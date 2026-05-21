MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Fondaction est fier d'annoncer un investissement dans la société québécoise Turtlebrace, spécialisée dans la conception d'orthèses d'immobilisation. Cet appui vise à soutenir l'expansion internationale de la société et le déploiement de solutions innovantes qui favorisent le rétablissement, la mobilité et l'autonomie des patients, tout en facilitant le travail des professionnels de la santé.

Avec la conviction qu'une orthèse doit transformer le quotidien plutôt que le contraindre, Turtlebrace redéfinit l'expérience de l'immobilisation pour les patients comme pour les cliniciens. L'entreprise connaît une croissance soutenue : aujourd'hui présente dans plus de 30 pays et particulièrement reconnue dans le segment pédiatrique, elle accompagne chaque jour des milliers de patients et de professionnels de la santé dans leur parcours de rétablissement.

« Cet investissement marque un moment charnière dans la vie de notre entreprise. Il nous permet de franchir une nouvelle étape de croissance et de rendre nos orthèses accessibles à encore plus de patients et de cliniciens partout dans le monde. Chez Turtlebrace, nous sommes très fiers de cet appui parce qu'il soutient notre vision : créer une nouvelle expérience dans l'univers des dispositifs médicaux de classe I, et plus largement, une nouvelle expérience dans le secteur de la santé. Nous avons de nombreux projets qui dépassent le cadre de nos orthèses, et cet investissement marque le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise. Nous sommes profondément reconnaissants envers Fondaction de croire en notre vision et de nous accompagner dans cette aventure. », affirme Serge-Eric Blais, fondateur et président de Turtlebrace.

«Turtlebrace redéfinit les standards des solutions d'immobilisation », affirme Francis Provost-Marchand, directeur de portefeuille chez Fondaction. « Leurs orthèses, conçues pour être remoulées et réutilisées à plusieurs reprises, offrent une réponse à la fois clinique, humaine et durable à des besoins de santé en constante évolution. Une approche innovante pleinement alignée avec la mission de Fondaction et notre stratégie d'investissement thématique axée sur la santé et le bien-être. »

Turtlebrace évolue dans le marché mondial des dispositifs médicaux, évalué à plusieurs centaines de milliards de dollars américains et en croissance soutenue. En ciblant spécifiquement le segment des dispositifs non invasifs (de classe I), l'entreprise dispose d'une vaste piste de croissance pour déployer sa vision et étendre son portefeuille bien au-delà de ses orthèses actuelles.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis près de 30 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec.Il gère un actif net qui totalise plus de 4,25 milliards de dollars au 30 novembre 2025 investis en grande partie dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de Turtlebrace

Turtlebrace est une entreprise québécoise basée à Saint‑Hyacinthe, spécialisée dans la conception et la fabrication d'orthèses orthopédiques pour bébés, enfants et adultes. L'entreprise place l'humain et l'efficacité clinique au cœur de sa démarche et entend faire évoluer l'industrie orthopédique vers une nouvelle ère, plus confortable, plus accessible et plus respectueuse de l'environnement. Particulièrement reconnue dans le segment pédiatrique, Turtlebrace est aujourd'hui commercialisée dans plus de 30 pays et exporte la grande majorité de sa production à l'international, notamment en Europe, en Océanie et en Amérique du Nord.

SOURCE Fondaction

Source : Wazna Azem, conseillère en communication et affaires publiques; Contact : [email protected]