L'action de Fondaction en hausse à 18,24 $, avec un rendement annuel de 9,2 %

Faits saillants pour l'exercice terminé le 31 mai 2026

Valeur de l'action établie à 18,24 $, en hausse de 0,79 $ par rapport à la valeur établie à la suite du semestre terminé le 30 novembre 2025 et en hausse de 1,54 $ par rapport à l'exercice terminé le 31 mai 2025.

Rendement annuel à l'actionnaire de 9,2 %, alors que le rendement à l'actionnaire du dernier semestre est de 4,5 %.

Rendements composés annuels à l'actionnaire : 9,2 % sur 1 an ; 6,5 % sur 3 ans ; 3,4 % sur 5 ans et 5,7 % sur 10 ans en ne tenant pas en compte des crédits d'impôt.

Résultat global de l'exercice de 379,4 M$.

Actif net au 31 mai 2026 de 4,54 G$, une hausse de 497 M$ ou 12,3 % par rapport à 4,04 G$ au 31 mai 2025.

229 186 actionnaires, en hausse de 1,7 % par rapport au 31 mai 2025.

L'empreinte carbone des placements sur les marchés financiers (autres investissements) est estimée à 18,3 tonnes CO 2 eq/M$ investi, soit 50,4 % de moins que l'indice de référence au 30 avril 2026.

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Fondaction annonce qu'à compter d'aujourd'hui, la valeur de son action est fixée à 18,24 $. Il s'agit d'une hausse de 0,79 $ par rapport à la valeur de l'action au 30 novembre 2025. Au cours de la période de 6 mois terminée le 31 mai 2026, le rendement à l'actionnaire a été de 4,5 % et le rendement des 12 derniers mois a été de 9,2 %. La valeur de l'action à la suite du semestre terminé le 30 novembre 2025 avait été établie à 17,45 $.

« En tant que partenaire financier des groupes de personnes engagées pour le progrès social et écologique, notre rôle est d'accompagner les personnes qui veulent à la fois préparer leur avenir et contribuer collectivement à bâtir une économie plus durable et plus juste. Nous sommes engagés à faire progresser ces deux objectifs ensemble », déclare Stéphan Morency, président-directeur général de Fondaction. « Les résultats annoncés aujourd'hui reflètent le sérieux de cette démarche, qui s'inscrit dans le temps et s'apprécie autant à la lumière de la dernière année que sur un horizon de 10 ans. »

Les rendements composés annuels à l'actionnaire de Fondaction sont de 9,2 % sur 1 an, 6,5 % sur 3 ans, 3,4 % sur 5 ans et 5,7 % sur 10 ans, calculés sur la base de la variation annualisée de la valeur de l'action entre sa valeur au début de chacune des périodes indiquées et la valeur de 18,24 $ au 31 mai 2026. Ces rendements ne tiennent pas compte des crédits d'impôt pouvant être consentis aux contribuables lors de la souscription d'actions de Fondaction, sous réserve de leur admissibilité.

Pour l'exercice terminé le 31 mai 2026, le rendement brut des investissements en capital de développement est de 9,3 % et le rendement brut des autres investissements est de 14,4 %.

Le ratio des charges opérationnelles totales se situe à 2,33 % pour l'exercice terminé le 31 mai 2026 en comparaison avec un ratio de 2,32 % pour l'exercice terminé le 31 mai 2025. Le ratio des charges opérationnelles totales propres aux activités de Fondaction se situe à 2,23 % pour l'exercice terminé le 31 mai 2026 en comparaison avec un ratio de 2,28 % pour l'exercice terminé le 31 mai 2025. Le lecteur est invité à se référer à la rubrique du prospectus simplifié intitulée Les frais payables par Fondaction pour davantage d'informations sur le ratio des charges opérationnelles totales propres aux activités de Fondaction.

L'actif net a augmenté de 12,3 % au cours de l'exercice, s'élevant à 4,54 G$ au 31 mai 2026.

Au 31 mai 2026, Fondaction comptait 229 186 actionnaires, en hausse de 1,7 % par rapport au 31 mai 2025.

Les émissions d'actions totalisent 390,9 M$, comparativement à 389,2 M$ pour l'exercice terminé le 31 mai 2025. Les rachats et achats de gré à gré d'actions totalisent 273,4 M$, comparativement à 254,5 M$ pour l'exercice terminé le 31 mai 2025.

Investisseur à long terme, Fondaction a fait le choix d'intégrer la durabilité comme un facteur clé de ses investissements. Les investissements du portefeuille des autres investissements (placements sur les marchés financiers) ont généré 18,3 tonnes CO 2 eq/M$ investi, comparativement à 36,9 tonnes CO 2 eq/M$ investi pour l'indice de référence sélectionné par Fondaction, soit 50,4 % de moins, pour la période de 12 mois se terminant le 30 avril 2026.

Note méthodologique : Ces valeurs ont été calculées selon les données disponibles en utilisant la méthodologie PCAF, en tonnes de GES équivalent CO 2 par million de dollars de valorisation. Le portefeuille de référence est composé de 40 % MSCI ACWI ; 40 % FTSE Canada Universe Bond Index et 20 % TSX Composite.

Chaque taux de rendement à l'actionnaire indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant, et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance historique et ne vise pas à refléter les valeurs futures des actions ou le rendement d'un placement dans les actions. La propriété des actions d'un fonds d'investissement donne lieu à des frais permanents. Les actions de Fondaction ne sont pas garanties, il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent, son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Avant d'investir, veuillez consulter le prospectus au fondaction.com/prospectus.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 4,5 milliards de dollars au 31 mai 2026 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Fondaction

Contact : Marie-Christine Fiset, Conseillère principale, Communications et relations publiques, Fondaction, [email protected]