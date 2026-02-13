Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Voici les faits saillants :

Hausse de l'actif net de 3,2 milliards de dollars

Rendement net sur 10 exercices de 8,4 pour cent

Le 32e rapport actuariel reconfirme la viabilité financière à long terme du Régime de pensions du Canada

TORONTO, le 13 févr. 2026 /CNW/ - L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a clôturé le troisième trimestre de l'exercice 2026 le 31 décembre 2025 avec un actif net de 780,7 milliards de dollars, comparativement à 777,5 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent.

Cette augmentation de l'actif net de 3,2 milliards de dollars au cours du trimestre est attribuable à un bénéfice net de 4,0 milliards de dollars, moins des sorties nettes de trésorerie du Régime de pensions du Canada (le RPC) de 0,8 milliard de dollars. Le montant des cotisations au RPC que reçoit Investissements RPC est habituellement plus élevé que le montant nécessaire au versement des prestations au cours de la première partie de l'année civile, facteur qui est en partie contrebalancé par des versements de prestations supérieurs aux cotisations au cours des derniers mois de l'année.

La caisse, composée du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC, a généré un rendement net annualisé sur 10 exercices de 8,4 pour cent. Pour le trimestre, la caisse a généré un rendement net de 0,5 pour cent. Depuis qu'il a commencé à investir l'actif de la caisse en 1999, et compte tenu du troisième trimestre de l'exercice 2026, Investissements RPC a contribué à hauteur de 543,4 milliards de dollars au bénéfice net cumulatif de la caisse.

Pour les neuf premiers mois de l'exercice, la caisse a augmenté de 66,3 milliards de dollars, ce qui comprend un bénéfice net de 51,3 milliards de dollars, plus des transferts nets du RPC de 15,0 milliards de dollars. Pour la période, la caisse a généré un rendement net de 7,0 pour cent.

« Nous avons connu un trimestre volatil dans un contexte de ralentissement de la croissance et d'intensification des tensions géopolitiques », a déclaré John Graham, président et chef de la direction d'Investissements RPC. « La caisse est demeurée résiliente et, en tant qu'investisseur patient, nous avons maintenu le cap sur notre objectif et avons continué de faire preuve de rigueur. Pour respecter nos obligations envers les bénéficiaires actuels et futurs du RPC, nous devons conserver notre horizon à long terme et laisser les facteurs fondamentaux guider nos convictions et nos décisions. »

Ce sont les actions de sociétés ouvertes qui ont le plus contribué aux rendements de la caisse au troisième trimestre, les actions sur les marchés établis ayant continué d'enregistrer des gains. Toutefois, ces gains ont été plus mitigés qu'au cours des derniers trimestres, l'optimisme s'étant atténué et les préoccupations à l'égard des prix ayant augmenté. Les placements sur les marchés privés, particulièrement dans des actions de sociétés fermées, des instruments de crédit et des infrastructures, ont contribué favorablement aux résultats. Les gestionnaires externes ont également offert une performance stable. Comme l'appréciation du dollar canadien a réduit la valeur en dollars canadiens des investissements à l'étranger, les fluctuations du change ont eu une incidence défavorable sur le portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de la caisse. Investissements RPC constitue de façon intentionnelle un portefeuille de placements diversifié à l'échelle mondiale qui est moins concentré que les indices de marchés publics, ce qui favorise la résilience à long terme de la caisse.

« Dans l'optique de cet impératif à long terme, le dernier rapport de l'actuaire en chef apporte la confirmation d'experts indépendants que le Régime de pensions du Canada demeurera financièrement viable au moins jusqu'à la fin du siècle », a ajouté M. Graham. « Le rapport souligne que le rendement des placements du RPC de base pour la période de trois ans ayant commencé le 31 décembre 2021 a été supérieur de plus de 75 milliards de dollars aux prévisions. La taille de la caisse du RPC est donc nettement plus importante que les prévisions du rapport actuariel précédent. Cette confirmation indépendante étaye le bien-fondé de l'approche de placement à long terme que nous avons adoptée afin de fournir une source stable de revenu de retraite pour les cotisants, cotisantes et bénéficiaires du RPC pour les générations à venir. »

Rendement du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC

Le compte de base du RPC a clôturé le troisième trimestre de l'exercice 2026 le 31 décembre 2025 avec un actif net de 705,0 milliards de dollars, comparativement à 706,0 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette diminution de l'actif net de 1,0 milliard de dollars est attribuable à un bénéfice net de 3,8 milliards de dollars, moins des sorties nettes de trésorerie du RPC de base de 4,8 milliards de dollars. Le compte de base du RPC a généré un rendement net de 0,5 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé sur 10 exercices de 8,5 pour cent.

Le compte supplémentaire du RPC a clôturé le troisième trimestre de l'exercice 2026 le 31 décembre 2025 avec un actif net de 75,7 milliards de dollars, comparativement à 71,5 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif net de 4,2 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 0,2 milliard de dollars et à des transferts nets du RPC supplémentaire de 4,0 milliards de dollars. Le compte supplémentaire du RPC a généré un rendement net de 0,3 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé de 6,1 pour cent depuis sa création.

Le RPC supplémentaire a été conçu en fonction d'un cadre législatif de financement et d'un taux de cotisation différents de ceux du RPC de base. Compte tenu des différences dans sa conception, le RPC supplémentaire présente un profil de risque de marché et un profil de placement différents depuis sa création en 2019. En raison de ces différences, nous nous attendons à ce que la performance du RPC supplémentaire diffère, de façon générale, de celle du RPC de base.

De plus, en raison des différences dans son profil de cotisations nettes, l'actif du compte supplémentaire du RPC devrait également croître beaucoup plus rapidement que celui du compte de base du RPC.

Rendements nominaux nets d'Investissements RPC1 (pour la période close le 31 décembre 2025) RPC de base Sur cinq exercices 7,3 % Sur 10 exercices 8,5 % RPC supplémentaire Sur cinq exercices 4,4 % Depuis la création 6,1 %

1. Déduction faite des charges d'Investissements RPC.

Viabilité financière à long terme

Tous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef du Canada, un organisme fédéral indépendant qui vérifie les coûts futurs du RPC, évalue la viabilité financière du RPC à long terme. Dans le plus récent rapport triennal publié en décembre 2025, l'actuaire en chef a de nouveau confirmé qu'au 31 décembre 2024, le RPC de base et le RPC supplémentaire demeurent viables à long terme selon les taux de cotisation prévus par la loi.

Les prévisions de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle le taux de rendement annuel moyen du compte de base du RPC sera de 4,05 pour cent supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada au cours de la période de projection de 75 ans suivant le 31 décembre 2024. En ce qui a trait au compte supplémentaire du RPC, ces prévisions reposent sur l'hypothèse correspondante selon laquelle son taux de rendement réel annuel moyen sera de 3,53 pour cent.

Rendements réels nets d'Investissements RPC1, 2 (pour la période close le 31 décembre 2025) RPC de base Sur cinq exercices 3,4 % Sur 10 exercices 5,6 % RPC supplémentaire Sur cinq exercices 0,6 % Depuis la création 2,9 %

1. Déduction faite des charges d'Investissements RPC. 2. Le rendement réel est le rendement compte tenu de l'incidence de l'inflation, définie comme étant l'indice des prix à la consommation au Canada.

Investissements RPC s'assure de constituer un portefeuille conçu pour réaliser un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du RPC ainsi que sur sa capacité de s'acquitter, chaque jour, de ses obligations financières. Le RPC est destiné à servir les intérêts des cotisants, des cotisantes et des bénéficiaires actuels, tout en prévoyant plusieurs décennies à l'avance les besoins des générations futures. Par conséquent, les résultats à long terme constituent une mesure plus appropriée de la performance d'Investissements RPC et de la viabilité du régime.

Faits saillants de l'exploitation

Annonces concernant le conseil d'administration

Le mandat de Sylvia Chrominska à titre d'administratrice a été renouvelé pour une période de trois ans, avec prise d'effet le 3 décembre 2025.

Faits nouveaux concernant l'organisme

Nous avons remporté le prix de l'émetteur d'obligations kangourou de l'année (Kangaroo Issuer of the Year) au sein du marché australien décerné par KangaNews, établie à Sydney, dans le cadre de sa remise de prix annuelle au titre des institutions et des transactions en 2025. Les lauréats ont été choisis par les intervenants du marché. Les prix KangaNews décernés prennent en considération des facteurs comme le volume des émissions, l'étendue des distributions, le rendement des transactions et l'engagement envers le marché des obligations en dollars australiens en tant qu'émetteur. En 2025, Investissements RPC a été le plus important emprunteur souverain, supranational et d'agences d'obligations kangourou sur le marché des obligations en dollars australiens, avec des émissions de 4,25 milliards de dollars australiens.

L'Institut sur les données d'Investissements RPC, en collaboration avec le National Institute on Ageing, a publié une nouvelle étude intitulée L'évolution de la contribution du Régime de pensions du Canada afin d'assurer l'adéquation du revenu de retraite , laquelle examine le rôle que joue le RPC pour contribuer au revenu de retraite. L'étude se penche sur la conception des prestations, le modèle de financement et la gouvernance des placements, et met en évidence le rôle que joue le RPC à titre de mécanisme public d'assurance face à la longévité en procurant un revenu prévisible et indexé à vie qui favorise le bien-être financier à long terme des Canadiens et des Canadiennes.

Faits saillants des transactions réalisées au troisième trimestre

Marchés financiers et placements factoriels

Conclusion de huit coinvestissements, en partenariat avec des gestionnaires de fonds externes, dans le cadre desquels nous nous sommes engagés à investir un montant d'environ 1 180 millions de dollars canadiens dans des stratégies macroéconomiques thématiques et dans des transactions d'actions visant des occasions offrant un escompte par rapport à la valeur liquidative, ainsi que dans les secteurs des services financiers et des biens de consommation discrétionnaire.

Placements en instruments de crédit

Investissement d'un montant de 175 millions de dollars américains dans les facilités de prêt à terme d'OEConnection, un fournisseur de premier plan de logiciels automobiles pour la gestion des pièces d'origine utilisés par les constructeurs, les distributeurs, les ateliers de réparation d'automobiles et les fournisseurs d'assurance.

Investissement d'un montant de 150 millions de dollars américains dans Businessolver, un chef de file dans le domaine des plateformes d'administration des avantages sociaux établi aux États‑Unis.

Investissement d'un montant de 200 millions de dollars américains dans Servpro, un fournisseur franchisé de premier plan de services de restauration, de nettoyage et de reconstruction d'immeubles résidentiels et commerciaux dont le siège social est établi aux États-Unis.

Engagement à investir un montant de 135 millions de dollars américains dans Ohana Credit Fund III, qui sera axé sur des stratégies de crédit diversifiées dans le secteur de l'hôtellerie aux États-Unis.

Expansion de notre partenariat avec Redwood Trust par l'augmentation de notre facilité de crédit générale garantie de premier rang renouvelable, qui est passée de 250 millions de dollars américains à 400 millions de dollars américains, et par le prolongement de la durée de notre coentreprise de 500 millions de dollars américains d'actifs. Redwood est une FPI américaine axée sur les instruments de crédit et les activités bancaires hypothécaires dans le secteur de l'habitation unifamiliale et multifamiliale.

Investissement d'un montant de 75 millions de dollars américains dans les titres de créance d'Ultimus Fund Solutions, un fournisseur indépendant de premier plan de services d'administration et de comptabilité de fonds, ainsi que de services aux investisseurs sur les marchés des fonds enregistrés et privés aux États-Unis.

Actions de sociétés fermées

Engagement à investir un montant de 300 millions de dollars américains dans Green Equity Investors Side X, L.P., un véhicule géré par Leonard Green & Partners qui sera principalement axé sur les rachats d'entreprises à forte capitalisation en Amérique du Nord.

Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains, en partenariat avec Bain Capital, dans Service Logic, un fournisseur de services liés aux systèmes de CVC commerciaux en Amérique du Nord.

Engagement à investir un montant d'environ 600 millions de dollars américains, conjointement avec General Atlantic et Permira, un investisseur actuel, pour une participation à contrôle conjoint dans Boats Group, un fournisseur mondial de marchés en ligne pour bateaux et yachts.

Engagement à investir un montant additionnel de 87 millions de dollars américains dans FNZ Group, un fournisseur de technologie mondial dans le secteur de la gestion de patrimoine, dans le cadre d'une ronde de financement plus importante visant à soutenir la croissance et le développement continus de l'entreprise.

Investissement, conjointement avec Linden Capital Partners, dans Klick Health, un fournisseur de premier plan de services de marketing et de commercialisation destinés aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques internationales, dont le siège social est établi au Canada.

Engagement à investir un montant d'environ 60 millions de dollars canadiens dans Wealthsimple dans le cadre de placements initial et secondaire pour lesquels l'évaluation post-financement se chiffre à 10 milliards de dollars canadiens. Wealthsimple est une des plateformes de gestion d'argent enregistrant la croissance la plus rapide au Canada.

Engagement à investir un montant de 35 millions de dollars américains, en partenariat avec Pacific Equity Partners, pour une participation de 3,7 pour cent dans Johns Lyng Group. Établi en Australie, Johns Lyng Group est un fournisseur de premier plan de services de mécanique du bâtiment intégrés qui se spécialise dans la restauration et la réparation de bâtiments après sinistre.

Investissement d'un montant d'environ 160 millions de dollars canadiens afin d'acquérir une exposition à un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de sociétés et de fonds d'actions de sociétés fermées du marché intermédiaire dans le cadre d'une transaction visant des fonds gérés conclue avec Northleaf Capital Partners, une société d'investissement sur les marchés privés dont le siège social est établi au Canada.

Investissement d'un montant de 50 millions de dollars américains dans Cohere dans le cadre de sa deuxième ronde de financement. Cohere est une société technologique canadienne axée sur l'intelligence artificielle et spécialisée dans les grands modèles de langage et les produits d'IA.

Investissement d'un montant de 150 millions de dollars américains, en partenariat avec Thoma Bravo, pour une participation d'environ 4 pour cent dans Jeppesen. Jeppesen est un fournisseur de logiciels de navigation, de planification de vol et de gestion de l'équipage de premier plan dans le secteur de l'aviation établi aux États-Unis.

Acquisition d'une participation de commanditaire de 135 millions de dollars américains dans TA Associates Fund XII dans le cadre d'un placement secondaire. TA Associates est une société mondiale de capital-investissement axée sur la croissance des entreprises dans les secteurs des technologies, des soins de santé, des services financiers, des biens de consommation et des services aux entreprises.

Engagement à investir un montant de 143 millions d'euros, dont un réinvestissement de 68 millions d'euros, dans CVC Capital Partners Locron, un fonds de continuation comportant un actif unique.

Investissement dans Kailera Therapeutics dans le cadre d'un financement de série B, conjointement avec Bain Capital Private Equity. Établie aux États-Unis, Kailera est une société biopharmaceutique de produits au stade clinique mettant l'accent sur le développement d'un portefeuille différencié de thérapies de prochaine génération pour le traitement de l'obésité rendues à des phases avancées.

Investissement d'un montant de 50 millions de dollars américains dans Anthropic dans le cadre d'un financement de série F, conjointement avec ICONIQ. Établi aux États-Unis, Anthropic est l'un des principaux développeurs de modèles d'IA.

Investissement d'un montant de 70 millions de dollars américains dans AppZen dans le cadre d'un financement de série D, en partenariat avec Riverwood Capital Partners. Établie aux États‑Unis, AppZen est une plateforme d'IA de premier plan destinée aux équipes de finances qui permet la mise en œuvre de processus de gestion des dépenses et des créditeurs au sein de sociétés du Fortune 500 et de sociétés internationales.

Liquidation de notre participation d'environ 9 pour cent dans Viasat, une société de communications internationale établie aux États-Unis. Le produit net de la vente s'élève à environ 224 millions de dollars canadiens. Nous avons initialement acquis une participation dans la société en 2024 dans le cadre de la vente d'Inmarsat.

Vente de notre participation d'environ 1 pour cent dans ServiceTitan, une plateforme de logiciels infonuagiques conçue pour assurer le bon fonctionnement des entreprises des gens de métier établie aux États-Unis, à la suite du PAPE de la société. Le produit net de la vente s'est élevé à 106 millions de dollars canadiens. Nous avons investi pour la première fois dans la société en 2023.

Actifs réels

Conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition, en partenariat avec Stonepeak, d'une participation indirecte ne donnant pas le contrôle dans Castrol, moyennant un investissement d'un montant maximal de 1,05 milliard de dollars américains. Castrol, dont le siège social est établi au Royaume-Uni, est l'un des plus importants fournisseurs de lubrifiants à l'échelle mondiale et sert des clients dans le secteur des automobiles grand public, ainsi que sur les marchés finaux dans les secteurs commercial et industriel.

Conclusion d'une entente visant à établir le Goodman European Data Centre Development Partnership avec Goodman Group. Les partenaires se sont initialement engagés à investir un montant respectif de 1,1 milliard d'euros pour élaborer un portefeuille de projets de centres de données à Francfort, à Amsterdam et à Paris.

Formation d'une coentreprise avec Dream Industrial REIT et Dream Asset Management Corp. visant l'acquisition d'immeubles industriels de dernier kilomètre dans les principaux marchés au Canada. Nous avons fourni un apport en capital de 1,0 milliard de dollars canadiens (90 pour cent) à la coentreprise. Les partenaires ont convenu de faire l'acquisition d'un portefeuille de 12 actifs industriels canadiens dont la superficie totalise 3,6 millions de pieds carrés en Ontario, au Québec et en Alberta, pour un prix d'achat de 805 millions de dollars canadiens.

Acquisition, en Inde, de six parcs industriels et logistiques, d'une valeur de 30 milliards de roupies indiennes (471 millions de dollars canadiens) dans le cadre de la coentreprise IndoSpace Core, et engagement à investir 14 milliards de roupies indiennes (217 millions de dollars canadiens) pour financer l'acquisition. Nous détenons 93 pour cent de la coentreprise, que nous avons établie en 2017 avec IndoSpace.

Engagement à investir un montant de 300 millions de dollars américains dans ArcLight Infrastructure Partners VIII, qui ciblera des immobilisations liées à l'énergie, à l'énergie renouvelable et au secteur intermédiaire, surtout en Amérique du Nord.

Conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition, pour un montant de 1,0 milliard d'euros, d'une participation additionnelle de 25 pour cent dans FCC Servicios Medio Ambiente Holding, S.A.U., la division des services environnementaux de FCC Group, ce qui portera la participation à 49,99 pour cent à la clôture.

Conclusion d'une entente définitive avec ArcLight Capital Partners pour investir un montant de 1,0 milliard de dollars américains pour une participation minoritaire stratégique dans AlphaGen, l'un des plus importants portefeuilles de production d'électricité indépendants aux États-Unis.

Vente d'une partie de notre participation dans Kraken dans le cadre de la séparation stratégique d'Octopus Energy Group et de la mobilisation de capitaux externes, ce qui a donné lieu à un produit net de 150 millions de dollars américains. Nous conservons une importante participation dans Octopus Energy Group et dans Kraken. Nous avons investi pour la première fois dans Octopus Energy Group en décembre 2021.

Conclusion de la vente de notre participation de 49,87 pour cent dans Transportadora de Gas del Peru S.A., qui exploite les principaux pipelines de gaz naturel et de liquides de gaz naturel du Pérou dans le cadre d'une concession à long terme, à EIG. Le produit net de la vente s'élève à environ 820 millions de dollars américains. Notre investissement initial a été effectué en 2013.



Faits saillants des transactions réalisées après la fin du trimestre





Investissement d'un montant de 200 millions de dollars américains dans un prêt à terme de premier rang consenti à Global Cellulose Fibers, un producteur de pâte de bois résineux défibrée blanchie de premier plan établi aux États-Unis.

Formation d'une coentreprise avec IRA Capital et un investisseur institutionnel mondial pour investir dans des bâtiments de soins ambulatoires médicaux aux États-Unis. La capacité d'acquisition prévue est d'environ 850 millions de dollars américains. Nous détiendrons une participation de 47,5 pour cent dans la coentreprise et avons effectué un apport en capital de 143 millions de dollars américains.

Engagement à investir initialement un montant maximal de 25,4 milliards de yens (222 millions de dollars canadiens) dans une stratégie hôtelière au Japon gérée par le gestionnaire de placements immobiliers SC Capital Partners Group, établi à Singapour.

Engagement à investir indirectement un montant de 110 millions de dollars américains, conjointement avec GTCR, dans Dentalcorp, le plus grand réseau de cliniques dentaires du Canada.

Engagement à investir un montant additionnel de 750 millions de dollars canadiens dans le cadre de notre programme pour le marché intermédiaire canadien géré par Northleaf Capital Partners, afin de soutenir la croissance et l'expansion de sociétés fermées nationales.

Conclusion d'une entente définitive visant la vente de Cordelio Power, un producteur d'électricité indépendant en Amérique du Nord, à Pattern Energy Group, un chef de file en matière d'énergie propre et d'infrastructure de transport. À la clôture, cette transaction fondée sur des actions, effectuée de concert avec d'autres investisseurs institutionnels, fera passer notre participation existante dans Pattern Energy à 69,1 pour cent.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt de plus de 22 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, nous investissons dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures, des titres à revenu fixe et d'autres stratégies, notamment des partenariats avec des fonds, partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 31 décembre 2025, la caisse totalisait 780,7 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn , Instagram ou X à l'adresse @CPPInvestments .

Mise en garde

