aux affaires externes de l'Association étudiante de Polytechnique (AEP).

Ce projet représente un investissement de 48 M$. Le développement rapide de ce projet est le résultat de l'entente portefeuille conclue entre la Ville de Montréal et UTILE en 2024 et un soutien financier de 21,4 M$ permettant la construction de projets d'UTILE à travers la métropole. Par la flexibilité de cette entente, UTILE a su mettre en chantier ce projet sans soutien financier des autres paliers gouvernementaux. Grâce à la contribution financière de 1,4 M$ de l'Association étudiante de Polytechnique au Fonds communautaire de logement étudiant (CLÉ), la population étudiante de cet établissement sera priorisée dans la location des unités. Desjardins procure à UTILE un prêt hypothécaire de premier rang de 39 M$ et New Market Funds un capital patient de 2 M$. Le financement intérimaire du projet a été rendu possible grâce à la Banque Nationale du Canada, le Fonds CLÉ et Capital UTILE.

Faits saillants du projet UTILE Des Carrières :

L'immeuble comptera 6 étages et est situé à distance de marche des stations de métro Laurier et Rosemont, en plus de bénéficier d'autres infrastructures de transports en commun et actifs. Il est à proximité d'épiceries et de commerces essentiels.

Ce sont 71 studios, 20 une chambre à coucher, 30 deux chambres à coucher et 28 quatre chambres à coucher qui accueilleront la population étudiante locataire.

Une salle communautaire, une salle d'étude, un stationnement intérieur pour 154 vélos et une terrasse extérieure seront à disposition de la vie communautaire de l'immeuble.

UTILE des Carrières est le troisième projet financé par l'entente portefeuille avec la Ville de Montréal en construction. Les deux autres projets, UTILE Griffintown et UTILE Saint-Patrick, sont situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Citations

« En misant sur un financement municipal prévisible et des partenariats solides, on donne à des OBNL comme L'UTILE les moyens d'agir plus vite et bien. C'est comme ça qu'on va accélérer le logement étudiant et hors marché. »

- Caroline Braun, responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal

« L'entente portefeuille entre la Ville de Montréal et UTILE ainsi que la contribution financière de l'Association étudiante de Polytechnique au Fonds CLÉ sont des ingrédients importants du développement aussi efficace et rapide du projet UTILE Des Carrières. En démarrant rapidement ce projet, ce n'est pas seulement la communauté étudiante qui en bénéficie, mais l'ensemble du parc locatif montréalais qui comptera de nouvelles unités à but non lucratif sur son territoire. »

- Laurent Levesque, président-directeur général et cofondateur d'UTILE

« Nous sommes fiers d'avoir eu l'opportunité de travailler avec l'UTILE et le Fonds CLÉ pour que ce projet se concrétise. La condition étudiante est des plus importantes pour nous. »

- Catherine Tessier, coordonnatrice aux affaires externes de l'Association étudiante de Polytechnique (AEP)

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]