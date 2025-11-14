Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Voici les faits saillants :

Hausse de l'actif net de 45,8 milliards de dollars

Rendement net sur 10 exercices de 8,8 pour cent

Investissements RPC est une fois de plus reconnu pour sa transparence, puisque nous nous sommes classés au premier rang parmi nos pairs canadiens et au deuxième rang parmi 75 caisses de retraite à l'échelle mondiale selon le Global Pension Transparency Benchmark 2025

TORONTO, le 14 nov. 2025 /CNW/ - L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a clôturé le deuxième trimestre de l'exercice 2026 le 30 septembre 2025 avec un actif net de 777,5 milliards de dollars, comparativement à 731,7 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent.

Cette augmentation de l'actif net de 45,8 milliards de dollars au cours du trimestre est attribuable à un bénéfice net de 39,8 milliards de dollars et à des transferts nets du Régime de pensions du Canada (le RPC) de 6,0 milliards de dollars. Le montant des cotisations au RPC que reçoit Investissements RPC est habituellement plus élevé que le montant nécessaire au versement des prestations au cours de la première partie de l'année civile, facteur qui est en partie contrebalancé par des versements de prestations supérieurs aux cotisations au cours des derniers mois de l'année.

La caisse, composée du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC, a généré un rendement net annualisé sur 10 exercices de 8,8 pour cent. Pour le trimestre, la caisse a généré un rendement net de 5,4 pour cent. Depuis qu'il a commencé à investir l'actif de la caisse en 1999, et compte tenu du deuxième trimestre de l'exercice 2026, Investissements RPC a contribué à hauteur de 539,4 milliards de dollars au bénéfice net cumulatif de la caisse.

Pour le premier semestre de l'exercice, la caisse a augmenté de 63,1 milliards de dollars, ce qui comprend un bénéfice net de 47,3 milliards de dollars, plus des transferts nets du RPC de 15,8 milliards de dollars. Pour la période, la caisse a généré un rendement net de 6,5 pour cent.

« Investissements RPC a enregistré de bons résultats pour le trimestre. La caisse continue de tirer parti de notre approche diversifiée et du fait que nous détenons des actifs de haute qualité partout dans le monde », a déclaré John Graham, président et chef de la direction d'Investissements RPC. « Au même moment, les prix des actifs sont à des niveaux élevés dans plusieurs marchés. Dans ce contexte, nous demeurons disciplinés, conformément à notre objectif de contribuer au financement de prestations de retraite non seulement aujourd'hui, mais pour de nombreuses décennies, et ce, en traversant de nombreux cycles économiques différents. »

Le rendement des actions de sociétés ouvertes a stimulé la performance au cours du trimestre considéré et témoigne de l'optimisme des investisseurs à l'égard de l'intelligence artificielle, de la solidité des résultats des sociétés et des attentes à l'égard d'un assouplissement continu des politiques monétaires dans les marchés établis. Les placements dans des actifs privés, surtout dans les instruments de crédit, les actions de sociétés fermées, les infrastructures et l'énergie, ont aussi affiché de bons rendements. Les fluctuations du change, découlant essentiellement du raffermissement du dollar américain, ont aussi contribué de manière positive aux résultats globaux. Le portefeuille diversifié d'Investissements RPC couvre plusieurs catégories d'actifs et marchés géographiques et il a été constitué de façon intentionnelle pour être moins concentré que les indices de marchés publics, ce qui accroît la résilience de la caisse à mesure qu'elle poursuit sa croissance au fil du temps.

Rendement du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC

Le compte de base du RPC a clôturé le deuxième trimestre de l'exercice 2026 le 30 septembre 2025 avec un actif net de 706,0 milliards de dollars, comparativement à 668,0 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif net de 38,0 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 37,0 milliards de dollars et à des transferts nets du RPC de base de 1,0 milliard de dollars. Le compte de base du RPC a généré un rendement net de 5,5 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé sur 10 exercices de 8,9 pour cent.

Le compte supplémentaire du RPC a clôturé le deuxième trimestre de l'exercice 2026 le 30 septembre 2025 avec un actif net de 71,5 milliards de dollars, comparativement à 63,7 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif net de 7,8 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars et à des transferts nets du RPC supplémentaire de 5,0 milliards de dollars. Le compte supplémentaire du RPC a généré un rendement net de 4,2 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé de 6,3 pour cent depuis sa création.

Le RPC supplémentaire a été conçu en fonction d'un cadre législatif de financement et d'un taux de cotisation différents de ceux du RPC de base. Compte tenu des différences dans sa conception, le RPC supplémentaire présente un profil de risque de marché et un profil de placement différents depuis sa création en 2019. En raison de ces différences, nous nous attendons à ce que la performance du RPC supplémentaire diffère, de façon générale, de celle du RPC de base.

De plus, en raison des différences dans son profil de cotisations nettes, l'actif du compte supplémentaire du RPC devrait également croître beaucoup plus rapidement que celui du compte de base du RPC.

Rendements nominaux nets d'Investissements RPC1 (pour la période close le 30 septembre 2025) RPC de base Sur cinq exercices 8,2 % Sur 10 exercices 8,9 % RPC supplémentaire Sur cinq exercices 4,9 % Depuis la création 6,3 %

1 Déduction faite des charges d'Investissements RPC.

Viabilité financière à long terme

Tous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef du Canada, un organisme fédéral indépendant qui vérifie les coûts futurs du RPC, évalue la viabilité financière du RPC à long terme. Dans le plus récent rapport triennal publié en décembre 2022, l'actuaire en chef a de nouveau confirmé qu'au 31 décembre 2021, le RPC de base et le RPC supplémentaire demeurent viables à long terme selon les taux de cotisation prévus par la loi.

Les prévisions de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle le taux de rendement annuel moyen du compte de base du RPC sera de 3,69 pour cent supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada au cours des 75 années suivant l'année 2021. En ce qui a trait au compte supplémentaire du RPC, ces prévisions reposent sur l'hypothèse correspondante selon laquelle son taux de rendement réel annuel moyen sera de 3,27 pour cent.

Rendements réels nets d'Investissements RPC1, 2 (pour la période close le 30 septembre 2025) RPC de base Sur cinq exercices 4,3 % Sur 10 exercices 6,1 % RPC supplémentaire Sur cinq exercices 1,1 % Depuis la création 3,0 %

1 Déduction faite des charges d'Investissements RPC. 2 Le rendement réel est le rendement compte tenu de l'incidence de l'inflation, définie comme étant l'indice des prix à la consommation au Canada.

Investissements RPC s'assure de constituer un portefeuille conçu pour réaliser un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du RPC ainsi que sur sa capacité de s'acquitter, chaque jour, de ses obligations financières. Le RPC est destiné à servir les intérêts des cotisants, des cotisantes et des bénéficiaires actuels, tout en prévoyant plusieurs décennies à l'avance les besoins des générations futures. Par conséquent, les résultats à long terme constituent une mesure plus appropriée de la performance d'Investissements RPC et de la viabilité du régime.

Faits saillants de l'exploitation

Annonces concernant le conseil d'administration

Nous avons accueilli Gillian Denham et Stephanie Coyles au sein du conseil d'administration, avec prise d'effet le 25 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, respectivement. M me Denham possède une vaste expérience au sein de conseils de sociétés ouvertes et a auparavant occupé le poste de chef de la division Marchés de détail de CIBC. M me Coyles est une administratrice expérimentée et a auparavant occupé le poste de chef de la stratégie à LoyaltyOne, Inc.

Denham possède une vaste expérience au sein de conseils de sociétés ouvertes et a auparavant occupé le poste de chef de la division Marchés de détail de CIBC. M Coyles est une administratrice expérimentée et a auparavant occupé le poste de chef de la stratégie à LoyaltyOne, Inc. Nous avons accepté le renouvellement du mandat de Barry Perry à titre d'administrateur pour une période de trois ans, avec prise d'effet le 25 septembre 2025.

Faits nouveaux concernant l'organisme

Nous nous sommes une fois de plus distingués par notre transparence, puisque nous nous sommes classés au premier rang parmi les caisses de retraite canadiennes et au deuxième rang parmi 75 caisses de retraite dans 15 pays selon le Global Pension Transparency Benchmark 2025, un indice de référence élaboré par Top1000funds.com et CEM Benchmarking, dans sa cinquième et dernière édition. Le Global Pension Transparency Benchmark examine la transparence et la qualité des informations publiées, en ce qui a trait à l'exhaustivité, à la clarté, à la valeur et à la comparabilité des informations fournies.

L'Institut sur les données d'Investissements RPC a lancé Cartographie du capital canadien, une série d'études de cas sur les placements canadiens de notre portefeuille. À ce jour, la série s'est penchée sur les partenariats, les modèles de placement et les stratégies de cinq placements clés : Radical Ventures, Canadian Natural Resources, 407 ETR, Northleaf Capital Partners et Wolf Midstream. Au 31 mars 2025, le total des placements détenus par Investissements RPC au Canada s'élevait à 114 milliards de dollars.

Faits saillants de nos activités de placement du deuxième trimestre

Marchés financiers et placements factoriels

Conclusion de 11 coinvestissements, en partenariat avec des gestionnaires de fonds externes, dans le cadre desquels nous nous sommes engagés à investir un montant d'environ 875 millions de dollars canadiens dans des stratégies macroéconomiques thématiques et dans des transactions d'actions dans les secteurs des services de communication et des matières.

Placements en instruments de crédit

Engagement à fournir un montant de 550 millions de livres sterling pour financer l'acquisition, par KKR, d'un prêteur à des particuliers et du portefeuille de prêts connexe en Europe.

Engagement à investir un montant de 205 millions de dollars américains dans le cadre d'une facilité de prêt à terme consentie à Emergent Cold Latin America, le plus important exploitant d'entrepôts frigorifiques en Amérique latine, avec 110 installations dans 11 pays.

Investissement d'un montant de 190 millions de livres dans le placement initial de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales de Caister Finance, garantis par un portefeuille de villages de vacances au Royaume-Uni détenu par Haven.

Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains dans une émission d'actions privilégiées de Financière CI, une société de conseil en gestion du patrimoine et d'actifs à l'échelle mondiale dont le siège social est situé au Canada.

Investissement d'un montant de 225 millions de dollars canadiens, en partenariat avec la Deutsche Bank, dans un prêt pour financer 50 pour cent du total des coûts de construction liés à l'agrandissement d'un centre de données à Cambridge, en Ontario, au Canada, afin d'en faire un centre de données à très grande échelle.

Actions de sociétés fermées

Conclusion d'une entente définitive pour un investissement majoritaire provenant de fonds gérés conjointement avec Stone Point Capital dans OneDigital, une société de courtage en assurance, de services financiers et de services-conseils en main-d'œuvre établie aux États-Unis. La transaction porte la valeur de OneDigital à plus de 7 milliards de dollars américains et soutiendra la croissance continue de l'entreprise grâce à une combinaison d'expansion interne et d'acquisitions stratégiques.

Engagement à investir un montant de 150 millions de dollars américains dans Great Hill Equity Partners IX, qui ciblera les placements de rachat d'entreprises de taille moyenne, surtout en Amérique du Nord.

Engagement à investir un montant de 105 millions de dollars américains dans JMI Equity Fund XII, qui ciblera les placements dans des actions de croissance de sociétés de logiciels. Nous avons aussi investi, en partenariat avec JMI Equity, un montant de 36 millions de dollars américains dans First Due, un fournisseur de logiciels infonuagiques conçus pour les services d'incendie et les organismes de services médicaux d'urgence.

Investissement d'un montant de 75 millions de dollars américains, en partenariat avec TPG Capital Asia, pour une participation de 5 pour cent dans Novotech Holdings, une entreprise du domaine de la recherche clinique axée sur les biotechnologies de premier plan, qui offre des services en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe.

Investissement d'un montant de 75 millions de dollars américains, en partenariat avec General Atlantic, dans U.S. Urology Partners, une plateforme de gestion de la pratique destinée aux cabinets d'urologues communautaires.

Investissement d'un montant de 50 millions de dollars américains, en partenariat avec EQT, dans Niwas Housing Finance Private Limited, une société de financement du logement abordable en plein essor qui offre des services aux emprunteurs de ménages à faible ou à moyen revenu dans huit États en Inde.

Engagement à investir un montant de 40 millions de dollars américains, en partenariat avec Bain Capital, dans une nouvelle société biopharmaceutique axée sur la conception de nouvelles thérapies pour les maladies auto-immunes.

Investissement d'un montant d'environ 700 millions de dollars américains, en partenariat avec EQT, pour une participation minoritaire dans NEOGOV, un fournisseur de premier plan de logiciels de ressources humaines et de conformité.

Engagement à investir un montant de 100 millions de dollars américains dans Glenwood Korea Private Equity Fund III, géré par Glenwood Private Equity. Le fonds ciblera des occasions de placements d'actions de filiales conférant le contrôle sur le marché intermédiaire en Corée du Sud.

Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains, en partenariat avec Clearlake Capital, dans ModMed, un fournisseur de premier plan de solutions de type logiciel‑service propres aux spécialités pour les cabinets de médecine ambulatoire.

Engagement à investir un montant de 50 millions de dollars américains dans TPG Growth VI, qui investira dans des rachats d'entreprises en croissance de taille moyenne et des occasions de placement dans des actions de croissance, principalement dans les secteurs des soins de santé, des logiciels, des médias numériques et des communications ainsi que des services aux entreprises, et investissement indirect d'un montant de 40 millions de dollars américains, en partenariat avec TPG Growth, dans Cliffwater LLC, un fournisseur de produits d'investissement non traditionnels axés sur le commerce de détail établi aux États-Unis.

Investissement d'un montant de 75 millions de dollars américains, en partenariat avec CVC Capital Partners Asia, dans Aavas Financiers Limited, l'une des plus importantes sociétés de financement du logement abordable en Inde, qui offre des services aux emprunteurs de ménages à faible ou à moyen revenu dans 14 États.

Engagement à investir un montant de 125 millions de dollars américains dans TPG Emerging Companies Asia Fund I, géré par TPG Capital Asia, qui investira dans des occasions sur le marché intermédiaire en Asie-Pacifique.

Actifs réels

Engagement à investir un montant de 750 millions de dollars américains dans KKR Global Infrastructure Investors V, qui ciblera les investissements dans des actifs d'infrastructure essentiels, surtout en Amérique et en Europe de l'Ouest.

Investissement d'un montant additionnel de 87 millions de dollars américains dans Caturus, une société intégrée de production et d'exploration gazière et de gaz naturel liquéfié établie aux États-Unis par l'entremise du véhicule de coinvestissement Kimmeridge. Nous détenons à l'heure actuelle une participation de 12 pour cent dans Caturus, ce qui comprend des participations indirectes.

Conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition, en partenariat avec des sociétés liées de KKR, d'une participation indirecte d'environ 13 pour cent dans Sempra Infrastructure Partners, une société d'infrastructures énergétiques de premier plan en Amérique du Nord, pour un montant d'environ 3,0 milliards de dollars américains.

Engagement à investir un montant de 300 millions de dollars américains dans Blue Owl Real Estate Fund VII, un fonds de placement à capital fixe dans des baux commerciaux à loyer net axé sur les occasions en Amérique du Nord. Nous avons aussi investi, conjointement avec des fonds gérés par Blue Owl Capital, dans l'aménagement de la deuxième phase d'un centre de données à très grande échelle à Abilene, au Texas.

Expansion de la coentreprise axée sur la construction de logements locatifs avec Greystar, un chef de file mondial en matière de gestion immobilière, de gestion des placements et d'aménagement, portant ainsi l'engagement en capital à un total de 1,4 milliard de dollars américains. Nous détiendrons une participation de 95 pour cent. La coentreprise aménagera une combinaison d'immeubles résidentiels partout aux États-Unis, notamment des logements unifamiliaux individuels, des duplex et des maisons mitoyennes.

Conclusion d'une entente définitive visant la vente de notre participation de 49,87 pour cent dans Transportadora de Gas del Peru S.A., qui exploite les principaux pipelines de gaz naturel et de liquides de gaz naturel du Pérou dans le cadre d'une concession à long terme, à des véhicules gérés par EIG. Notre investissement initial a été effectué en 2013. La transaction est assujettie aux conditions habituelles et à l'approbation des organismes de réglementation.

Vente de nos participations de 50 pour cent chacune dans deux actifs immobiliers situés à Birmingham, au Royaume-Uni, soit les centres commerciaux Bullring et Grand Central, à un partenaire de coentreprise, Hammerson Plc. Le produit net de la vente s'est élevé à environ 615 millions de dollars canadiens. Nous avons investi pour la première fois dans Bullring en 2013 et dans Grand Central en 2016.

Conclusion d'une entente définitive visant la vente de notre participation de 49 pour cent dans Island Star Mall Developers Private Limited, un programme de placements immobiliers en Inde, à un partenaire de coentreprise, The Phoenix Mills Limited, et à ses sociétés liées. Le produit net s'élèvera à environ 54,5 milliards de roupies indiennes (871 millions de dollars canadiens). La coentreprise a été établie en 2017.

Vente de la participation de 50 pour cent, que nous détenons avec notre partenaire Hermes Real Estate Investment Management, dans le 100 Regent St., un immeuble de bureaux à usage mixte situé à Londres, au Royaume-Uni. Le produit net de la vente s'est élevé à 46 millions de livres sterling. Notre investissement initial a été effectué en 2013.

Faits saillants des transactions réalisées après la fin du trimestre

Engagement à investir un montant additionnel de 87 millions de dollars américains dans FNZ Group, un fournisseur de technologie mondial dans le secteur de la gestion de patrimoine, dans le cadre d'une ronde de financement plus importante visant à soutenir la croissance et le développement continus de l'entreprise.

Engagement à investir un montant de 135 millions de dollars américains dans Ohana Credit Fund III, qui sera axé sur des stratégies de crédit diversifiées dans le secteur de l'hôtellerie aux États-Unis.

Expansion de notre partenariat avec Redwood Trust par l'augmentation de notre facilité de crédit générale garantie de premier rang renouvelable, qui est passée de 250 millions de dollars américains à 400 millions de dollars américains, et par le prolongement de la durée de notre coentreprise de 500 millions de dollars américains d'actifs. Redwood est une FPI américaine axée sur les instruments de crédit et les activités bancaires hypothécaires dans le secteur de l'habitation unifamiliale et multifamiliale.

Engagement à investir un montant d'environ 60 millions de dollars canadiens dans Wealthsimple dans le cadre de placements initial et secondaire pour lesquels l'évaluation post-financement se chiffre à 10 milliards de dollars canadiens. Wealthsimple est une des plateformes de gestion d'argent enregistrant la croissance la plus rapide au Canada.

Investissement d'un montant de 150 millions de dollars américains, en partenariat avec Thoma Bravo, pour une participation d'environ 4 pour cent dans Jeppesen. Jeppesen est un fournisseur de logiciels de navigation, de planification de vol et de gestion de l'équipage de premier plan dans le secteur de l'aviation établi aux États-Unis.

Acquisition d'une participation de commanditaire de 135 millions de dollars américains dans TA Associates Fund XII dans le cadre d'un placement secondaire. TA Associates est une société mondiale de capital-investissement axée sur la croissance des entreprises dans les secteurs des technologies, des soins de santé, des services financiers, des biens de consommation et des services aux entreprises.

Investissement d'un montant de 50 millions de dollars canadiens dans Cohere dans le cadre de sa deuxième ronde de financement. Cohere est une société technologique canadienne axée sur l'intelligence artificielle et spécialisée dans les grands modèles de langage et les produits d'IA.

Engagement à investir un montant de 300 millions de dollars américains dans ArcLight Infrastructure Partners VIII, qui ciblera des immobilisations liées à l'énergie, à l'énergie renouvelable et au secteur intermédiaire, surtout en Amérique du Nord.

Engagement à investir un montant de 143 millions d'euros, dont un réinvestissement de 68 millions d'euros, dans CVC Capital Partners Locron, un fonds de continuation comportant un actif unique.

Conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition, pour un montant de 1,0 milliard d'euros, d'une participation additionnelle de 25 pour cent dans FCC Servicios Medio Ambiente Holding, S.A.U., la division des services environnementaux de FCC Group, ce qui portera la participation à 49,99 pour cent à la clôture.

Conclusion d'une entente définitive avec ArcLight Capital Partners pour investir un montant de 1,0 milliard de dollars américains pour une participation minoritaire stratégique dans AlphaGen, l'un des plus importants portefeuilles de production d'électricité indépendants aux États-Unis.

Vente de nos participations de 45 pour cent chacune dans deux immeubles de bureaux aux États-Unis, le Hill7 à Seattle et le 1101 17th NW Street à Washington, D.C. La valeur brute combinée des actifs s'élevait à environ 160 millions de dollars américains. Nous avons investi pour la première fois dans le Hill7 en 2016 et dans le 1101 17th Street NW en 2010.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt de plus de 22 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, nous investissons dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures, des titres à revenu fixe et d'autres stratégies, notamment des partenariats avec des fonds, partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 30 septembre 2025, la caisse totalisait 777,5 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X à l'adresse @CPPInvestments.

Mise en garde

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et d'autres dispositions refuges de lois américaines applicables. Toutes ces déclarations prospectives sont formulées et présentées conformément aux dispositions refuges des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières. L'information et les déclarations prospectives comprennent toute l'information et toutes les déclarations au sujet des intentions, des plans, des attentes, des croyances, des objectifs, de la performance future et de la stratégie d'Investissements RPC, ainsi que toute autre information ou déclaration à l'égard de circonstances ou d'événements futurs qui ne se rapportent ni directement, ni exclusivement à des faits passés. L'information et les déclarations prospectives se caractérisent souvent, mais pas toujours, par l'emploi de termes comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « avoir l'intention de », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi que par l'emploi de la forme future ou conditionnelle des verbes tels que « être », « devoir » ou « pouvoir » et d'expressions similaires. L'information et les déclarations prospectives ne représentent pas des faits passés, mais plutôt les prévisions actuelles d'Investissements RPC à l'égard des résultats et des événements futurs. Cette information et ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles, notamment en ce qui a trait au revenu de placement disponible, aux acquisitions prévues, aux approbations réglementaires et autres et aux conditions de placement en général. Bien qu'Investissements RPC soit d'avis que les hypothèses qui les sous-tendent sont raisonnables, cette information et ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur nature incertaine. Investissements RPC ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations à la lumière de nouvelles informations, par suite d'événements futurs, de changements de circonstances ou pour toute autre raison. L'information présentée sur le site Web et les comptes LinkedIn, Facebook, Instagram et X d'Investissements RPC ne fait pas partie intégrante de ce communiqué. CPP INVESTMENTS, INVESTISSEMENTS RPC, Canada Pension Plan Investment Board, OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, CPPIB, OIRPC et les autres noms, slogans, logos, icônes, illustrations, images, dessins ou tout autre contenu utilisé dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des dénominations commerciales, des marques de commerce déposées, des marques de commerce non déposées ou une autre forme de propriété intellectuelle de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, et sont utilisés sous licence par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

