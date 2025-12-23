Faits saillants pour le semestre terminé le 30 novembre 2025

Valeur de l'action établie à 17,45 $, en hausse de 0,75 $ par rapport à la valeur établie à la suite de l'exercice terminé le 31 mai 2025

Rendement à l'actionnaire du semestre de 4,5%

Rendements composés à l'actionnaire: 4,3 % sur 1 an ; 5,2 % sur 3 ans ; 4,4 % sur 5 ans et 5,5 % sur 10 ans en ne tenant pas en compte les crédits d'impôt

Résultat global du semestre de 183,6 M$

Actif net au 30 novembre 2025 a atteint 4,28 G$, hausse de 238,9 M$ ou 5,9 % par rapport à 4,04 G$ au 31 mai 2025

225 515 actionnaires, comparativement à 225 451 au 31 mai 2025

MONTRÉAL, le 23 déc. 2025 /CNW/ - Fondaction annonce qu'à compter d'aujourd'hui, la valeur de son action est fixée à 17,45 $. Il s'agit d'une hausse de 0,75 $. Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2025, le rendement à l'actionnaire a été de 4,5 % et le rendement des 12 derniers mois a été de 4,3 %. La valeur de l'action à la suite de l'exercice terminé le 31 mai 2025 avait été établie à 16,70 $.

« Chez Fondaction, nous sommes convaincus que les entreprises les plus résilientes et les plus performantes à long terme sont celles qui placent le développement durable au cœur de leur stratégie. Nos résultats confirment qu'il est possible de réaliser des investissements générant des retombées sociales et environnementales positives, sans compromis sur le rendement. Nous réconcilions ainsi les besoins et les valeurs de nos actionnaires et mettons leur épargne au service de la transformation de l'économie. », a déclaré Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire de Fondaction sont de 4,3 % sur 1 an, 5,2 % sur 3 ans, 4,4 % sur 5 ans et 5,5 % sur 10 ans, calculés sur la base de la variation de la valeur de l'action entre sa valeur au début de chacune des périodes indiquées et la valeur de 17,45 $ au 30 novembre 2025. Ces rendements ne tiennent pas compte des crédits d'impôt pouvant être consentis aux contribuables lors de la souscription d'actions de Fondaction, sous réserve de leur admissibilité.

Pour la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2025, le rendement brut des investissements en capital de développement est de 4,3 % et le rendement brut des autres investissements est de 7,1 %.

Geneviève Morin ajoute « Dans un contexte économique marqué par une incertitude accrue, les entreprises dans lesquelles nous investissons apprécient particulièrement de pouvoir compter sur un partenaire financier présent, proactif et patient, qui les accompagne afin de renforcer leur capacité d'innovation, d'adaptation et de diversification ».

Le ratio des charges opérationnelles totales se situe à 1,16 % pour la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2025, comparativement à 1,09 % pour la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2024.

L'actif net a augmenté de 5,9 % au cours du semestre, s'élevant à 4,28 G$ au 30 novembre 2025.

Au 30 novembre 2025, Fondaction comptait 225 515 actionnaires, comparativement à 225 451 au 31 mai 2025.

Les émissions d'actions du semestre totalisent 179,2 M$, comparativement à 190,6 M$ au 30 novembre 2024. Les rachats et achats de gré à gré d'actions du semestre totalisent 123,8 M$, comparativement à 108,0 M$ au 30 novembre 2024.

Chaque taux de rendement à l'actionnaire indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant, et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance historique et ne vise pas à refléter les valeurs futures des actions ou le rendement d'un placement dans les actions. La propriété des actions d'un fonds d'investissement donne lieu à des frais permanents. Les actions de Fondaction ne sont pas garanties, il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent, son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Avant d'investir, veuillez consulter le prospectus au fondaction.com/a-propos/prospectus.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis près de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4,25 milliards de dollars au 30 novembre 2025 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Fondaction

Contact : Marie-Christine Fiset, Conseillère principale, Communication et relations publiques, Fondaction, [email protected]