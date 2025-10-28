MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Dans le but de favoriser l'efficacité énergétique de bâtiments de petite et moyenne taille, jusqu'alors peu ou mal desservis par l'industrie, Fondaction et BDC soutiennent Strato Automation (Strato) et le déploiement de ses solutions novatrices qui contribuent positivement à la décarbonisation des immeubles.

En 2019, le rapport final du Groupe d'experts sur la finance durable du Canada concluait que « les rénovations en profondeur des bâtiments constituent l'un des moyens les plus économiques d'améliorer l'empreinte carbone et la résilience climatique du Canada. » Or, l'amélioration de la performance énergétique du secteur dépend en grande partie du déploiement de solutions d'automatisation et de contrôle à un plus grand nombre de bâtiments.

En Amérique du Nord, ce sont seulement 13 % des bâtiments de taille moyenne qui sont équipés de systèmes d'automatisation des bâtiments (BMS - Building Management System). Ce segment du marché est délaissé par les grandes entreprises spécialisées dans le domaine de l'efficacité énergétique, car leurs solutions sont souvent jugées trop coûteuses et complexes par les propriétaires.

La simplicité d'utilisation des solutions de Strato, applicable aux édifices de 75 000 pieds carrés et moins minimise les coûts d'exploitation et comble un vide dans l'industrie en démocratisant l'accessibilité à la BMS.

Strato offre une gamme d'outils de contrôle intelligent et connecté, dont notamment l'OPENSTAT pour les systèmes CVC (chauffage, ventilation, climatisation) des immeubles et édifices commerciaux. L'entreprise de Boucherville offre aussi une solution logicielle, OCN+, pour effectuer, entre autres, l'analyse des données des bâtiments permettant leur digitalisation.

Ensemble, ces solutions permettent non seulement de connecter et d'optimiser les systèmes, mais aussi d'analyser les données énergétiques afin de réduire les coûts opérationnels et les émissions de carbone.

Un triple impact : efficacité, coût et climat

Pour Alain Longpré, chef adjoint, investissements d'impact et durables, « Strato propose une solution innovante, accessible et parfaitement alignée avec les valeurs de Fondaction. En facilitant l'automatisation énergétique des bâtiments de petite et moyenne taille, l'entreprise contribue concrètement à la transition écologique, tout en générant des retombées économiques positives. »

Selon Alexandre Leclerc, directeur principal, Capital de croissance et transfert d'entreprise - Industrie des technologies de BDC, « la technologie de Strato permet à des propriétaires de PME d'augmenter l'efficacité énergétique de leurs bâtiments, ce qui contribue à rendre leur entreprise plus compétitive. C'est ce genre d'entreprises qui ont un impact concret que BDC veut soutenir en tant que banque de développement. »

Une réponse aux enjeux énergétiques et réglementaires

Selon le département de l'énergie des États-Unis, les bâtiments représentent 42 % des émissions annuelles mondiales de CO2, dont 27 % liés à leur exploitation. Cette problématique de surconsommation énergétique est amplifiée par l'augmentation de la population et l'électrification des moyens de transport. Il s'agit d'un défi majeur en matière d'approvisionnement énergétique pour les gouvernements qui, à plus ou moins brève échéance, doivent mettre en place des contraintes réglementaires dans le domaine immobilier comme l'a fait l'État de New York.

Pour le PDG de l'entreprise, Frédéric Séguin, « les réglementations de plus en plus strictes sur l'efficacité énergétique et la nécessité collective de réduire les émissions de carbone favorisent l'adoption des solutions BMS. La plateforme OCN+ de Strato permet de lever les barrières traditionnelles à l'adoption des BMS dans ce segment, lui conférant une position avantageuse à long terme ».

À propos de Fondaction

Précurseur depuis près de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4 milliards de dollars au 31 mai 2025 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de BDC: 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneur.es soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Notre financement et nos investissements durant l'année fiscale 2025 ajouteront un montant estimé de 25 milliards de dollars au PIB canadien au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC sur les médias sociaux.

À propos de Strato

Strato Automation est un fabricant de systèmes d'automatisation de bâtiments de premier plan. Ses produits visent à faciliter la digitalisation, optimiser l'efficacité opérationnelle, réduire la consommation énergétique et améliorer le confort des occupants. Strato Automation propose des solutions avancées et intégrées d'automatisation qui sont faciles à utiliser par les différents intervenants des immeubles résidentiels et commerciaux (vente au détail, fabricants OEM, enseignement, santé, hôtellerie, condos, etc.). Pour favoriser l'efficacité énergétique et simplifier les processus d'exploitation, Strato Automation offre des produits et des services personnalisables et configurables pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, le contrôle de l'éclairage et bien plus encore. Pour en savoir plus, visitez notre site internet ou suivez-nous sur LinkedIn

