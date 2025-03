VANCOUVER, C.-B., 3 mars 2025 /CNW/ - L'Administration du tourisme de Taïwan (TTA) a eu un impact dynamique au Vancouver Outdoor Adventure & Travel Show de 2025 du 1er au 2 mars, captivant les passionnés de voyages en plein air canadiens avec les expériences touristiques d'aventure palpitantes de Taïwan. L'événement a mis en valeur avec succès les routes cyclables à couper le souffle, les sentiers de randonnée pédestres à couper le souffle et les activités culturelles immersives de Taïwan, renforçant ainsi la réputation de l'île en tant que destination de choix pour les amateurs d'aventure.

Sylvia Lee, directrice de l'Administration du tourisme de Taïwan au bureau de San Francisco (le bureau qui gère le marché de l'Ouest canadien), a insisté sur la forte affinité des Canadiens pour les activités de loisirs de plein air. En mettant l'accent sur le cyclotourisme, le kiosque du TTA a mis en valeur la Cycling Route No. 1 de Taïwan et dix principales destinations cyclables sur l'île, encourageant les voyageurs internationaux à explorer Taïwan sur deux roues. M. Lee a fait remarquer que les paysages diversifiés et l'environnement écologique dynamique de Taïwan en font un paradis pour les amateurs de plein air. Le cyclisme dans les villes locales permet aux visiteurs de tisser des liens profonds avec la culture authentique et les paysages naturels époustouflants de Taïwan."

Le kiosque de Taïwan est devenu une attraction importante pour les voyageurs qui cherchaient à réserver leur prochain voyage à Taïwan. Le personnel de China Airlines, d'EVA Air, de Lion Travel, de Super Value Tours et de One Dream Travel a formé les visiteurs, tandis que des expositions interactives et des lanternes en édition limitée sur le thème de l'année du Serpent du Festival des lanternes de Taïwan ont attiré les foules. Le kiosque a également donné un aperçu du Festival des lanternes de Taïwan 2026 dans le comté de Chiayi, invitant les voyageurs canadiens à assister directement à l'une des célébrations annuelles les plus éblouissantes de Taïwan.

L'événement a souligné la popularité croissante de Taïwan auprès des voyageurs nord-américains. En 2024, le nombre de visiteurs en Amérique du Nord a bondi à 763 000, une augmentation impressionnante de 23 % par rapport à 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie. Le Canada demeure la deuxième source de visiteurs en importance en provenance des Amériques, ce qui renforce l'attrait du pays grâce à sa riche culture, à son transport fluide et à son hospitalité légendaire. En participant à de grandes expositions touristiques canadiennes, l'Administration du tourisme de Taïwan continue de renforcer l'image de marque de la destination, de mettre en valeur sa richesse d'expériences touristiques et de favoriser des partenariats stratégiques avec les agences de voyages locales.

Tout au long du salon, les partenaires de voyage ont dévoilé des forfaits d'aventure exclusifs adaptés aux voyageurs canadiens. Super Value Tours a mis en lumière la côte ouest de Taïwan avec des expériences inoubliables de cyclisme et de plantation de thé à déplacement lent, y compris des voyages sereins vers Alishan et le lac Sun Moon. Lion Travel a lancé de toutes nouvelles aventures ferroviaires, mettant en vedette les trains Haifeng (Ocean Breeze) et Shanlan (Mountain Mist), des options passionnantes pour les amateurs de chemins de fer du monde entier. Entre-temps, One Dream Travel a captivé les amateurs d'aventure en plein air avec une visite de neuf jours sur la Route cycliste no 1, offrant une occasion inégalée de parcourir les paysages époustouflants de Taïwan en vélo.

Pour ajouter à l'enthousiasme, l'Administration du tourisme de Taïwan a fait la promotion d'incitatifs exclusifs pour inciter les voyageurs canadiens à visiter Taïwan. Les détenteurs de passeport canadiens admissibles peuvent participer à la promotion Taïwan the Lucky Land, et courir la chance de gagner 5 000 $ NT (environ 220 $ CA) en argent. De plus, les voyageurs peuvent profiter d'un achat sans frais sur des billets de train à grande vitesse au sud de Taichung. Parmi les autres offres attrayantes, mentionnons le laissez-passer de Taïwan, le train à grande vitesse, le métro et les services de navette touristique de Taïwan, ainsi que des visites gratuites d'une demi-journée du transport en commun.

Avec une réponse extrêmement positive au Vancouver Outdoor Adventure & Travel Show, Taïwan a de nouveau prouvé qu'elle était une destination incontournable pour les amateurs de plein air. Les voyageurs canadiens qui ont quitté l'événement ont été inspirés et impatients d'entreprendre leur prochaine grande aventure à Taïwan!

Des photos de grande qualité du salon sont disponibles ici.

Pour en savoir plus, communiquez avec le Centre d'information touristique de Taïwan (TTIC) à Vancouver à [email protected] ou composez le +1 672 202-8988.

