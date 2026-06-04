L'administration Martinez Ferrada annonce un soutien de 100 000 $ à sept organismes autochtones pour des événements publics de célébration, de commémoration et de dialogue

MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada est fière d'annoncer l'octroi d'un soutien financier totalisant 100 000 $ à sept organismes pour la réalisation d'événements publics qui se dérouleront entre juin et septembre 2026. Il s'agit du tout premier appel de projets exclusivement destiné aux organismes autochtones ou œuvrant majoritairement auprès des populations autochtones, conçu pour reconnaître, valoriser et accompagner les événements publics portés par le milieu autochtone de Montréal.

Voici les organismes qui bénéficieront du soutien de la Ville, selon les moments clés pour les communautés autochtones et pour la mémoire collective montréalaise.

À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones - 21 juin 2026 :

Montréal Autochtone

Organisé en collaboration par trois organismes autochtones partenaires, ce festival propose une programmation riche et immersive pour tous les âges : ateliers de jardinage alimentaire, jeux pour enfants, spectacle scientifique et performances artistiques, dont DJ et cercle de tambours. Découvrez également un marché artisanal et des mets traditionnels autochtones, au cœur d'expériences culturelles authentiques.

Lieu : Parc Arthur-Therrien (Verdun)

Centre de justice des Premiers Peuples de Tiohtià:ke/Montréal

Le 21 juin et le 30 septembre, l'organisme propose un barbecue communautaire animé par des cérémonies vibrantes de musique, de chants et de danse, ainsi que des ateliers variés. Une programmation rassembleuse qui met de l'avant la justice réparatrice et le rapprochement interculturel à travers des expériences culturelles significatives.

Lieu : Square Saint-Louis (Le Plateau-Mont-Royal)

À l'occasion du 325e anniversaire du Traité de la Grande Paix de Montréal - 4 août 2026 :

Je lis autochtone !

À l'occasion du 325e anniversaire du Traité de la Grande Paix de Montréal, cette programmation propose une relecture vivante de l'histoire à travers des perspectives autochtones. Contes et conférences avec l'auteur et marionnettiste Jocelyn Sioui invitent à une expérience culturelle à la fois enrichissante et rassembleuse.

Lieu : Belvédère Kondiaronk (Le Plateau-Mont-Royal)

Tkanios Centre

Basé à Kahnawà:ke, l'organisme propose les 1er et 2 août à Montréal une expérience immersive et intergénérationnelle ancrée dans les cultures autochtones vivantes. Au programme : ateliers de cuisine traditionnelle, découverte de plantes médicinales, fabrication d'onguents, vannerie et création de wampums, en plus d'un match de crosse et d'un repas communautaire rassembleur.

Lieu : Cité-des-Hospitalières (Le Plateau-Mont-Royal)

À l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation - 30 septembre 2026 :

Chemin des mille rêves (Puamun Meshkenu)

Initiative du Dr Stanley Vollant déployée annuellement depuis 2022, cette démarche de réconciliation propose cette année un parcours marquant de marche et de rabaska de près de 350 km, reliant Kitigan Zibi à Tiohtiá:ke via Kanehsatà:ke et Kahnawà:ke. À l'arrivée au bassin Peel, le public est invité à accueillir les participantes et participants et à prendre part à une marche symbolique, suivie d'une conférence, d'un goûter traditionnel et d'une cérémonie commémorative avec des prestations d'artistes autochtones.

Lieu : Canal de Lachine et rue Saint-Patrick (Le Sud-Ouest)

Orchestre Hochelaga

Concert inaugural de l'Orchestre Hochelaga, présenté gratuitement au centre Sanaaq le 29 septembre. Sous la direction de Roger Twance, un ensemble réunissant musiciennes et musiciens autochtones et allochtones interprètera une sélection d'œuvres éclectique. Portées par des récits, ces pièces tracent un parcours personnel vers la réconciliation, entre transmission interculturelle et redécouverte des racines autochtones.

Lieu : Centre Sanaaq (Ville-Marie)

Projet Tshuapamitin

Actif auprès de la jeunesse autochtone, l'organisme propose un événement en trois temps culminant avec la présentation d'un Livre blanc à la Ville de Montréal. Ouverts à tous, le panel et les ateliers de cocréation mettent en valeur des savoirs autochtones actuels, tout en intégrant la vision de la jeunesse autochtone en milieu urbain. Une démarche inspirante pour imaginer la ville d'aujourd'hui et de demain.

Lieu : Ville-Marie (lieu exact à confirmer)

Dans une volonté de proposer une approche plus inclusive et respectueuse des pratiques orales, les organismes admissibles avaient été invités à présenter leur projet en personne selon un processus allégé, dans le cadre d'une journée dédiée.

Ces initiatives culturelles, commémoratives et communautaires contribueront à mettre en valeur les savoirs, les traditions et les contributions des Premiers Peuples, tout en favorisant les rencontres et le dialogue avec l'ensemble de la population montréalaise. Elles s'inscrivent pleinement dans les engagements de la Ville découlant de la Stratégie de réconciliation avec les Peuples autochtones et de la Politique de développement culturel, par lesquelles la Ville soutient la mise en valeur, le développement et le rayonnement des cultures autochtones, de leurs artistes contemporains et de leurs artisanes et artisans.

Citations

« Faire une place importante aux cultures autochtones au cœur de la vie culturelle montréalaise, c'est reconnaître leur apport essentiel à notre identité collective. Par ce soutien, notre administration réaffirme son engagement à accompagner les initiatives des communautés autochtones et à favoriser des espaces de dialogue et de rencontre qui contribuent concrètement à la réconciliation », a déclaré Josué Corvil, conseiller associé à la culture, à la diversité, à l'inclusion, aux relations avec les autochtones et au vivre-ensemble au comité exécutif.

« Je suis très heureux de voir la Ville de Montréal contribuer de façon significative à la Journée nationale des peuples autochtones, un événement qui rassemble chaque année des familles autochtones, la communauté inuite et de nombreux citoyens de Verdun dans un esprit de célébration et de rapprochement. Pour nos enfants et nos jeunes, c'est aussi un moment de fierté et de rayonnement où ils peuvent voir leurs cultures, leurs communautés et leurs identités reconnues et célébrées publiquement », a souligné Philippe Tsaronséré Meilleur, directeur général de Montréal autochtone.

« Nous remercions chaleureusement la Ville de Montréal pour son précieux soutien financier à l'initiative Mamu Nikantetau - Avançons ensemble, qui se trouve au cœur de l'action de Puamun Meshkenu. Cet appui reflète la force des partenariats qui nous unissent et notre volonté commune de bâtir des ponts durables entre les peuples. Au-delà de sa valeur concrète, cette contribution constitue un geste de confiance et de solidarité qui renforce notre engagement collectif envers la réconciliation », a poursuivi Dr Stanley Vollant, président et fondateur de Puamun Meshkenu.

Pour tous les détails de l'appel de projets et des résultats, visitez montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]