WINNIPEG, MB, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (Canada Vie) a annoncé que Monique Maynard, vice-présidente exécutive, actuaire en chef, Canada et présidente, Affaires du Québec a été nommée l'une des 100 Canadiennes les plus influentes par le Réseau des femmes exécutives.

« Monique est une dirigeante exceptionnelle qui a joué un rôle clé dans la réussite de notre compagnie. Elle représente une force positive au sein de sa collectivité », indique Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada Vie. Cette reconnaissance souligne la portée des actions menées chaque jour par Monique - pour notre personnel, nos clients et nos collectivités. Au nom de notre organisation, je voudrais féliciter Monique pour cette mention d'honneur exceptionnelle. »

Tout au long de ses 35 ans de carrière au sein de la Canada Vie, Monique a été motivée par l'excellence et a respecté ses promesses d'être une dirigeante et une collaboratrice de premier plan. Possédant une vaste expérience dans le domaine de l'assurance, à la fois en tant que haute dirigeante d'entreprise et actuaire principale, Monique apporte un niveau d'expertise unique. Elle possède un sens aigu des affaires et fait appel à son esprit d'analyse et à sa pensée critique pour saisir les occasions qui se présentent et influencer la prise de décision. Ses diverses fonctions ont contribué à définir une orientation stratégique et à renforcer la position de l'organisation pour qu'elle obtienne de solides résultats.

Tout au long de sa carrière, Monique a également joué un rôle actif au sein de la collectivité. Elle est toujours à la recherche de moyens de redonner aux collectivités dans lesquelles elle vit et travaille, en faisant partie de plusieurs conseils et comités, y compris ceux au sein du Réseau Compassion Network, du Groupe MIB Inc. et de la chaire Warren de l'Université du Manitoba. En plus de ses activités de bénévolat et de bienfaisance, Monique saisit les occasions d'encadrer et d'aider les femmes à progresser au sein de la collectivité, de l'industrie et de la Canada Vie.

Depuis 21 ans, les prix Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives permettent de reconnaître le travail exemplaire et les réalisations de dirigeantes canadiennes. Ils récompensent des femmes pour leur contribution remarquable à leur organisation, à leur domaine de compétence et à leurs collectivités.

Monique recevra son prix lors d'un gala qui se tiendra à Toronto le 30 novembre 2023.

