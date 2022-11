Maslany, star de "She-Hulk" et défenseur des droits des LGBTQ+, rejoint les autres intronisés qui ont un impact extraordinaire.

Le Gala de l'Allée des célébrités canadiennes revient le 3 décembrerd au Beanfield Centre, à Toronto (Ontario), avec une foule d'étoiles.

Tapis rouge, invités surprises, performances et hommages mémorables et plus encore.

Célébrer la grandeur : L'Allée des célébrités canadiennes 2022 est diffusé le samedi 17 décembre à 19 h (HE/PT) sur CTV, CTV.ca et l'application CTV.

TORONTO, le 15 nov. 2022 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes ajoute TATIANA MASLANY, lauréate d'un Emmy Award et d'un Canadian Screen Award, aux rangs de cette année, complétant ainsi sa classe de 2022. Maslany est un tour de force sur scène et à l'écran. Née en Saskatchewan, elle est devenue célèbre en interprétant plusieurs personnages dans la série primée Orphan Black. Après son rôle principal dans la série "She-Hulk : Attorney at Law" de Marvel, la vraie "superpuissance" de TATIANA MASLANY consiste à utiliser sa voix et sa plateforme pour mettre en lumière les droits LGBTQ+. Cliquez ici pour en savoir plus sur son parcours professionnel.

Maslany rejoint les autres intronisés de 2022 annoncés précédemment, notamment le héros sportif multidisciplinaire Lionel Conacher, la chanteuse R&B à succès Deborah Cox, l'institution canadienne de l'humour qui a servi de tremplin aux plus grands comiques internationaux, Just For Laughs, l'une des 50 meilleures femmes d'affaires au monde, Heather Reisman, la légende de la radiodiffusion Barbara Frum, le groupe de rock emblématique et humaniste The Tragically Hip, et le prolifique maître des vidéos musicales, Director X. Le prix Allan Slaight Music Impact Honour 2022 sera décerné au groupe rock Arkells , lauréat de huit prix JUNO.

Le Gala de l'Allée des célébrités canadiennes est de retour le 3 décembre 2022 au Beanfield Centre de Toronto, avec un tapis rouge rempli d'étoiles, des spectacles mémorables et des hommages rendus par les plus brillantes étoiles du Canada et les anciens de l'Allée des célébrités canadiennes. L'accréditation des médias pour le tapis rouge est maintenant ouverte. Cliquez ICI pour vous inscrire.

Pour obtenir la liste complète des personnes intronisées et de plus amples informations sur l'Allée des célébrités canadiennes, consultez le site www.canadaswalkoffame.com.

