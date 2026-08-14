L'actif net d'Investissements RPC totalise 863,6 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice 2027

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Voici les faits saillants :

Hausse de l'actif net de 70,3 milliards de dollars

Bénéfice net de 60,2 milliards de dollars

Rendement net de 7,5 pour cent

Rendement net sur 10 exercices de 9,4 pour cent

TORONTO, le 14 août 2026 /CNW/ -- L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2027 le 30 juin 2026 avec un actif net de 863,6 milliards de dollars, comparativement à 793,3 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent.

Cette augmentation de l'actif net de 70,3 milliards de dollars pour le trimestre est attribuable à un bénéfice net de 60,2 milliards de dollars et à des transferts nets du Régime de pensions du Canada (le RPC) de 10,1 milliards de dollars. Le montant des cotisations au RPC que reçoit Investissements RPC est habituellement plus élevé que le montant nécessaire au versement des prestations au cours de la première partie de l'année civile, facteur qui est en partie contrebalancé par des versements de prestations supérieurs aux cotisations au cours des derniers mois de l'année.

La caisse, composée du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC1, a généré un rendement net annualisé sur 10 exercices de 9,4 pour cent. Pour le trimestre, la caisse a généré un rendement net de 7,5 pour cent. Depuis qu'il a commencé à investir l'actif de la caisse en 1999, et compte tenu du premier trimestre de l'exercice 2027, Investissements RPC a contribué à hauteur de 609,3 milliards de dollars au bénéfice net cumulatif de la caisse.

« Notre portefeuille de placement demeure bien positionné pour tirer parti de la performance favorable des marchés des actions de sociétés ouvertes, avec d'importants apports provenant de l'ensemble de notre portefeuille diversifié à l'échelle mondiale », a déclaré John Graham, président et chef de la direction. « Les placements d'Investissements RPC ont ainsi enregistré leur meilleure performance trimestrielle en plus d'une décennie. Un trimestre solide est le bienvenu, certes, mais il ne constitue pas la mesure réelle de notre succès. Nous continuons de concentrer nos efforts afin que nos placements génèrent la performance à long terme nécessaire pour soutenir le Régime de pensions du Canada pour des générations de cotisants, cotisantes et bénéficiaires. »



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1 Le RPC « de base » s'entend de la partie des prestations et des cotisations qui continuent d'être versées aux taux utilisés avant janvier 2019; le RPC « supplémentaire » s'entend des prestations et des cotisations supplémentaires qui ont pris effet en janvier 2019.

La performance a été généralisée : des gains ont été enregistrés dans l'ensemble des catégories d'actifs. Les actions de sociétés ouvertes ont généré des rendements solides, lesquels ont été favorisés par la solidité des résultats des sociétés, la performance vigoureuse des secteurs liés à l'IA et la confiance accrue des investisseurs. Les actifs réels, particulièrement dans le secteur de l'énergie, ont également fourni un apport significatif, tandis que les instruments de crédit ont enregistré des gains stables et que les programmes de nos gestionnaires externes ont contribué de manière positive aux rendements. Les titres à revenu fixe ont enregistré des gains plus modestes dans un contexte de taux des obligations élevés et d'attentes changeantes à l'égard des politiques monétaires, tandis que les fluctuations du change, découlant essentiellement du raffermissement du dollar américain, ont aussi contribué de manière positive aux résultats globaux. Investissements RPC constitue de façon intentionnelle un portefeuille mondial diversifié qui est moins concentré que les indices de marchés publics, ce qui favorise la résilience à long terme de la caisse.

Rendement du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC

Le compte de base du RPC a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2027 le 30 juin 2026 avec un actif net de 773,4 milliards de dollars, comparativement à 712,9 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif net de 60,5 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 55,5 milliards de dollars et à des transferts nets du RPC de base de 5,0 milliards de dollars. Le compte de base du RPC a réalisé un rendement net de 7,7 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé sur 10 exercices de 9,5 pour cent.

Le compte supplémentaire du RPC a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2027 le 30 juin 2026 avec un actif net de 90,2 milliards de dollars, comparativement à 80,4 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif de 9,8 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 4,7 milliards de dollars et à des transferts nets du RPC supplémentaire de 5,1 milliards de dollars. Le compte supplémentaire du RPC a généré un rendement net de 5,7 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé de 6,5 pour cent depuis sa création.

Le RPC supplémentaire a été conçu en fonction d'un cadre législatif de financement et d'un taux de cotisation différents de ceux du RPC de base. Compte tenu des différences dans sa conception, le RPC supplémentaire présente un profil de risque de marché et un profil de placement différents depuis sa création en 2019. En raison de ces différences, nous nous attendons à ce que la performance du RPC supplémentaire diffère, de façon générale, de celle du RPC de base.

De plus, en raison des différences dans son profil de cotisations nettes, l'actif du compte supplémentaire du RPC devrait également croître beaucoup plus rapidement que celui du compte de base du RPC.

Rendements nominaux nets d'Investissements RPC1 (pour la période close le 30 juin 2026) RPC de base Sur cinq exercices 7,6 % Sur 10 exercices 9,5 % RPC supplémentaire Sur cinq exercices 5,0 % Depuis la création 6,5 %



1 Déduction faite des charges d'Investissements RPC.

Viabilité financière à long terme

Tous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef (le BAC) du Canada, un organisme fédéral indépendant qui vérifie les coûts futurs du RPC, évalue la viabilité financière du RPC à long terme. Dans le plus récent rapport triennal publié en mai 2026 (version révisée), l'actuaire en chef a de nouveau confirmé qu'au 31 décembre 2024, le RPC de base et le RPC supplémentaire demeurent viables à long terme selon les taux de cotisation prévus par la loi.

Les prévisions de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle le taux de rendement annuel moyen du compte de base du RPC sera de 4,05 pour cent, appelé le rendement réel, supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada au cours de la période de projection de 75 ans suivant le 31 décembre 2024. En ce qui a trait au compte supplémentaire du RPC, ces prévisions reposent sur l'hypothèse correspondante selon laquelle son taux de rendement réel annuel moyen sera de 3,53 pour cent.

Le rapport du BAC présente des hypothèses prospectives en matière de rendement et une situation financière projetée des RPC de base et supplémentaire. Le tableau ci-dessous présente les rendements réels nets historiques d'Investissements RPC, qui reflètent le rendement réalisé au cours des périodes précédentes.

Rendements réels nets d'Investissements RPC1, 2 (pour la période close le 30 juin 2026) RPC de base Sur cinq exercices 3,8 % Sur 10 exercices 6,6 % RPC supplémentaire Sur cinq exercices 1,4 % Depuis la création 3,2 %



1 Déduction faite des charges d'Investissements RPC.

2 Le rendement réel est le rendement compte tenu de l'incidence de l'inflation, définie comme étant l'indice des prix à la consommation au Canada.

Investissements RPC s'assure de constituer un portefeuille conçu pour réaliser un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du RPC ainsi que sur sa capacité de s'acquitter, chaque jour, de ses obligations financières. Le RPC est destiné à servir les intérêts des cotisants, des cotisantes et des bénéficiaires actuels, tout en prévoyant plusieurs décennies à l'avance les besoins des générations futures. Par conséquent, les résultats à long terme constituent une mesure plus appropriée de la performance d'Investissements RPC et de son incidence sur la viabilité du régime.

Faits saillants de l'exploitation

Faits nouveaux concernant l'organisme

John Graham, président et chef de la direction d'Investissements RPC, a reçu le Prix 2026 du Chef d'entreprise canadien de l'année de la Chambre de Commerce du Canada. Ce prix rend hommage à des leaders exceptionnels qui représentent l'exemple même de ce que signifie être un bâtisseur de nation, d'entreprise et de communauté.

Geoffrey Rubin a été nommé à titre de prochain chef, Asie-Pacifique, fonction qu'il occupera en plus de son poste actuel de directeur général principal et stratège de fonds unique. Il succède à Agus Tandiono qui, après avoir passé 12 ans à Investissements RPC, a décidé de quitter son poste de directeur général principal et chef, Asie-Pacifique. Ce changement prendra effet à la fin de 2026.

Nous avons publié des informations additionnelles par portefeuille sur les caractéristiques liées au climat, introduisant ainsi un cadre permettant de classer les portefeuilles en fonction d'indicateurs liés à l'empreinte carbone et à la gouvernance de transition des sociétés du portefeuille. Investissements RPC présente des mesures de l'empreinte carbone des portefeuilles depuis 2018.

L'Institut sur les données d'Investissements RPC a publié un nouveau rapport intitulé Mesurer ce qui est important : évaluation de l'approche du portefeuille global, qui examine la façon dont la performance devrait être évaluée une fois que les choix de niveau de risque, la conception du portefeuille et la mise en œuvre sont présentés explicitement dans le cadre d'une approche du portefeuille global.

Nomination au conseil

Nous avons accueilli Elizabeth Cannon au sein de notre conseil d'administration, avec prise d'effet le 26 mai 2026. Mme Cannon compte plus de quatre décennies d'expérience dans le milieu universitaire et la gouvernance et elle est actuellement professeure et rectrice émérite à l'Université de Calgary.

Faits saillants liés aux transactions pour le premier trimestre

Marchés financiers et placements factoriels

Conclusion de 11 coinvestissements, en partenariat avec des gestionnaires de fonds externes, dans le cadre desquels nous nous sommes engagés à investir un montant d'environ 1,2 milliard de dollars canadiens dans des stratégies macroéconomiques thématiques et dans des transactions d'actions dans les secteurs des technologies, des services financiers et des industries.

Placements en instruments de crédit

Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains dans un titre lié à un incident de crédit auprès de la Barclays Bank Plc, une institution financière mondiale de premier plan, à l'égard d'un portefeuille diversifié de prêts octroyés à des entreprises dans différents marchés géographiques.

Investissement d'un montant de 118 millions d'euros dans un prêt hypothécaire de premier rang garanti par Capital Dock, un immeuble de bureaux de catégorie A de 217 000 pieds carrés situé dans le quartier des docks dans le sud de Dublin. L'immeuble est détenu par une coentreprise dirigée par Kennedy Wilson.

Engagement à investir un montant de 88 millions de dollars américains en vue de l'achat, conjointement avec Blackstone, de titres de capitaux propres résiduels dans le programme Chesapeake IV d'Element Fleet Management, qui émet des titres adossés à des actifs soutenus par un portefeuille de créances locatives de parcs de véhicules aux États-Unis. Établie à Toronto, au Canada, Element est un chef de file mondial en matière de gestion de parcs de véhicules et de solutions de mobilité intelligentes.

Investissement d'un montant de 73 millions de dollars américains dans un transfert de risque synthétique conclu avec une banque américaine d'importance systémique à l'échelle mondiale et adossé à un portefeuille de marges de souscription américaines consenties à d'importants promoteurs de capital d'investissement diversifiés.

Investissement d'un montant de 75 millions de dollars américains dans les billets de catégorie A d'une structure de financement privé soutenue par le Customer Value Fund de General Catalyst, qui finance les coûts d'acquisition de clients de sociétés technologiques aux États-Unis.

Expansion d'une entente de flux à terme existante conclue avec Affirm, un fournisseur de services de paiement de premier plan aux États-Unis possédant un vaste réseau de commerçants, pour une capacité engagée de 1,7 milliard de dollars américains dans l'encours du portefeuille de prêts.

Engagement à investir un montant d'environ 270 millions d'euros pour financer un portefeuille de prêts octroyés à des entreprises européennes par un fonds d'Ares Management.

Engagement à investir un montant équivalant à 600 millions de dollars américains dans un deuxième compte à gestion distincte géré par TPG Asia Real Estate (auparavant TPG Angelo Gordon), ciblant des occasions dans le secteur du crédit immobilier en Corée du Sud.

Investissement d'un montant de 302 millions de dollars australiens (299 millions de dollars canadiens) dans le prêt à terme de premier rang de 1,9 milliard de dollars australiens (1,8 milliard de dollars canadiens) visant à soutenir la privatisation par CC Capital et One Investment Management d'Insignia Financial, une plateforme de gestion de patrimoine en Australie.

Investissement d'un montant additionnel de 100 millions de dollars américains dans un transfert de risque synthétique visant un portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels détenus provisoirement par un organisme non bancaire, ce qui porte notre investissement total à 175 millions de dollars américains.

Investissement, par l'entremise d'une entité ad hoc, d'un montant de 150 millions de dollars américains dans une facilité de prêt à terme à prélèvements différés pour soutenir le déploiement par CoreWeave d'une infrastructure de calcul pour l'IA dans quatre centres de données aux États-Unis et au Canada.

Investissement d'un montant de 150 millions de dollars américains dans les actions privilégiées de Cerity Partners, un conseiller en placements inscrit à l'échelle nationale aux États-Unis.

Engagement à investir un montant de 1 milliard de dollars américains dans un financement visant Blackstone Private Credit Fund, un fonds de placement établi aux États-Unis qui a comme objectif de consentir des prêts garantis de premier rang à de grandes sociétés performantes.

Conclusion d'un engagement de flux à terme de deux ans avec Global Lending Services, un fournisseur américain de solutions de financement automobile, afin d'acquérir des prêts automobiles d'un montant maximal de 1 milliard de dollars américains.

Conclusion d'une entente visant la vente de nos participations restantes dans un portefeuille de prêts non productifs européens à une coentreprise nouvelle formée entre Arrow Global et Fortress Investment Group, générant un produit net d'environ 1 milliard de dollars canadiens. Notre investissement initial a été effectué en 2017.

Actions de sociétés fermées

Engagement à investir un montant de 85 millions de dollars américains afin d'acquérir des participations dans trois fonds gérés par Arcline Investment Management par l'entremise d'un véhicule de coinvestissement géré par Stepstone. Arcline est une société de capital-investissement axée sur la croissance des entreprises dans le secteur des industries.

Investissement d'un montant de 15 millions de dollars américains dans la clôture initiale du financement de série B d'Ollin Biosciences visant à soutenir le développement d'OLN324, un traitement potentiel pour l'œdème maculaire diabétique et la dégénérescence maculaire humide liée à l'âge. Établie aux États-Unis, Ollin Biosciences est une société biopharmaceutique de produits au stade clinique.

En partenariat avec Bain Capital, augmentation de notre investissement d'environ 11 millions de dollars américains dans Beeline Medicines, une société biopharmaceutique nouvellement créée aux États-Unis axée sur la conception de nouvelles thérapies pour les maladies auto-immunes, dans le cadre de l'expansion du financement de série A.

Engagement à investir un montant de 100 millions de dollars américains dans Francisco Partners Agility IV, un fonds d'actions de sociétés fermées axé sur les placements dans des sociétés technologiques à l'échelle mondiale.

Engagement à investir un montant de 400 millions de dollars américains dans KKR Asian Fund V, un fonds d'actions de sociétés fermées axé sur les rachats d'entreprises de taille moyenne et à forte capitalisation en Asie-Pacifique.

Engagement à investir un montant d'environ 300 millions de dollars américains dans des fonds gérés par Sequoia, notamment Expansion Fund II, Growth Fund XII et Direct Investment Vehicle 2026. Sequoia est un investisseur de croissance et en capital-risque axé sur les entreprises à différents stades de développement à l'échelle mondiale.

Engagement à investir un montant additionnel de 50 millions de dollars canadiens dans les séries de Northleaf Venture Catalyst Fund III, ce qui portera à environ 240 millions de dollars canadiens notre engagement total à l'égard du programme canadien de capital de croissance et de capital-risque de Northleaf.

Engagement à investir un montant de 124 millions de dollars américains dans un véhicule de continuation géré par New Mountain Capital, qui détient Azuria Water Solutions, un fournisseur américain de services d'infrastructures hydrauliques.

Engagement à investir indirectement un montant de 104 millions de dollars américains, conjointement avec GTCR, dans le cadre de l'acquisition de Zentiva, une entreprise pharmaceutique européenne de premier plan spécialisée dans les médicaments génériques et sans ordonnance.

Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains, en partenariat avec CD&R, pour une participation minoritaire dans Sealed Air, un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'emballage alimentaire et de protection établi aux États-Unis.

Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains, par l'entremise d'un véhicule de continuation comportant un actif unique géré par Frazier Healthcare Partners, dans Accuity Healthcare, un fournisseur de premier plan de services d'intégrité des produits faisant l'objet d'une préfacturation pour les réseaux hospitaliers et de soins de santé aux États-Unis.

Engagement à investir un montant de 50 millions de dollars américains dans Accel Core, qui investira dans les principaux secteurs technologiques d'Accel, lesquels devraient comprendre l'intelligence artificielle, la sécurité, les outils de concepteur, les technologies financières, la défense et les logiciels. Accel est une société de capital-risque de premier plan à l'échelle mondiale.

Vente de notre participation de 2,5 pour cent dans Planet Labs, une société américaine de données géospatiale et d'imagerie satellite. Le produit net s'est élevé à environ 342 millions de dollars américains. Notre investissement initial a été effectué en 2021.

Vente d'un portefeuille diversifié composé de 33 participations de fonds de société en commandite investissant dans des fonds de rachat nord-américains et européens à Blackstone Strategic Partners et à Ardian, pour un produit net d'environ 4,0 milliards de dollars canadiens. Le portefeuille de participations représente divers investissements effectués dans des fonds sur environ 20 ans.

Actifs réels

Investissement d'un montant de 1,75 milliard de dollars américains afin de soutenir la stratégie d'EQT visant à développer des infrastructures d'IA, sous la direction d'EdgeConneX, un développeur et exploitant mondial de centres de données.

Création d'un partenariat stratégique avec CtrlS Datacenters Ltd., un important exploitant de centres de données en Inde. Dans le cadre du partenariat, nous investirons 40 milliards de roupies indiennes (588 millions de dollars canadiens) pour acquérir une participation de 8,2 pour cent dans la société et nous avons fourni un montant maximal de 30 milliards de roupies indiennes (441 millions de dollars canadiens) pour acquérir une participation de 48 pour cent dans une coentreprise visant à développer des campus de centres de données à très grande échelle en Inde.

Conclusion de l'acquisition d'une participation de 50 pour cent, en partenariat avec I Squared Capital, dans Inkia Energy, la plus importante plateforme de production d'énergie du Pérou dont la valeur d'entreprise totale se chiffre à 3,4 milliards de dollars américains.

Création d'un partenariat dans le secteur de l'hôtellerie en Corée du Sud avec BlueCove Investment, un gestionnaire d'actifs coréen axé sur l'hôtellerie. Nous avons annoncé un partenariat échelonné de 500 milliards de wons coréens (474 millions de dollars canadiens), dans lequel nous détiendrons une participation de 95 pour cent.

Engagement à investir un montant de 1,2 milliard de dollars américains dans un financement visant Caturus, une plateforme intégrée de GNL et de gaz naturel aux États-Unis, ce qui porte notre participation à 31 pour cent.

Engagement à investir un montant de 400 millions d'euros pour une participation minoritaire importante dans Proudreed, un portefeuille diversifié de grande qualité et l'une des plus importantes plateformes d'actifs de logistique urbaine du dernier kilomètre en France, conjointement avec des fonds gérés par Blackstone.

Vente de notre participation de 45 pour cent dans AMLI 3464 et AMLI Fountain Place, des immeubles multirésidentiels aux États-Unis. Le produit net combiné des ventes s'est établi à environ 123 millions de dollars américains. Nos participations ont été initialement établies en 2012 et en 2016, respectivement.

Vente d'une participation de 0,7 pour cent dans Constellation Energy, un producteur d'électricité établi aux États-Unis, dans le cadre d'une transaction de bloc inscrite, pour un produit net de 742 millions de dollars américains. Notre position a été acquise dans le cadre de la vente de Calpine Corp. à Constellation en 2026, et nous continuons de détenir une participation de 1,3 pour cent dans Constellation.

Vente à Greystar de notre participation de 72 pour cent dans le portefeuille axé sur la construction de logements locatifs au Royaume-Uni d'Elephant Park, conjointement avec Lendlease. Le produit net s'est élevé à environ 670 millions de dollars canadiens. Nous avons effectué notre investissement initial dans le portefeuille en 2017.

Faits saillants des transactions réalisées après la fin du trimestre

Engagement à investir, conjointement avec la plateforme de développement international WindGrid d'Elia Group, un montant de 1 milliard de dollars canadiens pour acquérir une participation majoritaire dans Tarchon, un projet d'interconnexion électrique sous-marine d'une capacité de 1,4 GW entre l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Engagement à investir un montant de 100 millions de dollars américains dans une entreprise de gestion immobilière établie aux États-Unis.

Investissement d'un montant de 95 millions de dollars canadiens dans un prêt mezzanine garanti par le portefeuille d'actifs de logistique italiens de Starwood Capital.

Engagement à investir un montant de 200 millions de dollars américains dans Advent Mid‑Market Private Equity SCSp, qui vise principalement les rachats d'entreprises avec prise de contrôle en Amérique du Nord et en Europe dans les secteurs des services commerciaux et financiers, des biens de consommation, des soins de santé et des industries.

Conclusion, en partenariat avec Brookfield Asset Management, d'une entente visant l'acquisition de LXP Industrial Trust, l'un des plus importants portefeuilles d'installations de logistique et d'entrepôts modernes aux États-Unis, une transaction évaluée à environ 5,2 milliards de dollars américains.

Investissement dans la tranche mezzanine d'un transfert de risque synthétique bancaire commercial de la CIBC, adossé à un portefeuille diversifié de prêts commerciaux octroyés à des entreprises canadiennes de taille moyenne.

Vente de notre participation restante de 10,1 pour cent dans la plateforme de commerce de détail allemande Unibail-Rodamco-Westfield, générant un produit net de 75 millions d'euros. Notre investissement initial a été effectué en 2015.

Engagement à investir un montant de 300 millions de dollars américains dans le fond IGCF-VII de Balbec Capital, qui investira dans des occasions de titres de créance privées adossées à des actifs aux États-Unis et en Europe de l'Ouest, y compris des prêts entiers résidentiels, des droits de gestion de prêts hypothécaires, du crédit à la consommation et des prêts immobiliers commerciaux.

Engagement à investir un montant de 250 millions de dollars américains dans Carlyle Aviation Partners Fund VII, qui acquiert et loue des avions commerciaux de tous âges à l'échelle mondiale et investit dans des titres de créance liés au secteur de l'aviation.

Investissement d'un montant de 270 millions de dollars américains afin d'acquérir des participations de commanditaire dans des fonds gérés par Leonard Green & Partners et Apollo dans le cadre d'une transaction secondaire. Le portefeuille se compose principalement de placements visant des rachats d'entreprises en Amérique du Nord et en Europe.

Engagement à investir un montant de 250 millions d'euros dans Azora Southern European Opportunities Fund III, qui sera principalement axé sur les occasions à valeur ajoutée liées à la structuration de secteurs dont l'offre est insuffisante, comme ceux de l'hôtellerie et du logement en Espagne, en Italie et au Portugal.

Engagement à investir un montant de 350 millions d'euros dans Aermont Capital Real Estate Fund VI. Aermont est un gestionnaire immobilier paneuropéen axé sur les sous-secteurs à forte intensité opérationnelle dotés d'une capacité d'expansion de sa plateforme, en vue d'une création de valeur à long terme.

Engagement à investir un montant de 500 millions de dollars américains dans Apollo Investment Fund XI, qui cible les rachats d'entreprises avec prise de contrôle en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Conclusion de la vente de notre participation restante de 8 pour cent dans Elis SA dans le cadre d'une transaction de bloc, générant un produit net d'environ 800 millions de dollars canadiens. Notre investissement initial a été effectué en 2017.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt de plus de 22 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, nous investissons dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures, des titres à revenu fixe et d'autres stratégies, notamment des partenariats avec des fonds, partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 30 juin 2026, la caisse totalisait 863,6 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X à l'adresse @CPPInvestments.

Mise en garde

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et d'autres dispositions refuges de lois américaines applicables. Toutes ces déclarations prospectives sont formulées et présentées conformément aux dispositions refuges des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières. L'information et les déclarations prospectives comprennent toute l'information et toutes les déclarations au sujet des intentions, des plans, des attentes, des croyances, des objectifs, de la performance future et de la stratégie d'Investissements RPC, ainsi que toute autre information ou déclaration à l'égard de circonstances ou d'événements futurs qui ne se rapportent ni directement, ni exclusivement à des faits passés. L'information et les déclarations prospectives se caractérisent souvent, mais pas toujours, par l'emploi de termes comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « avoir l'intention de », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi que par l'emploi de la forme future ou conditionnelle des verbes tels que « être », « devoir » ou « pouvoir » et d'expressions similaires. L'information et les déclarations prospectives ne représentent pas des faits passés, mais plutôt les prévisions actuelles d'Investissements RPC à l'égard des résultats et des événements futurs. Cette information et ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles, notamment en ce qui a trait au revenu de placement disponible, aux acquisitions prévues, aux approbations réglementaires et autres et aux conditions de placement en général. Bien qu'Investissements RPC soit d'avis que les hypothèses qui les sous-tendent sont raisonnables, cette information et ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur nature incertaine. Investissements RPC ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations à la lumière de nouvelles informations, par suite d'événements futurs, de changements de circonstances ou pour toute autre raison. L'information présentée sur le site Web et les comptes LinkedIn, Facebook, Instagram et X d'Investissements RPC ne fait pas partie intégrante de ce communiqué. CPP INVESTMENTS, INVESTISSEMENTS RPC, Canada Pension Plan Investment Board, OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, CPPIB, OIRPC et les autres noms, slogans, logos, icônes, illustrations, images, dessins ou tout autre contenu utilisé dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des dénominations commerciales, des marques de commerce déposées, des marques de commerce non déposées ou une autre forme de propriété intellectuelle de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, et sont utilisés sous licence par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

SOURCE Canada Pension Plan Investment Board

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