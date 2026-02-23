Quoi faire pendant la relâche ? La Ville de Montréal invite les familles à profiter d'une foule d'activités gratuites et accessibles lors de la semaine de relâche

MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Pour la semaine de relâche, Montréal propose une programmation hivernale comprenant des centaines d'activités gratuites ou à faible coût dans tous les quartiers, les parcs et le centre‑ville. La relâche est un moment privilégié où Montréal est vivante et accessible, et où chaque Montréalaise et Montréalais peut profiter de l'hiver de façon ludique.

La relâche débutera dans une ambiance festive grâce à Montréal en Lumière, dont la programmation gourmande, dès le 20 février, animera la ville du 27 février au 7 mars. Lors de la Nuit blanche, le 28 février, plus d'une centaine d'activités culturelles, artistiques et lumineuses feront rayonner Montréal jusqu'aux petites heures du matin.

Du 28 février au 6 mars, le public pourra également prendre part aux activités extérieures organisées par le musée Pointe‑à‑Callière, en plus de profiter des joies de l'hiver aux Glissades Gamelin, une station de glisse urbaine où le centre‑ville se transforme en véritable terrain de jeu. Une nouveauté cette année : la navette L'Inter‑glisse, offerte les samedis et dimanches, permet de se déplacer facilement entre la patinoire de l'esplanade Tranquille et les Glissades Gamelin !

Une ville où petits et grands peuvent profiter de l'hiver

Dans les parcs de quartier, grands parcs et parcs-nature, les bibliothèques, les Maisons de la culture et les espaces publics, tout est en place pour permettre aux Montréalaises et Montréalais de vivre la relâche dans la joie et la découverte.

Grâce à la mobilisation des arrondissements, une multitude d'activités seront proposées partout sur l'île dans les lieux culturels, les installations sportives et les parcs. Que ce soit pour jouer dehors, créer, apprendre, se rassembler ou simplement prendre l'air, il existe une activité à proximité de chaque famille montréalaise.

Les aménagements et installations sont pensés pour s'adapter aux variations de la saison.

Quelques idées pour profiter pleinement de cette période :

Découvertes culturelles en bibliothèque, dans les musées et les Maisons de la culture

Rendez-vous dans ces lieux culturels vibrants qui s'animent lors de la relâche avec une foule d'activités gratuites pour éveiller la curiosité de toute la famille. Ateliers de création, explorations scientifiques, initiation à la technologie, moments culinaires, jeux et rencontres artistiques : chacune et chacun y trouve son compte. Les personnes détentrices d'une carte de bibliothèque peuvent emprunter des laissez‑passer permettant de visiter gratuitement plusieurs musées montréalais, dont le MEM - Centre des mémoires montréalaises, le Musée McCord Stewart, le Centre Canadien d'Architecture et le Musée de l'Holocauste Montréal. Dès le 27 février, deux nouveaux musées ouvriront leurs portes : la Maison Saint-Gabriel et le Site historique Marguerite-Bourgeoys. Les Maisons de la culture, quant à elles, présentent films jeunesse, expositions, spectacles, théâtre, cirque et marionnettes dans une atmosphère conviviale. Une belle occasion de pousser la porte pour découvrir un univers surprenant tout près de chez soi.

Découvertes à Espace pour la vie

Du 28 février au 8 mars, Espace pour la vie invite les familles à vivre une relâche scolaire remplie de découvertes dans ses cinq musées. Grâce à une programmation flexible, pensée pour s'intégrer facilement à l'horaire familial, chacune et chacun peut profiter du congé à son rythme, peu importe la météo. Voir la programmation.

Du plaisir à ciel ouvert dans les parcs de quartier, les parcs-nature et grands parcs

À deux pas de la maison, les parcs de quartier offrent une multitude de possibilités pour jouer dehors : patinage, ski, glissade, marche, vélo à pneus surdimensionnés et plus encore. Certains arrondissements proposent même une programmation spéciale pour ajouter une touche festive à la relâche. Une manière simple, spontanée et gratuite de profiter de l'hiver en famille.

Les grands espaces de la ville se transforment en terrains de jeu hivernaux. Selon les parcs, des activités variées sont proposées : dégustations de tire, jeux d'orientation, animations sur la faune, randonnées guidées, expériences autour de l'acériculture ou moments de détente en plein air.

Dans plusieurs sites, dont le parc Jean-Drapeau, le parc du Mont-Royal et les parcs-nature, et dans de nombreuses bibliothèques de quartier, il est aussi possible de louer ou emprunter de l'équipement pour s'initier au patin, au ski de fond, à la raquette ou au vélo d'hiver. Certains parcs offrent le prêt gratuit d'équipement pour les 17 ans et moins de l'agglomération. Une belle façon de découvrir la nature en plein cœur de la ville !

Des activités intérieures pour bouger et s'amuser

Pour se réchauffer, de nombreuses installations intérieures, dont les piscines municipales, les arénas, les centres de loisirs, accueillent petits et grands pour pratiquer une activité sportive. À la TOHU, des jeux et animations spéciales attendent les familles pour vivre un moment à la fois ludique et rassembleur.

« La relâche, c'est l'occasion de prendre une pause, de bouger ensemble et de vivre des moments simples qui font du bien. La Ville facilite ces rencontres en offrant des activités accessibles qui mettent les familles au cœur de la vie urbaine. »

- Christine Black, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la famille, des personnes aînées, de la jeunesse, du sport et du loisir

« À Montréal, nos espaces publics invitent à profiter de l'hiver sous toutes ses formes. Chaque saison révèle une nouvelle manière de s'approprier la ville et de profiter de la nature qui nous entoure. »

- Gabrielle Rousseau-Bélanger, responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts

« La culture à Montréal est un moteur de partage et de curiosité. Pendant la relâche, nos lieux culturels ouvrent grand leurs portes pour offrir aux familles des moments qui inspirent, émerveillent et rassemblent. »

- Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française

Pour plus d'informations sur les activités de la semaine de relâche, visitez montreal.ca et abonnez-vous à l'infolettre Quoi faire à Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

