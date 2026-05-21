Voici les faits saillants :

Bénéfice net de 56,9 milliards de dollars

Rendement annuel net de 7,8 pour cent pour l'exercice 2026

Rendement net annualisé sur 10 exercices de 8,8 pour cent

TORONTO, le 20 mai 2026 /CNW/ - L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a clôturé l'exercice le 31 mars 2026 avec un actif net de 793,3 milliards de dollars, comparativement à 714,4 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2025. Cette augmentation de l'actif net de 78,9 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 56,9 milliards de dollars et à des transferts nets du Régime de pensions du Canada (le RPC) de 22,0 milliards de dollars.

Composition par catégorie d'actifs - 31 mars 2026 (Groupe CNW/Canada Pension Plan Investment Board) Composition géographique - 31 mars 2026 (Groupe CNW/Canada Pension Plan Investment Board)

La caisse, composée du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC1, a généré un rendement net annualisé sur 10 exercices de 8,8 pour cent. Pour l'exercice, la caisse a généré un rendement net de 7,8 pour cent. Étant donné que le RPC est destiné à servir les intérêts de plusieurs générations de bénéficiaires, il est plus approprié d'évaluer la performance d'Investissements RPC sur de longues périodes que sur un seul exercice.

« Investissements RPC a connu un exercice solide en 2026. Au cours d'une période marquée par l'incertitude géopolitique, la volatilité des marchés et les fluctuations des devises, nous avons enregistré un rendement net de 7,8 pour cent et l'actif de la caisse a augmenté pour s'établir à plus de 790 milliards de dollars », a déclaré John Graham, président et chef de la direction. « Ces résultats reflètent la vigueur de notre portefeuille diversifié et la portée de notre plateforme de placement mondiale. En maintenant une approche disciplinée et un horizon de placement à long terme, nous avons continué de créer de la valeur pour des générations de cotisants, cotisantes et bénéficiaires du RPC. »

Diverses catégories d'actifs ont contribué à la performance vigoureuse d'Investissements RPC pour l'exercice. Les actions de sociétés ouvertes ont été l'un des principaux catalyseurs des résultats, particulièrement aux États-Unis, où les secteurs des technologies de l'information et des services de communication ont mené le bal au premier semestre de l'exercice. Les actifs réels, notamment les actifs liés à l'énergie et aux infrastructures, ont également fourni un apport significatif, tandis que les instruments de crédit ont enregistré des gains stables. Ces gains ont été partiellement contrebalancés par les fluctuations du change attribuables à la dépréciation du dollar américain par rapport aux principales devises, dont le dollar canadien, ainsi que par les pertes sur les obligations d'État tenant au fait que les attentes du marché à l'égard des politiques de taux d'intérêt des grandes banques centrales ont changé. Le conflit qui a éclaté au Moyen-Orient à la fin de l'exercice a entraîné des ventes massives généralisées sur les marchés boursiers mondiaux, dans un contexte d'incertitude géopolitique et d'inflation mondiale persistantes.

Sur la base de l'année civile 2025, la caisse a enregistré un rendement net de 7,7 pour cent, principalement en raison des actions de sociétés ouvertes, mais également grâce aux gains dans l'ensemble de nos catégories d'actifs.

« Le rendement à long terme est la considération la plus importante pour une caisse de retraite qui vise à servir les intérêts de générations de Canadiens et, au cours de la dernière décennie, nos programmes de placements ont contribué favorablement au rendement de la caisse », a déclaré M. Graham. « Notre processus décisionnel rigoureux et notre diversification mondiale nous ont permis d'enregistrer un bénéfice net cumulatif de 549 milliards de dollars depuis que nous avons commencé à investir il y a plus de 25 ans, nous aidant à protéger et à faire croître l'actif de la caisse tout en renforçant sa résilience au fil de l'évolution des conditions du marché. »

Rendement du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC

Le compte de base du RPC a clôturé l'exercice le 31 mars 2026 avec un actif net de 712,9 milliards de dollars, comparativement à 655,8 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2025. Cette augmentation de l'actif net de 57,1 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 53,2 milliards de dollars et à des transferts nets du RPC de base de 3,9 milliards de dollars. Le compte de base du RPC a réalisé un rendement net de 8,0 pour cent pour l'exercice, et un rendement net annualisé sur 10 exercices de 8,8 pour cent.

Le compte supplémentaire du RPC a clôturé l'exercice le 31 mars 2026 avec un actif net de 80,4 milliards de dollars, comparativement à 58,6 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2025. Cette augmentation de l'actif net de 21,8 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 3,7 milliards de dollars et à des transferts nets du RPC supplémentaire de 18,1 milliards de dollars. Le compte supplémentaire du RPC a généré un rendement net de 5,4 pour cent pour l'exercice, et un rendement net annualisé de 6,0 pour cent depuis sa création.

Le RPC supplémentaire a été conçu en fonction d'un cadre législatif de financement et d'un taux de cotisation différents de ceux du RPC de base. Compte tenu des différences dans sa conception, le RPC supplémentaire présente un profil de risque de marché et un profil de placement différents depuis sa création en 2019. En raison de ces différences, nous nous attendons à ce que la performance du RPC supplémentaire diffère, de façon générale, de celle du RPC de base.

De plus, en raison des différences dans son profil de cotisations nettes, l'actif du compte supplémentaire du RPC devrait également croître beaucoup plus rapidement que celui du compte de base du RPC.

Rendements nominaux nets d'Investissements RPC1 (pour l'exercice clos le 31 mars 2026) RPC de base Exercice 2026 8,0 % Sur cinq exercices 6,7 % Sur 10 exercices 8,8 % RPC supplémentaire Exercice 2026 5,4 % Sur cinq exercices 4,5 % Depuis la création 6,0 %

1 Déduction faite des charges d'Investissements RPC.

Viabilité financière à long terme

Tous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef (le BAC) du Canada, un organisme fédéral indépendant qui vérifie les coûts futurs du RPC, évalue la viabilité financière du RPC à long terme. Dans le plus récent rapport triennal publié en décembre 2025, l'actuaire en chef a de nouveau confirmé qu'au 31 décembre 2024, le RPC de base et le RPC supplémentaire demeurent viables à long terme selon les taux de cotisation prévus par la loi.

Les prévisions de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle le taux de rendement annuel moyen du compte de base du RPC sera de 4,05 pour cent supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada au cours de la période de projection de 75 ans suivant le 31 décembre 2024. En ce qui a trait au compte supplémentaire du RPC, ces prévisions reposent sur l'hypothèse correspondante selon laquelle son taux de rendement réel annuel moyen2 sera de 3,53 pour cent.

Investissements RPC s'assure de constituer un portefeuille conçu pour réaliser un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du RPC ainsi que sur sa capacité de s'acquitter, chaque jour, de ses obligations financières. Le RPC est destiné à servir les intérêts des cotisants, des cotisantes et des bénéficiaires actuels et des générations futures. Par conséquent, les résultats à long terme constituent une mesure plus appropriée de la performance d'Investissements RPC et de son incidence sur la viabilité du régime.

« Les Canadiens peuvent continuer de considérer le RPC comme une base solide sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour se constituer un revenu de retraite », a déclaré M. Graham. « Le dernier rapport de l'actuaire en chef indique que notre approche porte ses fruits, comme en témoigne le revenu de placement pour la période de trois ans ayant commencé le 31 décembre 2021, qui a été supérieur d'environ 80 milliards de dollars aux prévisions. Cette performance a renforcé les perspectives de capitalisation du RPC et a contribué à créer les conditions propices pour que les gouvernements acceptent de réduire le taux de cotisation, tout en maintenant les niveaux de prestations et en soutenant la solidité et la viabilité du régime, tant pour les cotisants et cotisantes actuels que pour les futurs retraités. En tant qu'investisseur de caisse de retraite, notre mission consiste à faire croître prudemment la caisse pour permettre aux Canadiens de compter sur le RPC pendant des générations. Le rôle que nous avons joué dans cette décision est donc particulièrement significatif. »

Le rapport du BAC présente des hypothèses prospectives en matière de rendement et une situation financière projetée des RPC de base et supplémentaire. Le tableau ci-dessous présente les rendements réels nets historiques d'Investissements RPC, qui reflètent le rendement réalisé au cours des périodes précédentes.

Rendements réels nets d'Investissements RPC 1, 2 (pour l'exercice clos le 31 mars 2026) RPC de base Exercice 2026 5,5 % Sur cinq exercices 2,9 % Sur 10 exercices 5,9 % RPC supplémentaire Exercice 2026 3,0 % Sur cinq exercices 0,8 % Depuis la création 2,7 %

1 Déduction faite des charges d'Investissements RPC. 2 Le rendement réel est le rendement compte tenu de l'incidence de l'inflation, définie comme étant l'indice des prix à la consommation au Canada.

Rendement relatif

Investissements RPC a été créé pour investir et faire croître la caisse, et son mandat prescrit par la loi consiste à obtenir un rendement maximal tout en évitant les risques de perte indus. Par conséquent, la stratégie de placement globale de l'organisme vise à générer un niveau de rendement absolu qui aidera le RPC à s'acquitter de l'ensemble de ses obligations actuelles et futures envers les cotisants, cotisantes et bénéficiaires.

En outre, Investissements RPC assure un suivi du rendement des placements par rapport aux indices de référence afin de rendre compte de la valeur ajoutée qu'apporte la gestion active, déduction faite de tous les coûts, sur différents horizons temporels. Ce suivi est effectué par rapport aux portefeuilles de référence, qui fournissent les pondérations cibles pour nos stratégies de placement à gestion active et d'équilibrage. Nous constituons les portefeuilles de référence en regroupant les indices de référence des marchés publics pertinents dans chaque secteur et région afin d'évaluer le rendement relatif de chaque stratégie de placement. Le rendement d'Investissements RPC par rapport aux portefeuilles de référence est évalué en pourcentage.

Sur une base relative, le rendement sur 10 exercices de la caisse a dépassé le rendement total des portefeuilles de référence, générant une valeur ajoutée de 0,7 pour cent par année, déduction faite des coûts. Le rendement de 13,2 pour cent des portefeuilles de référence pour l'exercice 2026 a dépassé de 5,4 pour cent le rendement net de la caisse, qui s'est établi à 7,8 pour cent.

La concentration importante en actions de sociétés ouvertes et la pondération relativement plus élevée des titres de sociétés de services technologiques et de communication à forte capitalisation, dont les activités sont largement liées à l'intelligence artificielle, ont été les principaux facteurs de rendement des portefeuilles de référence au cours de l'exercice 2026. Ces sociétés ont généré des rendements exceptionnels par rapport à l'univers plus large d'actifs pouvant être investis. Toutefois, la composition plus diversifiée de l'actif de la caisse entre les marchés publics et privés, les secteurs et les régions contribue naturellement à atténuer l'incidence des replis marqués des marchés boursiers, ce qui limite la capacité de la caisse à tirer profit des reprises vigoureuses comme celles reflétées dans les indices des marchés publics des portefeuilles de référence au cours du dernier exercice. Le portefeuille diversifié d'Investissements RPC a été constitué de façon intentionnelle pour être moins concentré que les indices de marchés publics, afin d'accroître la résilience de la caisse à mesure qu'elle poursuit sa croissance au fil du temps.

Pour obtenir des renseignements sur les décisions que nous estimons être les plus rentables, veuillez vous reporter à la page 44 du rapport annuel 2026 d'Investissements RPC.

Composition par catégories d'actifs et composition géographique

Les portefeuilles de placement du RPC de base et du RPC supplémentaire d'Investissements RPC sont répartis dans les catégories d'actifs et les marchés géographiques suivants :

Rendement par catégorie d'actifs et par marché géographique

Les tableaux ci-après présentent le rendement de la caisse par catégorie d'actifs et par marché géographique pour les cinq derniers exercices. Une ventilation plus détaillée du rendement par service de placement est présentée à la page 56 du rapport annuel de l'exercice 2026.

Rendement net annualisé par catégorie d'actifs

Période de cinq exercices close le 31 mars 2026 Actions de sociétés ouvertes 8,9 % Actions de sociétés fermées 9,1 % Obligations d'État 0,5 % Instruments de crédit 7,0 % Actifs réels1 7,9 % Ensemble de la caisse2 6,6 %

Rendement net annualisé par marché géographique

Période de cinq exercices close le 31 mars 2026 Canada 4,5 % États-Unis 8,7 % Europe 4,9 % Asie-Pacifique 2,6 % Amérique latine 10,2 % Ensemble de la caisse2 6,6 %

1 Pour l'exercice 2026, les placements dans les secteurs des biens immobiliers, des infrastructures et de l'énergie, qui étaient auparavant présentés dans les catégories des actions de sociétés fermées et des actions de sociétés ouvertes, sont présentés ensemble dans la catégorie des actifs réels afin de mieux refléter les caractéristiques sous-jacentes de ces actifs. 2 Pour certaines activités de placement, le rendement est seulement pris en compte dans le rendement de l'ensemble de la caisse, et il n'est attribué à aucune catégorie d'actifs ni marché géographique. Les activités qui ne sont présentées que dans les rendements nets de l'ensemble de la caisse comprennent les charges financières, le change lié aux passifs libellés en monnaies étrangères, la gestion de la trésorerie et du change et les stratégies de rendement absolu. Pour cette présentation par région, les rendements nets de l'ensemble de la caisse comprennent également des titres, comme des swaps, des contrats à terme de gré à gré, des options et des fonds communs, qui ne sont pas classés par pays d'exposition.

Gestion des coûts engagés par Investissements RPC

La gestion rigoureuse des coûts est l'un de nos principes fondamentaux à titre d'entreprise concurrentielle à l'échelle internationale dont la raison d'être est de créer une valeur durable pour plusieurs générations de cotisants, cotisantes et bénéficiaires du RPC.

Afin de générer un bénéfice net de 56,9 milliards de dollars, Investissements RPC a engagé, de façon directe et indirecte, des charges d'exploitation de 1 757 millions de dollars, des frais de gestion des placements de 1 976 millions de dollars et des commissions de performance versées aux gestionnaires externes de 2 758 millions de dollars, de même que des coûts de transaction de 753 millions de dollars.

Les charges d'exploitation sont demeurées généralement stables au cours de l'exercice 2026, enregistrant une augmentation de 1 million de dollars en raison des hausses inflationnistes des charges de personnel, contrebalancées par la baisse des frais généraux et administratifs. Le résultat net a donné lieu à un ratio des charges d'exploitation de 23,1 points de base (pb), ce qui est inférieur au ratio de 26,1 pb enregistré au cours de l'exercice précédent et à notre moyenne sur cinq exercices de 26,5 pb. Nous avons également amélioré notre efficience opérationnelle, mesurée selon les placements nets gérés par employé, laquelle est passée de 269 millions de dollars pour l'exercice 2022 à 364 millions de dollars pour l'exercice 2026, soit une croissance de 8 pour cent par exercice.

Les frais de gestion engagés ont augmenté de 216 millions de dollars en raison de la croissance des actifs gérés à l'externe. Les commissions de performance ont augmenté de 535 millions de dollars du fait de la performance positive de nos gestionnaires externes.

Les coûts de transaction, qui ont augmenté de 23 millions de dollars, varient d'un exercice à l'autre en fonction du niveau, de la taille et de la complexité de nos activités de placement. Au cours de l'exercice 2026, nous avons annoncé plus de 50 transactions d'une valeur de 250 millions de dollars ou plus, dont environ 20 transactions évaluées à plus de 1 milliard de dollars. Les autres catégories ayant une incidence sur notre profil des coûts totaux comprennent les impôts et les charges liés à diverses formes de levier financier.

Se reporter à la page 29 du rapport annuel de l'exercice 2026 pour plus d'information sur la façon dont nous gérons nos coûts et à la page 53 pour un aperçu complet des charges combinées d'Investissements RPC, y compris une analyse comparative des résultats d'un exercice à l'autre.

Faits saillants de l'exploitation pour l'exercice

Faits nouveaux concernant l'organisme

Nous nous sommes une fois de plus classés parmi les caisses de retraite publiques les plus performantes au monde selon Global SWF, qui a mesuré les rendements annualisés des exercices 2016 à 2025 (plateforme de données de Global SWF, mai 2026).





Le gouvernement fédéral a annoncé, avec l'appui des gouvernements provinciaux et territoriaux, une réduction proposée des taux de cotisation au RPC de base (de 9,9 % à 9,5 %). Cette annonce fait suite au plus récent examen actuariel publié en décembre 2025, lequel a confirmé que le RPC demeurait financièrement viable et que sa situation financière était plus solide que le prévoyait l'évaluation précédente, en raison notamment de la croissance de la caisse du RPC et du revenu de placement au fil du temps. La vigueur à long terme du RPC et sa capacité à s'acquitter de ses obligations envers les générations actuelles et futures sont ainsi mises en évidence.





Nous avons conclu un protocole d'entente dans le cadre de l'initiative d'investissement des régimes de fonds de pension de l'Australie et du Canada (l'initiative), lequel définit un engagement volontaire parmi des caisses de retraite de premier plan pour faciliter le dialogue sur les environnements de placement et les barrières politiques afin de générer des solutions qui généreront de plus grandes occasions de création de valeur.





Nous nous sommes classés au premier rang parmi les caisses de retraite canadiennes et au deuxième rang parmi 75 caisses de retraite dans 15 pays selon le Global Pension Transparency Benchmark 2025, un indice de référence élaboré par Top1000funds.com et CEM Benchmarking, dans sa cinquième et dernière édition. Le Global Pension Transparency Benchmark examine la transparence et la qualité des informations publiées, en ce qui a trait à l'exhaustivité, à la clarté, à la valeur et à la comparabilité des informations fournies.





L'Institut sur les données d'Investissements RPC (l'« Institut ») a publié Investir en période d'incertitude : Parvenir à une souplesse rigoureuse dans l'approche du portefeuille global, le premier d'une série de deux rapports qui examinent ce qui fait fonctionner l'approche du portefeuille global dans la pratique. Alors que l'incertitude géopolitique et économique persistante refaçonne les marchés, le rapport se penche sur l'approche qu'adopte Investissements RPC pour adapter ses expositions et réaffecter le capital au fil des cycles de marché en respectant un cadre de gestion des risques calibré, ce qui soutient la résilience du portefeuille ainsi que la viabilité financière de la caisse dans la poursuite de son horizon de 75 ans. Au cours de l'exercice 2026, l'Institut a également publié Investir dans un monde en évolution : Comment les fonds publics traitent les risques physiques liés au climat, Le dividende de la longévité : Le RPC, le Canada et le vieillissement de la population et Cartographie du capital canadien, une série continue d'articles présentant un profil de nos placements canadiens de 119,2 milliards de dollars.

Nominations au conseil

Nous avons accueilli les personnes suivantes au sein de notre conseil d'administration : Gillian Denham, avec prise d'effet le 25 septembre 2025. M me Denham possède une vaste expérience au sein de conseils de sociétés ouvertes et a auparavant occupé le poste de chef de la division Marchés de détail de CIBC. Stephanie Coyles, avec prise d'effet le 10 octobre 2025. M me Coyles est une administratrice expérimentée et a auparavant occupé le poste de chef de la stratégie à LoyaltyOne, Inc. Elio Luongo, avec prise d'effet le 29 avril 2026. M. Luongo compte plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers et les services-conseils. Il a été chef de la direction et associé principal chez KPMG au Canada.

Le mandat de Barry Perry et de Sylvia Chrominska à titre d'administrateurs du conseil d'administration a été renouvelé pour une période de trois ans, avec prise d'effet le 25 septembre 2025 et le 3 décembre 2025, respectivement.

Annonces concernant la direction

David Colla a été nommé au poste de directeur général principal et chef mondial, Placements en instruments de crédit, avec prise d'effet le 1er avril 2026, et il s'est joint à l'équipe de la haute direction. M. Colla est entré au service d'Investissements RPC en 2010 et a récemment dirigé le groupe Solutions de capital. Il succède à Andrew Edgell, qui continuera de faire partie de l'organisation à titre de conseiller principal.

Reddition de comptes au public

Nous avons tenu nos deux premières assemblées publiques en personne de 2026 à Calgary et à Edmonton, en Alberta, afin d'offrir une tribune accessible pour poser des questions à nos hauts dirigeants. Nous tiendrons d'autres assemblées, dont une assemblée virtuelle nationale, à l'automne 2026 afin de témoigner de notre engagement continu en matière de reddition de comptes envers les plus de 22 millions de cotisants, cotisantes et bénéficiaires du RPC.

Faits saillants liés aux transactions pour l'exercice

Actions à gestion active

Investissement d'un montant de 73 millions de dollars canadiens pour une participation de 0,8 pour cent dans Definity Financial Corp., un fournisseur de services d'assurance de dommages au Canada.



Investissement d'un montant de 411 millions de dollars canadiens pour une participation de 0,6 pour cent dans Medline Inc., un fournisseur de produits médico-chirurgicaux et de solutions en matière de chaîne d'approvisionnement aux États-Unis.



Investissement d'un montant de 322 millions de dollars canadiens pour une participation de 0,1 pour cent dans Hitachi, Ltd., qui fournit des systèmes et des services numériques, ainsi que des solutions vertes en matière d'énergie et de mobilité et des solutions sectorielles de connectivité au Japon et à l'échelle internationale.



Investissement d'un montant de 320 millions de dollars canadiens pour une participation de 1,5 pour cent dans Informa PLC, un groupe établi au Royaume-Uni qui organise des événements à l'échelle internationale, offre des services numériques et publie des recherches universitaires.



Investissement d'un montant additionnel de 1,1 milliard de dollars canadiens pour une participation totale de 2,0 pour cent dans Ares Management, un gestionnaire de placements non traditionnels exerçant ses activités sur les marchés des instruments de crédit, des actions de sociétés fermées et des biens immobiliers à l'échelle mondiale.





Investissement d'un montant additionnel de 594 millions de dollars canadiens pour une participation totale de 1,9 pour cent dans DSV A/S, une société danoise de logistique et de transport offrant des services de transport routier, aérien, maritime et ferroviaire à l'échelle mondiale.

Marchés financiers et placements factoriels

Conclusion de 34 coinvestissements au cours de l'exercice 2026, en partenariat avec des gestionnaires de fonds externes, dans le cadre desquels nous nous sommes engagés à investir un montant d'environ 3 640 millions de dollars canadiens dans des stratégies macroéconomiques thématiques et dans des transactions d'actions dans différents secteurs, notamment ceux des services de communication, des biens de consommation discrétionnaire et des services financiers.

Placements en instruments de crédit

Engagement à investir un montant de 250 millions de dollars américains dans Lumina Strategic Solutions Fund III, ainsi qu'un montant de 200 millions de dollars américains dans un compte à gestion distincte discrétionnaire. Lumina investit à grande échelle sur le marché latino-américain des situations particulières.





Engagement à investir un montant de 1,5 milliard de dollars américains dans un compte à gestion distincte géré par Blackstone, qui vise à investir à l'échelle mondiale dans des instruments de crédit diversifiés, y compris des engagements de fonds, englobant les instruments de crédit de sociétés fermées, les instruments de crédit garantis par des actifs et des biens immobiliers, les produits structurés et les instruments de crédit liquides.





Investissement d'un montant de 200 millions de dollars américains dans une facilité d'actions privilégiées visant à soutenir l'acquisition, par ProAmpac, de TC Transcontinental Packaging. ProAmpac, dont le siège social est établi aux États-Unis, est un important fournisseur mondial de produits d'emballage souples desservant divers marchés finaux.





Participation à un prêt à terme de premier rang de 500 millions de dollars américains visant à soutenir l'acquisition, par Sixth Street, de Global Lending Services, un fournisseur de solutions de financement automobile aux États-Unis.





Investissement d'un montant de 75 millions de dollars américains dans la tranche première perte d'un important transfert de risque émis par un prêteur non bancaire d'envergure aux États-Unis.





Investissement d'un montant de 200 millions de dollars américains dans un prêt à terme de premier rang consenti à Global Cellulose Fibers, un producteur de pâte de bois résineux défibrée blanchie de premier plan établi aux États-Unis.





Engagement à investir un montant de 205 millions de dollars américains dans le cadre d'une facilité de prêt à terme consentie à Emergent Cold Latin America, le plus important exploitant d'entrepôts frigorifiques en Amérique latine, avec 112 installations dans 11 pays.





Investissement d'un montant de 190 millions de livres dans le placement initial de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales de Caister Finance, garantis par un portefeuille de villages de vacances au Royaume-Uni détenu par Haven.





Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains dans une émission d'actions privilégiées de Financière CI, une société de conseil en gestion du patrimoine et d'actifs à l'échelle mondiale dont le siège social est situé au Canada.





Investissement d'un montant de 225 millions de dollars canadiens, en partenariat avec la Deutsche Bank, dans un prêt pour financer 50 pour cent du total des coûts de construction liés à l'agrandissement d'un centre de données à Cambridge, en Ontario, au Canada, afin d'en faire un centre de données à très grande échelle.





Investissement d'un montant de 300 millions de dollars australiens (264 millions de dollars canadiens) dans une stratégie axée sur les prêts hypothécaires commerciaux en Australie gérée par Nuveen, un gestionnaire de placements mondial. La stratégie sera axée sur les prêts institutionnels de premier et de deuxième rang garantis par des biens immobiliers de choix dans de grandes villes en Australie.





Investissement d'un montant de 300 millions de dollars américains dans la monétisation partielle des redevances de Leqvio, un médicament cardiovasculaire pour le traitement de l'hyperlipidémie.

Actions de sociétés fermées

Investissement d'un montant de 50 millions de dollars américains dans 9fin, en partenariat avec Highland Europe. 9fin, dont le siège social est établi au Royaume-Uni, est une plateforme de flux de travail et de renseignements sur le crédit propulsée par l'IA qui dessert les marchés des capitaux empruntés à l'échelle mondiale.





Engagement à investir un montant de 11,75 milliards de yens japonais (environ 100 millions de dollars canadiens) dans Bain Capital Japan Middle Market Fund II, qui ciblera des entreprises de moyenne taille issues de divers secteurs au Japon.





Engagement à investir un montant de 63 millions de dollars américains dans Dragoneer Select Opportunities Fund, qui ciblera les sociétés axées sur la croissance dans le secteur des technologies à l'échelle mondiale.





Engagement à investir un montant combiné de 145 millions de dollars américains dans Global Innovations Fund III, un fonds de Sands Capital qui investit dans des sociétés de technologies avant-gardistes dans leur catégorie, en mettant particulièrement l'accent sur des thèmes séculaires à long terme.





Investissement d'un montant de 175 millions de dollars américains, en partenariat avec Blackstone Asia, dans Aadhar Housing Finance, la plus importante société de financement à l'habitation abordable en Inde.





Investissement d'un montant de 27 millions de dollars américains, conjointement avec Blackstone Asia, dans Federal Bank, une banque privée en Inde.





Engagement à investir un montant de 300 millions de dollars américains dans Francisco Partners VIII, qui ciblera les placements dans le secteur des technologies en Amérique du Nord et en Europe.





Engagement à investir un montant de 50 millions de dollars américains, conjointement avec Summit Partners, dans NinjaOne par l'entremise d'un véhicule de continuation comportant un actif unique. Établie aux États-Unis, NinjaOne est un fournisseur de premier plan de solutions logicielles infonuagiques destinées aux fournisseurs de services informatiques gérés externalisés.





Engagement à investir un montant de 200 millions de dollars américains dans les fonds axés sur le capital de départ, la croissance et les occasions de Thrive Capital X, et investissement d'un montant de 18 millions de dollars américains, en partenariat avec Thrive Capital, dans OpenAI. Établie à New York, Thrive Capital est une société de capital-risque axée sur des entreprises à différents stades de développement.





Engagement à investir un montant de 135 millions de dollars américains, conjointement avec GTCR, dans Consumer Cellular par l'entremise d'un véhicule de continuation comportant un actif unique. Établie aux États-Unis, Consumer Cellular est un fournisseur de téléphonie mobile qui se concentre sur la population de 55 ans et plus.





Engagement à investir un montant de 155 millions de dollars américains dans les fonds Late-Stage Venture Fund V, AI Applications Fund X et AI Infrastructure Fund X d'a16z. Établie aux États-Unis, a16z est une société de croissance et de capital-risque axée sur des entreprises à différents stades de développement qui investit dans les sociétés et les technologies perturbatrices.





Engagement à investir 100 millions de dollars américains dans Accel Leaders 5, qui investira dans les rondes de financement de sociétés technologiques bien établies aux États-Unis, en Europe et en Inde.





Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains dans Advent LAPEF VIII, un fonds d'actions de sociétés fermées qui ciblera des rachats avec prise de contrôle et des positions minoritaires de choix dans les secteurs des services commerciaux et financiers, des soins de santé, des industries, de la consommation et de la technologie en Amérique latine, en privilégiant principalement le Brésil et le Mexique.





Engagement à investir un montant de 400 millions de dollars américains dans Bain Capital Asia Fund VI, dont les activités sont axées sur les rachats d'entreprises avec prise de contrôle au Japon, en Inde, en Chine, en Australie et en Corée.





Engagement à investir un montant additionnel de 750 millions de dollars canadiens dans le cadre de notre programme d'actions de sociétés fermées du marché intermédiaire canadien géré par Northleaf Capital Partners, afin de soutenir la croissance et l'expansion de sociétés fermées nationales.





Investissement d'un montant d'environ 600 millions de dollars américains, conjointement avec General Atlantic et Permira, un investisseur actuel, pour une participation à contrôle conjoint dans Boats Group, un fournisseur mondial de marchés en ligne pour bateaux et yachts.





Investissement d'un montant d'environ 60 millions de dollars canadiens dans Wealthsimple dans le cadre de placements initial et secondaire pour lesquels l'évaluation post-financement se chiffre à 10 milliards de dollars canadiens. Wealthsimple est une des plateformes de gestion d'argent enregistrant la croissance la plus rapide au Canada.





Acquisition d'une participation de commanditaire de 135 millions de dollars américains dans TA Associates Fund XII dans le cadre d'un placement secondaire. TA Associates est une société mondiale de capital-investissement axée sur la croissance des entreprises dans les secteurs des technologies, des soins de santé, des services financiers, des biens de consommation et des services aux entreprises.





Investissement d'un montant d'environ 1 milliard de dollars canadiens dans OneDigital, une société de courtage en assurance, de services financiers et de services-conseils en main-d'œuvre établie aux États-Unis. Nous avons investi conjointement avec des fonds gérés par Stone Point Capital pour une position majoritaire dans la société. La transaction soutiendra la croissance continue de l'entreprise grâce à une combinaison d'expansion interne et d'acquisitions stratégiques.





Engagement à investir un montant de 100 millions de dollars américains dans Glenwood Korea Private Equity Fund III, géré par Glenwood Private Equity. Le fonds ciblera des occasions de placements d'actions de filiales conférant le contrôle sur le marché intermédiaire en Corée du Sud.





Investissement d'un montant d'environ 275 millions d'euros dans IFS en vue de l'acquisition d'actions auprès d'EQT de concert avec d'autres investisseurs. IFS, dont le siège social est situé en Suède, est un important fournisseur mondial de logiciels infonuagiques d'entreprise et d'applications d'IA industrielles.





Engagement à investir un montant de 150 millions de dollars australiens (135 millions de dollars canadiens) dans Pacific Equity Partners PE Fund VII, dont les activités sont axées sur les occasions de rachats d'entreprises de taille moyenne à supérieure en Australie et en Nouvelle‑Zélande.





Vente de notre participation restante d'environ 36 pour cent dans Informatica, une entreprise de gestion de données infonuagiques optimisée par l'IA, dans le cadre de l'acquisition par Salesforce, ce qui a généré un produit net de 2,7 milliards de dollars américains. Notre investissement initial a été effectué en 2015.

Actifs réels

Engagement à investir un montant de 400 millions de dollars américains dans Greystar Global Strategic Partners II (GGSP II), lequel est géré par Greystar, un chef de file mondial en matière de gestion immobilière, de gestion des placements et d'aménagement. GGSP II fournira des capitaux propres dans le cadre des offres placement mondiales de Greystar visant un portefeuille diversifié de stratégies immobilières dans le secteur du logement.





Engagement à investir un montant d'environ 175 millions de dollars américains dans un portefeuille immobilier d'établissements pour personnes âgées aux États-Unis.





Conclusion d'une entente pour investir un montant d'environ 1,6 milliard de dollars américains pour une participation donnant le contrôle de 60 pour cent dans atNorth, un important fournisseur nordique de centres de données en colocalisation à forte densité et construits sur mesure, en partenariat avec Equinix, qui détiendra une participation d'environ 40 pour cent.





Conclusion d'une entente visant l'acquisition d'une participation de 50 pour cent, en partenariat avec I Squared Capital, dans Inkia Energy, une société privée de production d'énergie au Pérou dont la valeur d'entreprise totale se chiffre à 3,4 milliards de dollars américains.





Engagement à investir initialement un montant maximal de 25,4 milliards de yens japonais (222 millions de dollars canadiens) dans une stratégie hôtelière au Japon gérée par le gestionnaire de placements immobiliers SC Capital Partners Group, établi à Singapour.





Formation d'une coentreprise avec Dream Industrial REIT et Dream Asset Management Corporation visant l'acquisition d'immeubles industriels de dernier kilomètre dans les principaux marchés au Canada. Nous avons fourni un apport en capital de 1,0 milliard de dollars canadiens (90 pour cent) à la coentreprise. Les partenaires ont convenu de faire l'acquisition d'un portefeuille de 12 actifs industriels canadiens dont la superficie totalise 3,6 millions de pieds carrés en Ontario, au Québec et en Alberta, pour un prix d'achat de 805 millions de dollars canadiens.





Engagement à investir un montant combiné de 310 millions de dollars américains dans Vantage Data Centers (Vantage), une société établie aux États-Unis qui fournit des campus de centres de données aux entreprises et aux fournisseurs de services infonuagiques, et engagement à investir un montant additionnel de 200 millions de dollars américains dans Vantage et Yondr, un concepteur, propriétaire et exploitant mondial de centres de données à grande échelle.





Investissement d'un montant de 1,0 milliard de dollars américains, conjointement avec ArcLight Capital Partners, pour une participation minoritaire stratégique dans AlphaGen, l'un des plus importants portefeuilles de production d'électricité indépendants aux États-Unis.





Conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition, en partenariat avec des sociétés liées de KKR, d'une participation indirecte d'environ 13 pour cent dans Sempra Infrastructure Partners, une société d'infrastructures énergétiques de premier plan en Amérique du Nord, pour un montant d'environ 3,0 milliards de dollars américains.





Investissement d'un montant de 234 millions d'euros afin de soutenir Nido Living, un exploitant de logements pour étudiants en Europe, dans son acquisition de Livensa Living, une plateforme de logements pour étudiants qui exerce ses activités dans la péninsule Ibérique. L'acquisition positionne le groupe élargi de Nido comme l'un des plus importants exploitants de logements pour étudiants en Europe, avec environ 13 000 lits. Nous avons fait l'acquisition de Nido Living en 2024.





Engagement à investir un montant de 192,5 milliards de yens japonais (1,8 milliard de dollars canadiens) dans Japan DC Partners I LP, un partenariat pour le développement de centres de données géré par Ares Management depuis qu'elle a fait l'acquisition de GCP. Le partenariat soutiendra l'aménagement de trois parcs à grande échelle dans le Grand Tokyo afin de répondre à la demande croissante pour des solutions informatiques et d'IA évolutives.





Conclusion de la vente de notre participation de 49,87 pour cent dans Transportadora de Gas del Peru S.A., qui exploite les principaux pipelines de gaz naturel et de liquides de gaz naturel du Pérou dans le cadre d'une concession à long terme, à EIG. Le produit net de la vente s'élève à environ 820 millions de dollars américains. Notre investissement initial a été effectué en 2013.

Conclusion d'une entente définitive visant la vente de notre participation de 49 pour cent dans Island Star Mall Developers Private Limited, un programme de placements immobiliers en Inde, à un partenaire de coentreprise, The Phoenix Mills Limited, et à ses sociétés liées. Le produit net s'élèvera à environ 54,5 milliards de roupies indiennes (871 millions de dollars canadiens), avant les ajustements de clôture. La coentreprise a été établie en 2017.





Vente de notre participation de 50 pour cent dans un portefeuille de sept immeubles de bureaux de grande qualité situés dans l'Ouest canadien à Oxford Properties pour 730 millions de dollars canadiens. Nos investissements initiaux ont été effectués en 2005 et en 2016.

Voici les faits saillants des transactions réalisées après la fin de l'exercice :

Engagement à investir indirectement un montant de 104 millions de dollars américains, conjointement avec GTCR, dans le cadre de l'acquisition de Zentiva, une entreprise pharmaceutique européenne de premier plan spécialisée dans les médicaments génériques et sans ordonnance.





Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains, en partenariat avec CD&R, pour une participation minoritaire dans Sealed Air, un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'emballage alimentaire et de protection établi aux États-Unis.





Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains, par l'entremise d'un véhicule de continuation comportant un actif unique géré par Frazier Healthcare Partners, dans Accuity Healthcare, un fournisseur de premier plan de services d'intégrité des produits faisant l'objet d'une préfacturation pour les réseaux hospitaliers et de soins de santé aux États-Unis.





Investissement d'un montant de 150 millions de dollars américains dans les actions privilégiées de Cerity Partners, un conseiller en placements inscrit à l'échelle nationale aux États-Unis.



Engagement à investir un montant de 1 milliard de dollars américains dans un financement visant Blackstone Private Credit Fund, un fonds de placement établi aux États-Unis qui a comme objectif de consentir des prêts garantis de premier rang à de grandes sociétés performantes.





Conclusion d'un engagement de flux à terme de deux ans avec Global Lending Services, un fournisseur américain de solutions de financement automobile, afin d'acquérir des prêts automobiles d'un montant maximal de 1 milliard de dollars américains.





Engagement à investir un montant de 50 millions de dollars américains dans Accel Core, qui investira dans les principaux secteurs technologiques d'Accel, lesquels devraient comprendre l'intelligence artificielle, la sécurité, les outils de concepteur, les technologies financières, la défense et les logiciels. Accel est une société de capital-risque de premier plan à l'échelle mondiale.





Vente de Greenway Plaza, un immeuble de bureaux à usage mixte situé au Texas. La vente de cet actif n'a généré aucun produit net. Notre investissement initial a été effectué en 2017.





Vente d'un portefeuille diversifié composé de 33 participations de fonds de société en commandite investissant dans des fonds de rachat nord-américains et européens à Blackstone Strategic Partners et à Ardian, pour un produit net d'environ 4,0 milliards de dollars canadiens. Le portefeuille de participations représente divers investissements effectués dans des fonds sur environ 20 ans.

Pour lire notre rapport annuel de l'exercice 2026, veuillez cliquer ici.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt de plus de 22 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, nous investissons dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 31 mars 2026, la caisse totalisait 793,3 milliards de dollars. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X à l'adresse @CPPInvestments.

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1 Le RPC « de base » s'entend de la partie des prestations et des cotisations qui continuent d'être versées aux taux utilisés avant janvier 2019; le RPC « supplémentaire » s'entend des prestations et des cotisations supplémentaires qui ont pris effet en janvier 2019. 2 Le rendement réel est le rendement compte tenu de l'incidence de l'inflation, définie comme étant l'indice des prix à la consommation au Canada.

SOURCE Canada Pension Plan Investment Board

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