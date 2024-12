VANCOUVER, 6 décembre 2024 /CNW/ -- L'Administration du tourisme de Taïwan (TTA), qui relève du ministère des Transports et des Communications (MOTC), est fière d'annoncer le lancement du programme de promotion accéléré et élargi du tourisme entrant, qui profiteront aux agences de voyages canadiennes qui travaillent avec les entreprises touristiques taïwanaises.

De généreux incitatifs pour les voyages en groupe

Le programme offre des subventions attrayantes pour soutenir les forfaits de voyage de groupe à destination de Taïwan pour les touristes non taïwanais. Les groupes admissibles doivent séjourner au moins trois jours et deux nuits à Taïwan, avec des dates de voyage jusqu'au 30 juin 2025. Les montants des subventions sont déterminés en fonction de la taille du groupe et de la durée du séjour, avec des primes pour les itinéraires plus longs et les visites dans des régions particulières.

Les principaux niveaux de subvention comprennent :

Groupes de 4 à 7 personnes : jusqu'à 10 000 $ NT (425 $ CA)

Groupes de 8 à 49 personnes : jusqu'à 30 000 $ NT (1 285 $ CA)

Groupes de 50 personnes ou plus : jusqu'à 50 000 $ NT (2 140 $ CA)

Des primes supplémentaires sont également offertes aux groupes qui visitent les régions pittoresques de Hualien et de Taitung, ce qui renforce l'engagement de Taïwan à promouvoir le tourisme dans les régions moins fréquentées.

Vous trouverez les modalités complètes ici.

Processus de demande simplifié

Les agences de voyages canadiennes applicables qui envoient des touristes non taïwanais à Taïwan peuvent s'associer à une entreprise touristique taïwanaise, qui les aidera à présenter une demande de subvention. Les demandes doivent être soumises au moins trois jours ouvrables avant le départ du groupe. Une fois approuvée, 60 % de la subvention sera versée à l'agence de voyages canadienne qui a organisé le groupe, assurant ainsi une collaboration harmonieuse entre les partenaires canadiens et l'industrie touristique taïwanaise.

Favoriser un tourisme durable et inclusif

« Ce programme reflète l'engagement de Taïwan à accueillir le monde à bras ouverts et à favoriser de solides partenariats avec des agences de voyages internationales, a déclaré Sylvia Lee, directrice du bureau de l'Administration du tourisme de Taïwan à San Francisco, qui gère les marchés de l'Ouest canadien. « Nous sommes convaincus que ces mesures incitatives aideront les agences de voyages canadiennes à promouvoir Taïwan auprès de leurs voyageurs. »

L'Administration du tourisme de Taïwan invite les agences de voyages canadiennes à s'associer à des exploitants locaux à Taïwan et à profiter de ces incitatifs précieux. Ensemble, nous pouvons créer des expériences inoubliables pour les touristes et mettre en lumière la beauté naturelle époustouflante de Taïwan, sa riche culture et son hospitalité de calibre mondial.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme et les détails de la demande, veuillez communiquer avec le Centre d'information sur le tourisme de Taïwan (TTIC) à Vancouver à [email protected].

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'agence officielle de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de San Francisco de TTA, tandis que le marché de l'Est canadien est géré par la succursale de New York de TTA. Le nouveau slogan de marketing lancé en 2024 est Waves of Wonder.

