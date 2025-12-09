Fondaction et l'INAF s'allient pour accélérer l'innovation et la transition vers un système agroalimentaire durable au Québec

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Fondaction annonce un partenariat stratégique avec l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) de l'Université Laval, le plus important regroupement de chercheurs au Canada dédié à la recherche en alimentation et en santé. Cette collaboration vise à soutenir des entreprises québécoises qui souhaitent innover, améliorer la qualité de leurs produits et s'adapter aux profondes transformations du secteur agroalimentaire.

Investisseur précurseur et spécialisé en impact, Fondaction œuvre depuis plusieurs années en faveur d'une alimentation durable, en encourageant des modes de production durables et le développement d'aliments plus sains, contribuant ainsi à l'autonomie alimentaire du Québec. Leader en recherche pour une alimentation saine et durable, l'INAF est un pilier du développement des entreprises innovantes du secteur bioalimentaire et de la nutrition. En unissant leurs forces, Fondaction et l'INAF entendent offrir aux entreprises un levier d'innovation unique, réunissant expertise, accompagnement stratégique et solutions de financement adaptées.

« Chez Fondaction, nous nous donnons la responsabilité de contribuer à un système alimentaire plus durable et de rendre accessible une offre alimentaire plus nutritive et sûre à la population québécoise. Nous y parviendrons en unissant nos forces avec des organisations qui partagent nos valeurs et notre vision. Ce partenariat permettra aux entreprises d'accéder à une expertise scientifique de pointe tout en bénéficiant d'un accompagnement stratégique et adapté à leurs besoins. » déclare Claire Bisson, vice-présidente et cheffe de l'investissement chez Fondaction.

Le secteur agroalimentaire fait face à des défis majeurs : transition écologique, évolution rapide des préférences des consommateurs, pression accrue sur les coûts, pénuries d'ingrédients et nouvelles obligations réglementaires. Parmi celles-ci, l'exigence de Santé Canada d'ajouter un symbole nutritionnel sur le devant des emballages des produits à teneur élevée en gras saturés, sucre ou sodium d'ici le 1er janvier 2026 renforce la nécessité pour les entreprises de revoir et optimiser leurs formulations.

Dans ce contexte, les entreprises québécoises doivent pouvoir compter sur une expertise scientifique de pointe, accéder à des solutions d'innovation pertinentes, bénéficier d'un soutien financier solide et être accompagnées dans la mise en œuvre de pratiques durables répondant à la fois aux normes réglementaires et aux attentes du marché.

Grâce à ce partenariat, Fondaction et l'INAF offriront aux entreprises agroalimentaires un parcours d'innovation structuré, reposant sur un diagnostic stratégique mené par le Service de soutien à l'innovation. Cette approche permettra d'identifier des pistes concrètes d'amélioration (qu'il s'agisse des caractéristiques nutritionnelles, sensorielles, fonctionnelles ou de l'innocuité des produits) et d'explorer des solutions pour renforcer l'approvisionnement local et accroître l'autonomie alimentaire.

« À travers cette entente, nous sommes fiers de contribuer à la mise en place de solutions et de partenariats où la recherche et le développement serviront de leviers à l'innovation en alimentation durable. Le Service de soutien à l'innovation de l'INAF ainsi que les membres chercheurs du regroupement provincial de l'INAF, offrent un vaste éventail d'expertises pouvant être mises à profit dans la réalisation de ces projets. » souligne Renée Michaud, directrice générale de l'INAF.

Cette collaboration inclut un accompagnement coordonné pour mettre en œuvre des solutions mesurables, ainsi qu'un soutien financier adapté aux ambitions et au stade de développement de chaque entreprise. L'objectif : offrir un appui intégré, allant de la compréhension des enjeux à la réalisation de projets d'innovation, en passant par l'analyse scientifique, le prototypage, l'optimisation des procédés et l'évaluation des impacts.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis près de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4 milliards de dollars au 31 mai 2025 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF)

L'INAF est le plus important regroupement de chercheurs au Canada qui se consacre à la recherche et à l'innovation dans le domaine de l'alimentation et de la santé. L'Institut est basé à l'Université Laval, au cœur de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation (FSAA), de laquelle provient sa masse critique de scientifiques. En sus de ceux-ci, l'INAF regroupe des experts de plus de 14 organisations de recherche du Québec et jouit d'un vaste réseau à l'échelle nationale et internationale. Soutenu financièrement par le Fonds de recherche du Québec (FRQ) secteur Nature et technologies, l'institut compte près de 775 scientifiques de divers horizons qui travaillent en synergie pour trouver des solutions aux problèmes complexes de l'alimentation durable au profit d'un secteur bioalimentaire, d'une population et d'une planète en santé.

