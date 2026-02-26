Renouvellement des baux : la Ville de Montréal rappelle l'importance de protéger les locataires

MONTRÉAL, le 26 févr. 2026 /CNW/ - En cette période de renouvellement des baux, la Ville de Montréal souhaite rappeler aux locataires montréalaises et montréalais leurs droits ainsi que les ressources disponibles pour les accompagner. Dans un contexte de pénurie de logements abordables, la Ville réitère l'importance d'agir avec vigilance et de s'informer adéquatement avant de prendre une décision.

« Vous avez reçu une forte augmentation de loyer ? Informez-vous sur vos droits. Il est possible de discuter avec votre propriétaire et de négocier les conditions proposées », souligne la responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, Caroline Braun.

Afin de soutenir ces démarches, les personnes à la recherche d'un logement peuvent consulter l'outil en ligne développé par l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM). Cet outil permet de repérer facilement les unités disponibles, en fonction du nombre de pièces et de l'échelle de prix.

La Ville invite par ailleurs les locataires à se tourner vers les comités logement de leur quartier, qui offrent un accompagnement personnalisé et des conseils adaptés à chaque situation. Ces organismes de défense des droits locatifs sont des partenaires essentiels pour soutenir les ménages, particulièrement les plus vulnérables.

L'accès à un logement adéquat, sécuritaire et abordable pour toutes et tous demeure une priorité pour la Ville de Montréal, qui continue de travailler avec ses partenaires institutionnels pour y arriver.

Consultez montreal.ca - Logement et droits des locataires

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]